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Киев (24545) суд (24706) преступления против Майдана (270) Крысин (109)

Суд приговорил организатора титушек Крысина к 8 годам заключения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд приговорил организатора титушек Крысина к 8 годам заключения

Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина к восьми годам заключения. Его обвиняют в похищении и пытках активиста Революции достоинства в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".

"Юрий Крысин приговорен к 8 годам лишения свободы, гражданский иск удовлетворен частично", - написал в Facebook адвокат Павел Дикань.

Юрий Крысин отбывает срок за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года.

В Дарницком суде Киева также слушается дело о похищении и пытках майдановцев в январе 2014 года. В частности, речь идет о похищении оператора Владислава Иваненко.

Тогда же, по версии следствия, Чеботарев предложил Крысину 200 тысяч долларов за противодействие майдановцам. Крысин согласился, но с 10 по 22 января поехал на отдых за границу, а свои "полномочия" отдал доверенным лицам — Сергею Чемесу и Павлу Бялаю. Они неофициально работали в охранной фирме Крысина "Пятый регион" и принадлежали к его ближайшему окружению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд освободил организатора титушек Крысина от уголовной ответственности по трем статьям обвинения

Из-за границы Крысин якобы общался с заказчиками и отдавал приказы Чемесу и Бялаю по телефону. Сам он это отрицает. В этом деле, в случае доказательства вины, Крысину грозит до 10 лет лишения свободы.
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Топ комментарии
+16
и еще по Крысину шьется новое дело "о преступном влиянии".. там тоже до 12 лет как с куста..

кароче, Крысин вытянул билет "в прижизненный ад"..
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23.09.2021 13:37
+16
Похищения, пытки, убийство. И всего какие то жалкие восемь лет? Такое впечатление , что законы и уголовный кодекс писались для вот таких как Крысин, а не для их жертв.
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23.09.2021 13:39
+11
Хорошо.
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23.09.2021 13:37
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23.09.2021 13:37 Ответить
Но мало.
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23.09.2021 14:07 Ответить
Слава С14!!! Ганьба Тодурову!
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23.09.2021 15:57 Ответить
и еще по Крысину шьется новое дело "о преступном влиянии".. там тоже до 12 лет как с куста..

кароче, Крысин вытянул билет "в прижизненный ад"..
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23.09.2021 13:37 Ответить
выйдет через 2 года с баблом на кармане. сидеть - часть его работы. он не боится оказаться на зоне, потому что там все равно будет жить припеваючи
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23.09.2021 15:15 Ответить
он6 был "смотрящим" в Торецкой исправ/колонии.. за это в мае 21г получил новое подозрение и получит новый срок.. так что скорее всего, он никогда не выйдет..

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/1/7292232/
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23.09.2021 15:19 Ответить
источник шикарен. бот
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23.09.2021 15:50 Ответить
сосаучи припеваючи лет через двадцать.. бот..
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23.09.2021 16:19 Ответить
а якщо не вийде, що ти тоді зробиш? всреся і з'їси.
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23.09.2021 17:11 Ответить
Мож ему просто крысиду? Понюхать? Крысам-крысино.
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23.09.2021 13:38 Ответить
всё равно зрада.
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23.09.2021 13:39 Ответить
Похищения, пытки, убийство. И всего какие то жалкие восемь лет? Такое впечатление , что законы и уголовный кодекс писались для вот таких как Крысин, а не для их жертв.
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23.09.2021 13:39 Ответить
Там не связанные преступления. За каждое отдельный суд, отдельный срок.
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23.09.2021 13:44 Ответить
Вы не правы, в Украине преступления до первого приговора не суммируются, а поглощаются самым тяжким сроком. По УДО он выйдет через 5-6 лет.
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23.09.2021 14:13 Ответить
Так первый-то приговор уже есть. "Юрий Крысин отбывает срок за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года. Источник: https://censor.net/ru/n3289981"
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23.09.2021 14:40 Ответить
Если второе преступление он совершил до первого приговора, то в результате суд назначит новый срок максимального из двух наказаний - поглощение наказания более строгим.
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23.09.2021 14:43 Ответить
законы у нас такие, может быть 10 судов и самый большой срок перекроет все остальные, в Америке всё плюсуется и заработать 250 лет тюрьмы очень легко.
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23.09.2021 14:50 Ответить
Уголовный Кодекс писался с подачи Портнова. Для своих бандюков
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23.09.2021 15:16 Ответить
Уголовный кодекс в основных моментах существует с 2002 года. А Портнов издевался на д уголовно-процессуальным кодексом.
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24.09.2021 04:42 Ответить
Надеюсь. что первые семь лет он будет петушком в своём стоместном бараке. а потом его по-пьяни пырнут заточкой и закопают в общей яме тюремного кладбища....Гори в Аду, мразь чмошная...
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23.09.2021 13:44 Ответить
Судя по всему он человек с деньгами и хорошими связями в криминальном мире. Ну не будет он петушком в современных реалиях, а будет одним из "уважаемых" сидельцев,решающих тюремные доли простых смертных и живя лучше многих людей на воле.
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23.09.2021 14:10 Ответить
..даже не верится..

шо-то ожидалось, шо оно, крысина, органично всплывёт как эксперт в офисе Ермака-Татарова, опекунов Зели Найвэлычнишой
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23.09.2021 14:25 Ответить
«Доброму вору всякая петля впору». © Уильям Шекспир
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23.09.2021 14:55 Ответить
Всех крыс на нары!
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23.09.2021 15:40 Ответить
А теерь посчитайте.Этот удод сидит с 14 года.14+8=22.Вуаля на новый год освобожение.Атеперь сравните с приговором в Чехии сепарам.15-16 лет строгоча.
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23.09.2021 18:27 Ответить
 
 