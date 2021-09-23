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"Свободу комбату": активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Киеве состоялась акция в поддержку содержащегося под стражей экс-нардепа Семена Семенченко. Митингующие пришли с пикетом под здание Офиса Президента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие требовали прекратить, по их мнению, политическое преследование и незаконное содержание Семенченко под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Семенченко на 6 октября: материалы дела не передали из Соломенского райсуда

Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 01
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 02
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 03
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 04
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 05
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 06
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 07
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 08
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 09
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 10
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 11
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 12
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 13
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 14
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 15
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 16
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 17
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 18
Свободу комбату: активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца. 16 сентября суд перенес рассмотрение апелляции на арест Семенченко на 6 октября: материалы дела не передали из Соломенского райсуда.
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Топ комментарии
+17
очень мало людей

неблагодарный народ украинцы

- забыли как молились на "Черных человечков" в 2014-ом..

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23.09.2021 13:11
+11
Живенько так, креативненько так, и главное массовость, массовость поражает.
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23.09.2021 13:31
+11
Настолько ряженная масовка , что аж смешно. И главное количество пацанов из Донбасса защищающих своего яко бы комбата , просто поражает , аж не одного. Если бы к примеру наших комбатов посадили , не дай Бог. Савича или Вовка , то там бы стоял весь 11 БТРО в полном составе , а тут все понятно и так.
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23.09.2021 13:37
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Дайош слабоду!
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23.09.2021 13:06 Ответить
могу прислать Косте Гришину "Биг Мак меню" и ссылочку на его статьи на Фейсбучике, времен Иловайской трагедии..
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23.09.2021 13:07 Ответить
- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастеришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда. Мудрое, но несговорчивое.(с)
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23.09.2021 13:09 Ответить
очень мало людей

неблагодарный народ украинцы

- забыли как молились на "Черных человечков" в 2014-ом..

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23.09.2021 13:11 Ответить
обвинение в "не благодарности" это примитивная форма манипуляции, в которой "врожденное чувство благодарности" используется как рычаг для мировоззренческого и психологического воздействия на центр принятия решения личности..

Володя!. .2914 год раскрыл людям глаза и научил отличать провокатора от патриота..

