"Свободу комбату": активисты пикетировали ОП в поддержку экс-нардепа Семенченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Киеве состоялась акция в поддержку содержащегося под стражей экс-нардепа Семена Семенченко. Митингующие пришли с пикетом под здание Офиса Президента.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие требовали прекратить, по их мнению, политическое преследование и незаконное содержание Семенченко под стражей.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца. 16 сентября суд перенес рассмотрение апелляции на арест Семенченко на 6 октября: материалы дела не передали из Соломенского райсуда.
Пожалуйста, подождите...
неблагодарный народ украинцы
- забыли как молились на "Черных человечков" в 2014-ом..
Володя!. .2914 год раскрыл людям глаза и научил отличать провокатора от патриота..
пишите дальше, Володя!.. в смысле, !пилите, Шура, пилите!"..
І це попри те, що ти молився бо тобі було страшно? Щось з тобою не те.
Костя Грішин при всіх його явних недоліках, має пряме відношення до добровольців.
P.S. А результат "99"в моєму житті був, хоч ви і не вірите.
А звідси і відношення до вироку, його виносив суд мирного часу, за законами мирного часу, які дуже мало перетинаються з реаліями війни.
Єднайтесь Патріоти за кожного як за свого доки не пізно!
P. S. путин-*****!
Смерть рашисстам-фашистам!
Семенченке нечего предъявить....потому и переносят суды.. арестовать человека по беспределу, держать закрытым без доказтельств , а потом только статью искать- это не власть, а бандитизм. А мертвкчук - предательскя гнида, на вилле изволит отбывать арест...
Хто такий Семен Семенченко Закрита зона Володимира Ар-єва від 27 січня 2018..
или:
Хомчака уволили с позором. Будет ли расследование Иловайска? .. и много другого..
И на каналах Ахметова можете посмотреть, "По следам самозванца", много часов в прайм-тайм не пожалели.
Кому Семенченко дорогу перешел, те его и "разоблачали", не жалея денег.
Аби не Порошенко, пригадуєте ?
ты дупу не прятал за спины ребят