"Вакцинируемся до Нового года - весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", - Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко призывает украинцев вакцинироватьcя, чтобы весной жить без карантинных ограничений.

Об этом Ляшко заявил во время выступления на международном форуме "Креативная индустрия", передает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня более 10 миллионов доз вакцины, на 17 миллионов, как минимум, законтрактовано уже. Плюс еще 3 миллиона мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию. Все зависит от вас. Вакцинируемся до Нового года - весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", - подчеркнул министр.

По словам Ляшко, главная цель сегодняшних карантинных ограничений - предотвратить коллапс медицинской системы.

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