пишите дальше, Володя!.. в смысле, !пилите, Шура, пилите!"..
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23.09.2021 13:17 Ответить
и не лень же тебе было так долго писать глупость..
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23.09.2021 13:20 Ответить
что Володя!.. нечем ответить?.. "черные упитанные чИлавечики" закончились..
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23.09.2021 13:24 Ответить
Не знаю як ти, Вова, але я, особисто, в 2014-2015 роках був трохи зайнятий, ні дійсно іноді молився, Богу, хоча людина і не дуже релігійна, але дійсно було до всирачки страшно. А от молитися на "чорних чоловічків"?!!! Вова, ти дібіл?
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23.09.2021 14:38 Ответить
Тобто, перші добровольці тобі були до дупи?
І це попри те, що ти молився бо тобі було страшно? Щось з тобою не те.
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23.09.2021 18:12 Ответить
Прикинь. Коли сидиш в окопчику, а навколо падають стодвацятки - дійсно страшно. І саме страшніше, що зробить зцим ти нічого не можеш. А от яке відношення Костя Грішин має до добровольців?
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23.09.2021 18:30 Ответить
Ми зараз за "чорних чоловічків" говоримо які були першими добровольцями.
Костя Грішин при всіх його явних недоліках, має пряме відношення до добровольців.
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23.09.2021 19:02 Ответить
Як же тобі пояснити? Армія - це зріз суспільства, і так як в будь-якому суспільстві, люди зустрічаються різні, і ідейні, і випадкові, і провокатори, і заробітчани. Ким був Костя - видно по цій акції, по підтримці його бійців.
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23.09.2021 20:23 Ответить
Респект тобі, що і сам не був осторонь у ті важливі для країни часи.
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23.09.2021 19:06 Ответить
Можна питання до вас, пане Олександре? В якому окопчику, якого бата чи бригади ви сиділи і коли ЦЕ було? Для історії.
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24.09.2021 01:51 Ответить
Питання можна. Тобі назвати точні координати окопчиків, бліндажів, погребків, ВОПів і РОПів? Чи достатньо буде перелік населенних пунктів? Скажімо так, в одному з добровольчих обєднань, що так і не ввійшло в склад МВД чи ВСУ. Більш конкретно - після війни, чи коли стану непридатним до стройової, що раніше настане.
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24.09.2021 08:20 Ответить
Мені достатньо знати по яку сторону фронту був окопчик і в якому підрозділі добровольчому?
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24.09.2021 09:48 Ответить
Виходячи з моєї ВОС, мені доводилося бувати в окопчиках по обидві сторони лінії розмежування. В одному з підрозілів УДА.
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24.09.2021 09:56 Ответить
Дякую.
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24.09.2021 10:00 Ответить
Та не питання! Так як на рахунок демонстрації майстерності? Ремінгтон чи Мосберг на вибір?
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24.09.2021 10:05 Ответить
Постріляти можна, хоча я не тримав в руках такої зброї вже років 30. В зоні моїх професійних інтересів авіаційна зброя, була. Я інженер- авіатор, зброяр. Останні 10 років працював в КБ, будував гелікоптери.
P.S. А результат "99"в моєму житті був, хоч ви і не вірите.
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24.09.2021 10:56 Ответить
Цікаво, як ви ставитесь до суду над генералом Назаровим?
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24.09.2021 10:09 Ответить
До самого факту суду чи до вироку?
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24.09.2021 10:17 Ответить
І до одного, і до другого.
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24.09.2021 10:47 Ответить
Сам факт суду - нонсенс. Війського під час війни повинен судити військовий трибунал, за відповідні злочини. Те що ми не називаємо війну - війною, питання інше, хоча й породжує безліч проблем. Ким я був два роки, в правовому сенсі? Воїном, що захищав свою Батьківщину, як це було? Чи бандитом вбивавшим "мирних громадян" своєї та сусідньої держави, як це може стати?
А звідси і відношення до вироку, його виносив суд мирного часу, за законами мирного часу, які дуже мало перетинаються з реаліями війни.
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24.09.2021 12:40 Ответить
Охват аудіторії маленький. Мені скажімо йти пішки до АП 10хв, і не лінь, і час є. Просто був не в курсі акції.
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23.09.2021 19:50 Ответить
их обоих нужно на столб повыше, что бы всем видно! шифер по соседству, если уж пуля не берет
