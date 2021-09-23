Убийство мэра Симеиза Костенко в 2013 году: Во Львове задержан подозреваемый. ФОТОрепортаж

Львовские полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве мэра Симеиза Кирилла Костенко в 2013 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Происшествие произошло в феврале 2013 года. Тогда неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр одного из курортных городков. Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия - и установили подозреваемого. Житель Львова, чтобы избежать ответственности, покинул территорию Украины и был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад оперативники Нацполиции получили информацию о пребывании разыскиваемого на территории области.

21 сентября во Львове оперативники и следователи областной полиции задержали фигуранта. Кроме того, по результатам проведенных обысков полицейские изъяли различное оружие и патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и "черновые" записи. По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.

Сегодня, 23 сентября задержанному будут избирать меру пресечения.

Напомним, поселковый глава Симеиза Кирилл Костенко был убит утром 26 февраля 2013 года. Убийство произошло рядом со зданием Симеизского поселкового совета.

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