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Снайперский прицел, бикфордов шнур и три охотничьих ножа: в пункте пропуска "Меловое" пограничники обнаружили у россиянки рюкзак с опасными предметами. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Вчера в пункте пропуска "Меловое" пограничники на украинско-российской границе пограничники обнаружили в рюкзаке у россиянки снайперский прицел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, вчера в пункте пропуска "Меловое" на украинско-российской границе пограничники остановили для проверки автомобиль "Опель", на котором в РФ, кроме водителя ехала пассажир - гражданка России.

Во время осмотра автомобиля пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили среди багажа россиянки рюкзак с опасными предметами. Среди них - ночной снайперский прицел унифицированный, бикфордов шнур, три охотничьих ножа, металлические наручники, кобура к пистолету Макарова и один патрон калибра 7,62 мм.

Снайперский прицел, бикфордов шнур и три охотничьих ножа: в пункте пропуска Меловое пограничники обнаружили у россиянки рюкзак с опасными предметами 01

"Владелица вещей объяснила, что не обратила внимание на рюкзак, который якобы принадлежит ее сыну, так как забирала все вещи, которые у нее были.

Сейчас опасные предметы изъяты, проводятся соответствующие уголовно-процессуальные меры. Сотрудниками компетентных правоохранительных органов внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 333 УК (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю)", - говорится в сообщении.

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Снайперский прицел, бикфордов шнур и три охотничьих ножа: в пункте пропуска Меловое пограничники обнаружили у россиянки рюкзак с опасными предметами 02
Фото: сайт Госпогранслужбы

В ведомстве также напомнили, что Государственная пограничная служба Украины обеспечивает непрерывный пропуск граждан через границу, обеспечивает безопасность на государственной границе и противодействует перемещению предметов, которые могут нести угрозу жизни людей.
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Топ комментарии
+5
Это тянет на подготовку теракта. Как-то слишком гуманно мы с ними обходимся. Но против гопника играть по правилам спортивного бокса не получится. Чисто по очкам- у них в разы больше наших заложников потому что они хватают всех подряд и дают им по 15 лет за тероризм. А мы все пытаемся показать какие мы благородные что не отвечаем тем же. Глупость, такая же как и заглядывание в глаза агрессора в поисках мира
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23.09.2021 12:43
+3
Там все предметы подобраны со вкусом Теряюсь в догадках - что оно собиралось со всем этим делать?..
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23.09.2021 12:16
+2
Ласта одна - диверсант одноногий.
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23.09.2021 12:23
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На фото не снайперский прицел, а НСПУ (от Ночной Стрелковый Прицел Унифицированный)
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23.09.2021 12:15 Ответить
Там все предметы подобраны со вкусом Теряюсь в догадках - что оно собиралось со всем этим делать?..
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23.09.2021 12:16 Ответить
Это сколько надо иметь мозгов, чтоб с таким набором попереть через границу?
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23.09.2021 12:15 Ответить
ну таки абсолютно ни какого криминала на фото и из перечисленного не увидел . один патрон это ни о чём а так всё в свободной продаже .
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23.09.2021 12:54 Ответить
Там не криминал, а, скорее, безумие А один патрон, если он пригоден к использованию, таки криминал, кстати...
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23.09.2021 12:57 Ответить
якшо патрон специфічний і венгерський, то саме його і не вистачило..

а шефіру несказанно пощастило....
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23.09.2021 14:06 Ответить
насколько помню с трёх патронов старт . в крайнем случае если нужно могут с двух . а с одним не прокатит
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23.09.2021 13:19 Ответить
да и статья называется - о незаконном обращении с оружием ...- а закона такого нет. поэтому при хорошем адвокате суды просто отказывают судить по этой статье . если нет такого закона то как может быть нарушение этого закона
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23.09.2021 13:37 Ответить
Откуда у свинособак мозги, там только злоба и ненависть
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23.09.2021 13:21 Ответить
набор диверсанта.. ласты заставляю задуматься
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23.09.2021 12:21 Ответить
Нам американцы строят новые базы в Очакове, Бердянске... Как бы понятно все
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23.09.2021 12:44 Ответить
Ласта одна - диверсант одноногий.
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23.09.2021 12:23 Ответить
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23.09.2021 12:25 Ответить
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23.09.2021 12:29 Ответить
Русалка.
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23.09.2021 13:00 Ответить
рядом вторую видно, в стоячем положении
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23.09.2021 13:27 Ответить
Этому прицелу лет сто ))) Его разве что как бутафорию в музее использовать. А журналистам только дай хлеба и зрелищ
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23.09.2021 12:23 Ответить
Судячи по ласті, син одноногий, а значить міг втратити ногу в бойових діях, все сходиться ))
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23.09.2021 12:24 Ответить
Шеремет, ні?
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23.09.2021 12:24 Ответить
секс іграшки, ні?
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23.09.2021 12:25 Ответить
Это тянет на подготовку теракта. Как-то слишком гуманно мы с ними обходимся. Но против гопника играть по правилам спортивного бокса не получится. Чисто по очкам- у них в разы больше наших заложников потому что они хватают всех подряд и дают им по 15 лет за тероризм. А мы все пытаемся показать какие мы благородные что не отвечаем тем же. Глупость, такая же как и заглядывание в глаза агрессора в поисках мира
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23.09.2021 12:43 Ответить
Да я с вами согласен. Они вон чеченов до сих пор до усеру боятся,потому как те с ними не панькались.а сюда они лезут спокойно потому как знают что им максимум на три года запретят въезжать
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23.09.2021 13:12 Ответить
Там же еще спички есть!!! Гомельдрев?
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23.09.2021 12:57 Ответить
чем опасны може она любит шашлык в прицел резать...
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23.09.2021 13:01 Ответить
штатный набор штирлица..а где сало и лыжи...какой прицел наверно еще с первой мировой с корабля капитана врунгеля_))))
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23.09.2021 13:03 Ответить
Потрібен візовий режим для свнсбк.
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23.09.2021 13:09 Ответить
Рашистская ******* везла оборудование для совершения теракта . Почему эти ляди свободно шастают по стране, ау СБУ?
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23.09.2021 13:19 Ответить
И пакет для перевязывания даже не забыла. Интересно, на какое дело она шла? В тюрьму и на обменный фонд!
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23.09.2021 13:25 Ответить
Это старый совковый антикварный прицел. Кому он нужен? Под него аккумов нет.
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23.09.2021 23:33 Ответить
 
 