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"Вакцинируемся до Нового года - весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Глава Минздрава Виктор Ляшко призывает украинцев вакцинироватьcя, чтобы весной жить без карантинных ограничений.

Об этом Ляшко заявил во время выступления на международном форуме "Креативная индустрия", передает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня более 10 миллионов доз вакцины, на 17 миллионов, как минимум, законтрактовано уже. Плюс еще 3 миллиона мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию. Все зависит от вас. Вакцинируемся до Нового года - весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", - подчеркнул министр.

По словам Ляшко, главная цель сегодняшних карантинных ограничений - предотвратить коллапс медицинской системы.

Также читайте: Вакцинированные от COVID-19 должны носить маску, поскольку могут инфицировать невакцинированных, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Израиль уже вакцинировался, теперь у них от вакцинированных больницы переполнены.....
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23.09.2021 13:40
+6
Это что мировое правительство дало команду месным вассалам, что с нового года официально ковид побежден?
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23.09.2021 13:36
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Страница 2 из 2
Какая зарплата?
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23.09.2021 14:10 Ответить
откуда мне знать какая у тебя зарплата?
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23.09.2021 14:10 Ответить
Или вы боты бесплатно работаете?
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23.09.2021 14:13 Ответить
argumentum ad hominem... Классика жанра, когда нет аргументов против, нападай на личность оппонента. Ну почему вы все настолько примитивные?
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23.09.2021 14:17 Ответить
Что аргументировать? Вашу вселенскую глупость, которая действительно сродни вышкам 5G, чипам и рептилоидам только с обратным знаком? Т.с. другой полюс оценки ситуации. А правда всегда была где-то посредине. Что жизнь доказывала уже не раз.
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23.09.2021 14:21 Ответить
Ой бред... Что значит посередине? Что тебе уже жизнь то такое доказала? Ты бросаешься пустыми словами, общими фразами, но не способен ничего толкового написать. Надоел иди нах!
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23.09.2021 14:24 Ответить
Вот последнее предложение в Вашем посте действительно ярко характеризует Вашу сущность.
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23.09.2021 14:56 Ответить
Моя сущность посылать нах тех, кто не способен писать конкретно без применения иносказаний, ошибочной логики и фейков. Иди нах!
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23.09.2021 14:58 Ответить
Вот именно это в Вашей сущности я и имел в виду. Требуете от других того, чего сами даже не пытаетесь делать.
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23.09.2021 15:06 Ответить
А вот это наглая ложь ) но вам ведь так удобнее, а потому пусть будет по вашему
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23.09.2021 15:20 Ответить
Т.е. написать "наглая ложь" без всяких обоснований Вы для себя считаете допустимым, но требуете обоснования от других. Ну и в чем же тогда я был неправ когда написал, что от других Вы требуете того чем абсолютно не утруждаете себя? Т.е. обоснований от других Вы требуете, но считаете что лично Вам достаточно что либо просто заявить.
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23.09.2021 15:59 Ответить
Странная побочка от прививки
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23.09.2021 14:05 Ответить
таварисчи а шо с плоской землей и рептилоидами и вышками 5 джи через которые будут превращать в гомосексуалистов те же рептилоиды через чип который вели через прививку ! вот в чем вопрос как выжить
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23.09.2021 13:48 Ответить
Наверное Вы в этих вопросах уже специалист, если так этим интересуетесь. Меня к примеру эти вопросы не волновали и не волнуют до сих пор. У меня чипа нет.
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23.09.2021 14:01 Ответить
раз ответил значит уже есть
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23.09.2021 14:32 Ответить
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
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23.09.2021 14:56 Ответить
таки есть
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23.09.2021 14:58 Ответить
Они что-то знали задолго до каронавириса

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23.09.2021 14:13 Ответить
Расскажешь это израилю и америке
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23.09.2021 13:50 Ответить
второй год обещают кучи трупов, а их всё нет. А вакцинки продавать нужно. Будете делать, хоть 25у вакцину и масочки будете носить сколько скажут . Кушать то хочется, вот и вводят ограничения, заманивают и билетами и скидками. Цирк просто.
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23.09.2021 13:55 Ответить
Вакцинируемся до Нового года - весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", - подчеркнул министр

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23.09.2021 13:55 Ответить
Израиль опровергает заявление "зе министра", начиная вакцинацию по-новой после того.как вакцинировали почти весь "избранный нарид"
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23.09.2021 13:56 Ответить
Вот что творят (сочиняют) недоумки. Они не удосужатся даже посмотреть статистику стран с наивысшим уровнем вакцинации, как там обстоят дела. Следующий вопрос- как можно вакцинировать беременных,зная что у них высокий риск тромбоза? Как можно вакцинировать детей до 12лет, зная ,что их выживаемость по ковиду в разы больше чем по обычному гриппу?
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23.09.2021 13:57 Ответить
От доктора Роджепа Ходкинсона

https://rumble.com/vil909--****-xoa.-2021.html
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23.09.2021 14:10 Ответить
Разговор с изобретателем мPНK/ДHK Bakцин - Робертом Мэлoyнoм Часть1
https://www.youtube.com/watch?v=VkACpTg6YbE&t=9s&ab_channel=SunArt
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23.09.2021 14:11 Ответить
Спасибо.
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23.09.2021 15:27 Ответить
"
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле
главное - этот самый реализм."

https://www.youtube.com/watch?v=cZEB6P-o4DA&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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23.09.2021 13:58 Ответить
Почему никто из власть предержащих не говорит об ошибочности вакцинации? Да потому что тогда придется нести ответственность за ошибку, вполне возможно что и криминальную, а не только потерю власти.
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23.09.2021 14:05 Ответить
Хто дурак? Когнітивний десонанс.

Вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане должны носить защитную маску, поскольку могут переносить возбудителя болезни и инфицировать невакцинированных.

https://censor.net/ru/n3289969

В Соединенных Штатах вакцинированные от коронавируса больше могут не носить маски.

https://censor.net/ru/n3265178
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23.09.2021 14:06 Ответить
"Вакцинируемся до Нового года ...
Так вакцинируйтесь!
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23.09.2021 15:01 Ответить
Вот же чудики!Вирус не динозавр,до весны не вымрет
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23.09.2021 15:07 Ответить
ляшко раньше вымрет......
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23.09.2021 16:01 Ответить
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