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23.09.2021 13:12 Ответить
Если верить статьям врачей и специалистов на тему голодовки, Семенченко уже как пол месяца мертв. И митинги не имеют смысла.
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23.09.2021 13:18 Ответить
Свободу Семенченку. Креветки уже ждут его!!!!
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23.09.2021 13:19 Ответить
Живенько так, креативненько так, и главное массовость, массовость поражает.
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23.09.2021 13:31 Ответить
Настолько ряженная масовка , что аж смешно. И главное количество пацанов из Донбасса защищающих своего яко бы комбата , просто поражает , аж не одного. Если бы к примеру наших комбатов посадили , не дай Бог. Савича или Вовка , то там бы стоял весь 11 БТРО в полном составе , а тут все понятно и так.
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23.09.2021 13:37 Ответить
Який "комбат" - така й підтримка.
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23.09.2021 14:41 Ответить
Тому й програєте.... бо єдності немає.... по "сотнях" рлзділилися й один одного не підтримуєте що рашисстам й треба. Так історія й нічого не навчила.... 100 Гетьманів- погибель країни!
Єднайтесь Патріоти за кожного як за свого доки не пізно!
P. S. путин-*****!
Смерть рашисстам-фашистам!
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23.09.2021 20:18 Ответить
Мы не проиграем , по тому что мы не сцыкливые зелебобики , нас 25-30% населения Украины , а это порядка 7-10 миллионов , из этого количества патриотов даже если пол миллиона будут воевать с кацапами , то им не хрена не светит. А воевать за Украину по факту будет куда больше , бо нам не чего терять второй Украины у нас нет , а сдохнуть на рудниках Сибири мы не имеем желания.
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24.09.2021 01:13 Ответить
Олексій Вовченко f033f386 Ви нічого не зрозуміли з того що я написав або прикинулися що не зрозуміли й вчепилися у одну фразу.
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24.09.2021 03:04 Ответить
С какого перепугу патриоты должны объединяться с мошенником Костей Гришиным , который АТО использовал исключительно для набивания своего кармана .А если вы имеете ввиду объединение всех патриотических сил , так они уже и так объединились , а с полной продажей Голоса Ослу , теперь любому идиоту понятно , что остался только Порох .
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24.09.2021 10:08 Ответить
Де він й коли займався шахрайством? Факти є чи порожне бла...бла...бла як з смердючого кацапського рота?
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25.09.2021 00:07 Ответить
Заходишь на фейсбук ищешь группу батальона Донбасс и там интересуешься , почему они не хотят за него выходить на митинги , гарантирую очень много нового узнаешь , про Костю Гришина.
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25.09.2021 00:15 Ответить
добровольці,пасіонарії і небайдужі завжди створюють загрозу владі, яка цікавиться тільки своїми справами, а не державою..
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23.09.2021 13:41 Ответить
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23.09.2021 13:42 Ответить
ой, какая гнусь
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23.09.2021 13:54 Ответить
Как я и предполагал, за Сему "вписываются" только проплаченные "митингари". И то, количеством человек 10-15 )).
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23.09.2021 14:34 Ответить
Кацапський аферист, провокатор, утриманець Садового якого в свою чергу утримує спонсор ***** Фрідман (Альфа-банк), Костя Грішин має сидіти в тюрмі. Довго. Крапка.
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23.09.2021 14:43 Ответить
Де ти був такий "розумний" у 14му?
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24.09.2021 03:05 Ответить
В Києві. Про афериста стало відомо все, ну майже все!, вже в липні 2014...
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24.09.2021 03:32 Ответить
Ребята, Шрека, Старого Зольдата и Алексея Вовченко (который присобачил к нику номер ведомости) слишком много на этой ветке, чтоб не быть позорными троллями... К тому , кто как не последнее дерьмо, будет поливать грязюкой народных героев. Мальчиш-плохиш, НБ - это вы проплаченные твари... суки нанятые ... зелёное дерьмо . Только гондоны могут писаться за беспредельную власть..вот вы гондоны продажные и есть... Вы, перечисленные выше у*бки, в какой батальоне родину защищали ? сколько ранений у каждого из вас? из скольких котлов выходили? Сколько наград ? Так засуньте языки в свои поганые ж**пы ! Твари!!!

