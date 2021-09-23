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Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер

За минувшие сутки число новых случаев коронавируса в РФ превысило данные, обнародованные 22 сентября, на 1 732: накануне сообщалось о 19 706 заболевших.

Как информирует Цензор.НЕТ, о этом сообщает Интерфакс.

 Значения четверга соотносятся со значениями 19 августа, когда было выявлено 21 058 случаев, и далее эта планка уже не преодолевалась. В тот же период было заявлено о стабилизации ситуации после июльского подъема, вызванного распространением штамма "дельта". Теперь же эпидемиологи предупреждают о росте заболеваемости COVID-19, что связано с сезонными факторами.

Резкий рост заболеваемости отмечен также и в столице - 3 445 новых случаев, это максимальное значение с конца июля. Накануне в среду сообщалось об 1 991 заболевшем.

Третий день подряд увеличивается число летальных исходов - за минувшие сутки от коронавируса умерли 820 пациентов, что соответствует максимальным значениям за всю пандемию, зафиксированным 26 августа.

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Наибольшая летальность зафиксирована в Москве - 54, в Петербурге - 53 (накануне сообщалось о 43 скончавшихся), в Свердловской области - 36.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 354 тыс. 995 случаев коронавирусной инфекции, 201 445 умерших и 6 млн 558 тыс. 780 выписанных, в том числе 16 567 выздоровели за последние сутки, из них 1 331 выздоровевший приходится на Москву.
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Топ комментарии
+7
Счас антиваксеры начнут выть, что то не от КОВИДа, а им просто не хватило воздуха
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23.09.2021 12:25
+7
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23.09.2021 12:39
+6
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23.09.2021 12:29
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Счас антиваксеры начнут выть, что то не от КОВИДа, а им просто не хватило воздуха
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23.09.2021 12:25 Ответить
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23.09.2021 12:39 Ответить
Ползком поползём, но будем голосовать за путина!!!
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23.09.2021 12:26 Ответить
Спутнік їм в поміч.
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23.09.2021 12:27 Ответить
Давай Ковид-не подкачай. На клована надежды нет.
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23.09.2021 12:27 Ответить
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23.09.2021 12:28 Ответить
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23.09.2021 12:29 Ответить
не зря бункерная крыса ***** опять полезла в схрон,чует что эпидемия только разгорается
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23.09.2021 12:30 Ответить
а мне этот вирус начинает определённо нравится..
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23.09.2021 12:30 Ответить
Прастити, а у них хоть на 10% от 800 статистика хоть раз отклонилась? Ну хотяб за последний месяц-полтора?
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23.09.2021 12:30 Ответить
Реальная статистика в два-три раза выше, а тут, видимо, разнарядку подняли, чтоб не палиться, бо уже через верх полезло...
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23.09.2021 12:35 Ответить
Да как сказать: у них тама таких как ты тоже полно и вакцину правильных пацанофф тоже надо както освоить, а такие как я на всякое бесполезное говно плохо ведутся, вот и приходится стращать.

За 4% смертность у них вылезла и со статы все ржут.
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23.09.2021 12:40 Ответить
Палишься, лапоть. У вас вакцины запрещены к ввозу - только спутник-вектор, а он и не вакцина вовсе, даже по своему действию
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23.09.2021 12:43 Ответить
От опять валерачка юродивый в аскарбухи скатываецца.

Харашо, шмурдяк от своих пацанов надо освоить, так тебе понятней? А такие ковидобесы как ты всячески этому поддакивают в чебурнете.

Так лучче?
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23.09.2021 12:51 Ответить
А где ты видел, чтоб кто-то, кроме кацапов (и тебя в их числе), называл шмурдяк спутник-вектор вакциной?
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23.09.2021 12:55 Ответить
Русня всегда свои потери делит на 10.
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23.09.2021 14:59 Ответить
Це мабудь тому, що Спутнік зберігали в діжці з-під Новачка....
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23.09.2021 12:32 Ответить
Так шо Спутник файв????...сдрыснули? Не хтят? Ну питерцы то могуть укольнуться, сам зеленый през привился....или неТ доверия???
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23.09.2021 12:34 Ответить
Головне шо їх не вбили солдати НАТО та не зробили геями!
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23.09.2021 12:44 Ответить
ЦЕ ПРОСТО СВЯТО ЯКЕСЬ
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23.09.2021 12:46 Ответить
Да пусть дохнут хоть все . Народ у которого рабская покорность на генетическом уровне сам свою судьбу не решает. За них есть добрый или злой барин и он решает кому жить , а кому умереть .Сей час у них барин злой и кровожадный , по тому много кацапов и дохнет.
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23.09.2021 12:47 Ответить
Вся єта статистика фигня можно умножать на 10.
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23.09.2021 12:49 Ответить
Вперед расєянє, рай вже не за гороми.
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23.09.2021 12:51 Ответить
расии надо выполнить пятилетку по смертности от КОВИДА за 3 месяца... расия, даёшь рекорд...
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23.09.2021 12:56 Ответить
чем больше их тем меньше нам
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23.09.2021 12:57 Ответить
Той хто завжди "уповаєть на хязяїна і царя" до землі попадає щвидше...
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23.09.2021 13:13 Ответить
Тепер зрозуміло навіщо цей вірус китайцям.
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23.09.2021 13:22 Ответить
Даёшь 1000 в сутки! И так до Нового года !
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23.09.2021 13:28 Ответить
Им больше 800 в день низя умирать. С середины лета ,как дети в школу, по 800 ползут на кладбище.
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23.09.2021 13:52 Ответить
Вот казалось бы братья,славяне,один народ, А МЕНІ ЯКОСЬ ПОХ..Й І НЕ ЩЕМИТЬ НІ КРАПЛІ ЗА КАЦАПА.😅🤣🤣🤣
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23.09.2021 14:27 Ответить
 
 