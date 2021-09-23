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Украинских заробитчан предупреждают о возможных ограничениях в связи с пандемией: не исключено срочное возвращение домой

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинских заробитчан предупреждают о возможных ограничениях в связи с пандемией: не исключено срочное возвращение домой

На сегодня в Польше инфицировано около 290 тысяч населения.

Пандемия коронавируса – это новая мировая реальность, которая с нами надолго. Об этом много говорили международные лидеры в ООН. Джо Байден назвал "ближайшее десятилетие решающим" и напомнил о 4,5 млн умерших в мире. В Европе тоже экстренно готовятся к новым вызовам. Всемирная Организация здравоохранения спрогнозировала там четверть миллиона смертей до конца года. К примеру, в соседней Польше на сегодня инфицировано почти 8% населения. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Еще три месяца назад, в июне, в Польше было на 100 тысяч меньше инфицированных. Кривая заболеваемости продолжает и дальше идти вверх... Нелегко болеть и украинцам в Польше. Попасть на прием к врачам крайне тяжело. В доступе только частная медицина. Но для гастарбайтеров она очень дорога.

"Вы должны либо покупать страхование, либо обращаться непосредственно к врачу и выплачивать ему за визит, потому что это частная клиника и иногда это стоит дороже, чем вы могли бы заработать", – говорит Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

Специалисты предостерегают: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации отечественным трудовым мигрантам стоит быть готовыми и к новым, более суровым противоковидным ограничениям в европейских странах. Результатом которых может стать экстренное возвращение домой. Как случилось в прошлом году – с массовыми ожиданиями на границах и таможнях. Поэтому советуют сейчас быть осмотрительными и заблаговременно позаботиться о здоровье.
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Цитувати Джо Байдена все одне що цитувати Зеленського.
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23.09.2021 13:24 Ответить
много букв, и все мымо смысла
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23.09.2021 13:29 Ответить
"Десятилетие" коvіда, млин...

У старого перца Байдена большие планы.
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23.09.2021 13:34 Ответить
Ложь. В Польше на 22 сент. 880 новых заболевших, среднее за последние семь дней 666 человек.

В Украине 7866. На кого рассчитан этот бред про сотни тысяч инфицированных?
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23.09.2021 13:48 Ответить
на лошаріків.
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23.09.2021 13:54 Ответить
Залякують, щоб нарід, який працює в Європі повертався на копанки Ахметова і заводи Коломойського та працював за копійки, бо після цих законів і шухера ніхто безвіз для України тримати не буде.
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23.09.2021 14:04 Ответить
Эксперд трынка туда
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23.09.2021 22:40 Ответить
Щас "Омикрон" придет, всем хана будет.
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10.12.2021 13:35 Ответить
На праздники и так все домой поедут.
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10.12.2021 13:46 Ответить
 
 