Суд приговорил организатора титушек Крысина к 8 годам заключения

Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина к восьми годам заключения. Его обвиняют в похищении и пытках активиста Революции достоинства в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".

"Юрий Крысин приговорен к 8 годам лишения свободы, гражданский иск удовлетворен частично", - написал в Facebook адвокат Павел Дикань.

Юрий Крысин отбывает срок за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года.

В Дарницком суде Киева также слушается дело о похищении и пытках майдановцев в январе 2014 года. В частности, речь идет о похищении оператора Владислава Иваненко.

Тогда же, по версии следствия, Чеботарев предложил Крысину 200 тысяч долларов за противодействие майдановцам. Крысин согласился, но с 10 по 22 января поехал на отдых за границу, а свои "полномочия" отдал доверенным лицам — Сергею Чемесу и Павлу Бялаю. Они неофициально работали в охранной фирме Крысина "Пятый регион" и принадлежали к его ближайшему окружению.

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Из-за границы Крысин якобы общался с заказчиками и отдавал приказы Чемесу и Бялаю по телефону. Сам он это отрицает. В этом деле, в случае доказательства вины, Крысину грозит до 10 лет лишения свободы.