Семенченке нечего предъявить....потому и переносят суды.. арестовать человека по беспределу, держать закрытым без доказтельств , а потом только статью искать- это не власть, а бандитизм. А мертвкчук - предательскя гнида, на вилле изволит отбывать арест...
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23.09.2021 15:48 Ответить
Народных героев надо знать в лицо , поэтому рекомендую посмотреть на ютб:
Хто такий Семен Семенченко Закрита зона Володимира Ар-єва від 27 січня 2018..
или:
Хомчака уволили с позором. Будет ли расследование Иловайска? .. и много другого..

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23.09.2021 16:42 Ответить
Не только Арьева и не только на каналах Порошенко.

И на каналах Ахметова можете посмотреть, "По следам самозванца", много часов в прайм-тайм не пожалели.

Кому Семенченко дорогу перешел, те его и "разоблачали", не жалея денег.
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24.09.2021 07:40 Ответить
Ти щойно проспався чи не здатний користуватися гуглом? Про Костю Грішіна та його "подвиги" тепер знає вся країна і тільки лінивий (або агент *****) може підтримувати це лайно.
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24.09.2021 03:40 Ответить
Зебіли повиходили...
Аби не Порошенко, пригадуєте ?
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23.09.2021 16:11 Ответить
Хомчак, Коломойский, Аваков, вся их банда должны сидеть пожизненно!!!
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23.09.2021 16:22 Ответить
Дешёвок было много. Все они проиграли Семену суды. И ещё: власть не преследует подонков... она с ними договаривается...преследуют только людей с честью, бо с ними хер договоришься... Это Арьев остановил торговлю на крови ? Нет ? Пусть бьёт чечетку дальше...
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23.09.2021 16:53 Ответить
Эта власть и с семенченком договорится тоже, мля, остановитель торговли на крови ... только не понятно, зачем борцун гришин послал людей на бойню под Илловайск, а сам не был в первых рядах? Свои героические, победные видосики он даже не успел снять ..
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23.09.2021 17:06 Ответить
Ты ****** голимый гугли документы - приказ муженка добробатам идти на Иловайск... Кто такой комбат, чтоб туда семь частей стянуть ? И добробаты и части всу ? У тебя баблом от зели моски заложило , урод.
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23.09.2021 17:12 Ответить
У семенченка-гришина родственники на той стороне .. в батальоне Восток.
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23.09.2021 16:55 Ответить
Дуже прикро за отаке ставлення до Семенченка в українців, дуже прикро. Повністю підтримую комбата і зичу йому і вижити, і визволитися, не дивлячись на усю підлість яка безпідставно накидається на нього.
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23.09.2021 17:51 Ответить
я аж просльозився... Передай йому смалець, бо схудне ще.
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24.09.2021 01:05 Ответить
Свободу комбату Семенченко !
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23.09.2021 19:50 Ответить
комбат-батяня, батяня комбат,
ты дупу не прятал за спины ребят
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23.09.2021 21:24 Ответить
Цензор, ау ! Почему в статье ни слова о позиции адвокатов.... о том, что суды переносятся потому, что у обвинения нет доказательств по их подозрениям? А так вас почитать - так вовсе не понятно почему люди протестовали. Людей взяли...доказать вину нечем... на суд не выносят потому, что понимают Страсбург их высмеет и оштрафует.... а люди сидят.. ни за что.. простопотому что подонки во власти боятся патриотов...средние века, бл*
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23.09.2021 22:48 Ответить
"Вор должен сидеть в тюрьме" (с)
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24.09.2021 00:39 Ответить
Все ждёшь кварталовскую вяяснуу?
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24.09.2021 07:54 Ответить
Скорей, кварталовских похорон)))
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25.09.2021 00:35 Ответить
Суди в Україні тотально корумповані. Адвокати взагалі не приймають участі в будь якому змагальному процесі і їх роль зводиться до передачі хабарів. У нас відпускають вбивць і злодіїв спійманих "на гарячому"...
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24.09.2021 03:47 Ответить
Следствие кончится пшиком, и кто бы как не относился к Гришину - Семенченко, компенсацию он получит из бюджета, за ваш счёт. А репутационных потери понесёт Государство Украина
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24.09.2021 07:53 Ответить
жлоб той насіння семенченко, якихось пенсів проплатив, починаючих активістів, на нормальну акцію пожлобився. а де справжіні ативісти, де патріоти - не було, а чому, бо всі знають, що він гандон і має сидіти.
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24.09.2021 08:05 Ответить
Давайте, хлопці, я Вас помирю. Ким би не були Ті чорні чоловічки, які б думки не носили в їхніх головах, вони ВОЮВАЛИ, РИЗИКУВАЛИ СВОЇМ ЖИТТЯМ І ВМИРАЛИ ЗА УКРАЇНУ. ТОМУ оцінку морально-етичних якостей кожного з них можуть , як на мене, давати ЛИШЕ ТІ, хто їх знав і також приймав участь у цій війні в той час. А всім іншим - подякувати всім добровольцям і воякам ЗСУ і зберігати ЦЕ почуття вдячності ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ.
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24.09.2021 11:56 Ответить
Бо,якби не загинули тоді Вони, війна забрала б когось з нас.
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24.09.2021 12:01 Ответить
А, серед тих "протестантів" є хоч один з тих кого той вомбат кинув помирати і втік?
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26.09.2021 21:19 Ответить
 
 