"Слуга народа" Арахамия об отказе рассматривать правки к законопроекту об олигархах: "Как говорится, терпение лопнуло"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На заседании лидеров фракций был предложен "так называемый план Тимошенко".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Юлия Владимировна предложила, на наш взгляд, достаточно нормальный и компромиссный план: лидеры фракций выступят по 10 минут, а потом каждый автор поправок возьмёт по три минуты, скажет о них, комитет ответит, и после этого мы пойдём на голосование. Но против этого категорически выступили фракции "ЕС", у которой, кажется, больше 300 правок, и ОПЗЖ, у которой тоже больше 300. Мы посчитали: если предоставить им это время, то это (законопроект. - Ред.) сегодня вообще не будет принят, возможно, и завтра. А следующая неделя не пленарная. Выглядело, как попытка затянуть время", - рассказал он.
Нардеп отметил, что в последнее время "слуг народа" "фактически шантажировали правками".
"Как говорится, терпение лопнуло", - добавил Арахамия.
Пожалуйста, подождите...
для этого и парламент существует что бы принимать взвешенные и не торопливые решения с поправками..
- это для зе-дыбилов с Трускавца нужно быстро - сразу после приказа Зе-Ермака - не думая даже..
Цензор.НЕТ
@censor_net
Міністр фінансів Марченко: Гідну пенсію забезпечити не зможемо, але ЄСВ платити треба
Shere Khan
@AidanPrime
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48 мин
У меня нет четкого понимания, зачем мне платить в таком случае ЕСВ. У меня нет никакой мотивации это делать
Впрочем все ЗеДебилы считают бюджетные деньги чужими.
В том, что на мой пост о перекрытии дорог и т.д., вы с чего то написали о чужих бабках и вымышленном вами моём переживании за них?
И выводы о копипастах свои оставьте при себе. Меня они совершенно не интересуют.
Так где же связь между перекрытием аэропортов с дорогами и чужим баблом?
P.S. Пока, временно, покидаю форум. Но вы можите ответить. Только ещё раз вас прошу, излагайте свои мысли яснее и без фантазий. Не здоровых. Непременно отвечу. Вы мне стали интересны. Как врачу психиатру.
P/s Напомнить, кто первый и громче всех кричит "держите вора"?
Да, и не путайте Народ Украины с "мудрым" зубажилым нарИдом.
хоть бы головой своей подумало - нашо олигархам безлад в країні?
они и есть Верховная Рада
поддерживаю грубый, но справедливый вопрос Сергея Ф., тк меня тоже интересует откуда столько, 73%???
.Арахамія , кофє піть будєшь . ? .