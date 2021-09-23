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Новости За рубежом
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Путин и Зеленский встретятся, когда будет какая-то повестка дня их общения, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин и Зеленский встретятся, когда будет какая-то повестка дня их общения, - Песков

В Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - может состояться тогда, когда оба лидера будут готовы к этому и будет согласована повестка общения между ними.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Безусловно, два президента встретятся, кода они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся", - сказал Песков.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов".

Читайте: В Кремле заявили о разочаровании Путина Зеленским

Автор: Богдан Гуньковський
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Кароче, ***** послало зеленого поца далеко-далеко.
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23.09.2021 12:59 Ответить
...когда приспєєт потрєбность іскать убєжища
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23.09.2021 13:00 Ответить
нифига се - а шо, путин-*****, такой вариант не рассматривается?
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23.09.2021 13:00 Ответить
Зеленскому опять чешется заглянуть куда-то убийце украинского народа и украинской государственности. Пока захвачен хоть один квадратный метр украинской земли, пока убивают и ранят наших защитников и граждан Украины - не может быть и речи о встречах на высшем уровне. Только на уровне переговорщиков.
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23.09.2021 13:01 Ответить
ну так это ж не его страна, сам говорил, чего бубочке волноваться? надо к работодателю смотаться, пряник выпросить или плюшку
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23.09.2021 13:13 Ответить
Єто типа когда зеля побежит на растов ну или на тамбов? как овощ?
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23.09.2021 13:01 Ответить
треба розуміти так, коли віслючок вивче нову увертюру по роялю.
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23.09.2021 13:05 Ответить
Пуйло поставит такие условия,что Зеля приедет с этой встречи очень расстроенный и угнетенный.
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23.09.2021 13:16 Ответить
***** не ориентируется в датах, скорей всего это является настоящей причиной.
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23.09.2021 13:39 Ответить
 
 