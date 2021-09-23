Команда Зеленского идет по пути Путина и Лукашенко, возглавляя олигархат и коррупцию, - Ирина Геращенко

Монобольшинство Владимира Зеленского идет по пути Лукашенко и Путина.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я три года занимала должность первого вице-спикера украинского парламента и месяцами иногда сидела в сессионном зале, давая возможность всем высказать свои поправки. Я лично обращаюсь не голосовать сейчас за унижение оппозиции, чтобы не давать мне возможности озвучить моих 12 поправок. Я имею на них право", - отмечает Геращенко.

По словам нардепа, она хочет, чтобы в Украине боролись с коррупцией, "а не в правящей партии признавались в том, что вы ее возглавляете".

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"От "Европейской Солидарности" мы хотим поблагодарить честного представителя Офиса Зеленского Шефира, который вчера признался очень честно на всю страну, что он занимается съемками сериала и "Квартала 95". Вот приоритеты Офиса. Напомнить, на каком олигархическом канале выходит этот сериал?", - подчеркнула Геращенко.

"Мы гордимся руководителем фракции "Слуг народа", который тоже честно даже не скрывает, с кем он ходит на футбол. Если бы не журналисты "Схем", то и вы бы об этом не узнали. Но вам оно и не надо, потому что ваши конверты 20, 30, 50 вы получите вовремя", - заявила сопредседатель фракции.

По ее словам, в законопроекте об олигархах есть одна возможность - перебрать медиа-активы.

"Парламент - не место для дискуссий" - вы помните, чья это цитата? Грызлова, Российская Федерация. Вы помните, с чего в 2000-х начал свой президентский путь Путин и Лукашенко? С борьбы с коррупцией и с олигархами. Только они это возглавили. И на самом деле сегодня ваша политическая команда идет по пути Путина и Лукашенко", - подытожила Геращенко.

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