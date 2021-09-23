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Новости Политика Украины
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ВР (28825) налоги (3180) Арахамия (957) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2548)

"Слуга народа" собрала подписи для применения спецпроцедуры к налоговому законопроекту №5600: ее принимали для "антиколомойского закона", - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуга народа" собрала 160 подписей за применение спецпроцедуры во время рассмотрения налогового законопроекта 5600.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Пока не регистрируем. Ждём Разумкова, когда он выйдет на работу. Потому что все равно этот вопрос будет через неделю. То есть, у нас есть время", - отметил он.

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По словам нардепа, будет проведено ещё одно совещание лидеров фракций, где обсудят этот вопрос.

Арахамия напомнил, что эту спецпроцедуру парламент использовал один раз во время рассмотрения "антиколомойского закона".
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23.09.2021 13:45 Ответить
У одного меня возникает непреодолимое желание, при виде этой хари парашного павиана с ЗЕлёноватым отливом, одеть советские кирзачи и потоптаться по ней, этой харе? Минут десять.
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23.09.2021 13:45 Ответить
Це бидло арахамійське, закінче на одній гілляці з наракєтом криворили
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23.09.2021 13:50 Ответить
Арахния Хитросделаный????

Пытается переложить ответственность за не соблюдение процедуры на Розумкова.

Посмотрим как отреагируют партии на принятие этого закона в обход процедуры.
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23.09.2021 13:57 Ответить
Снимайте последние штаны, зебилы. По спецпроцедуре.
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23.09.2021 14:14 Ответить
В Украине было 2 алигарха-президента - Кучма и Порошенко. Один из них даже являлся одним из создателей Партии регионов, а потом создал свою партию, которую даже в честь Европейского союза назвал. Почему об этом не кричать?
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23.09.2021 14:22 Ответить
 
 