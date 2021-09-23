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Львов (4436) мэр (1631) Нацполиция (15757) убийство (6288) Симеиз (45)

Убийство мэра Симеиза Костенко в 2013 году: Во Львове задержан подозреваемый. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Львовские полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве мэра Симеиза Кирилла Костенко в 2013 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Происшествие произошло в феврале 2013 года. Тогда неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр одного из курортных городков. Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия - и установили подозреваемого. Житель Львова, чтобы избежать ответственности, покинул территорию Украины и был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад оперативники Нацполиции получили информацию о пребывании разыскиваемого на территории области.

21 сентября во Львове оперативники и следователи областной полиции задержали фигуранта. Кроме того, по результатам проведенных обысков полицейские изъяли различное оружие и патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и "черновые" записи. По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.

Сегодня, 23 сентября задержанному будут избирать меру пресечения.

Напомним, поселковый глава Симеиза Кирилл Костенко был убит утром 26 февраля 2013 года. Убийство произошло рядом со зданием Симеизского поселкового совета.

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Убийство мэра Симеиза Костенко в 2013 году: Во Львове задержан подозреваемый 01
Убийство мэра Симеиза Костенко в 2013 году: Во Львове задержан подозреваемый 02
Убийство мэра Симеиза Костенко в 2013 году: Во Львове задержан подозреваемый 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Завалил члена "Партии регионов". Нынешние у власти ему этого не простят.
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23.09.2021 13:11
+3
Посадити поки не деокупуємо територію . Потім слідчі дії , суд і довічне ув'язнення. Срок , який він відсидить до слідчих дій - зарахувати в загальний строк . Все просто . Все справедливо.
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23.09.2021 13:36
+2
Докази лишились на окупованих територіях, прийдеться відпустити.
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23.09.2021 13:29
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23.09.2021 13:08 Ответить
Докази лишились на окупованих територіях, прийдеться відпустити.
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23.09.2021 13:29 Ответить
само придумало? ИгорЛ ну чому тебе тягне писати різну дурню про речі, в яких ти абсолютно нібельмеса?
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23.09.2021 17:13 Ответить
Судити за вбивство мера Семеїза кіллера буде неможливо, бо адвокати будуть вимагати повторного дослідження в суді доказів і на цьому суд можна буде зупиняти, бо всі докази лишились в Криму.
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23.09.2021 17:27 Ответить
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23.09.2021 17:52 Ответить
Я давно заметил, шо Ихар часто "гонит пургу"
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23.09.2021 19:42 Ответить
как следственные действия проводить на месте убийства?)))
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23.09.2021 13:10 Ответить
Посадити поки не деокупуємо територію . Потім слідчі дії , суд і довічне ув'язнення. Срок , який він відсидить до слідчих дій - зарахувати в загальний строк . Все просто . Все справедливо.
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23.09.2021 13:36 Ответить
ты дядя совсем тронулся! фильмов насмотрелся про милицию. лучше купи книгу УК и УПК, там узнаешь о сроках наказания, и обязательных процессуальных действиях, на которые тоже отведено определенное время. этот тип прекрасно понимает, что посадить его невозможно, поэтому вернулся. единственный вариант, признать российскую полицию Крыма, как полномочный орган, и сотрудничать.
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23.09.2021 14:19 Ответить
а причому тут кацапська окупаційна поліція, вбивство сталось в 2013 році, Крим ще не був окупований.
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23.09.2021 17:15 Ответить
Завалил члена "Партии регионов". Нынешние у власти ему этого не простят.
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23.09.2021 13:11 Ответить
Паспорт закінчився?
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23.09.2021 13:52 Ответить
Сімеїз - НАШ
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23.09.2021 16:17 Ответить
Патрони зі Львова, кілер у Львів втік... Всюди Львів!
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23.09.2021 20:11 Ответить
 
 