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Новости Политика Украины
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Команда Зеленского идет по пути Путина и Лукашенко, возглавляя олигархат и коррупцию, - Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Команда Зеленского идет по пути Путина и Лукашенко, возглавляя олигархат и коррупцию, - Ирина Геращенко

Монобольшинство Владимира Зеленского идет по пути Лукашенко и Путина.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я три года занимала должность первого вице-спикера украинского парламента и месяцами иногда сидела в сессионном зале, давая возможность всем высказать свои поправки. Я лично обращаюсь не голосовать сейчас за унижение оппозиции, чтобы не давать мне возможности озвучить моих 12 поправок. Я имею на них право", - отмечает Геращенко.

По словам нардепа, она хочет, чтобы в Украине боролись с коррупцией, "а не в правящей партии признавались в том, что вы ее возглавляете".

Читайте: "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем", - Арахамия

"От "Европейской Солидарности" мы хотим поблагодарить честного представителя Офиса Зеленского Шефира, который вчера признался очень честно на всю страну, что он занимается съемками сериала и "Квартала 95". Вот приоритеты Офиса. Напомнить, на каком олигархическом канале выходит этот сериал?", - подчеркнула Геращенко.

"Мы гордимся руководителем фракции "Слуг народа", который тоже честно даже не скрывает, с кем он ходит на футбол. Если бы не журналисты "Схем", то и вы бы об этом не узнали. Но вам оно и не надо, потому что ваши конверты 20, 30, 50 вы получите вовремя", - заявила сопредседатель фракции.

По ее словам, в законопроекте об олигархах есть одна возможность - перебрать медиа-активы.

"Парламент - не место для дискуссий" - вы помните, чья это цитата? Грызлова, Российская Федерация. Вы помните, с чего в 2000-х начал свой президентский путь Путин и Лукашенко? С борьбы с коррупцией и с олигархами. Только они это возглавили. И на самом деле сегодня ваша политическая команда идет по пути Путина и Лукашенко", - подытожила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия об отказе рассматривать правки к законопроекту об олигархах: "Как говорится, терпение лопнуло"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Ага. И душить их будут Коломойский с Ахметовым, которые СН и ЗЕ с потрохами купили.

Ты или наивный зебил, или платный мудак.
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23.09.2021 14:11
+7
Почему зендоны для начала борьбы с олигархами не посадят каломойше за разграбление приватбанка?
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23.09.2021 13:50
+5
Кто ж сам себя посадит?
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23.09.2021 14:02
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Почему зендоны для начала борьбы с олигархами не посадят каломойше за разграбление приватбанка?
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23.09.2021 13:50 Ответить
Кто ж сам себя посадит?
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23.09.2021 14:02 Ответить
Ну как - петюнина судебная реформа в действии - кто ж их посадит?
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23.09.2021 14:43 Ответить
"Ехал по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги - лучше", - заявил Зеленский, выступая в Нью-Йорке перед представителями украинской диаспоры.https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=389657506008585 .
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23.09.2021 14:03 Ответить
Простым гражданам как раз этот закон понравится , хоть кого то прищучат. А то что он нарушает какие то конституционные нормы , так что олигархи или сами депутаты их соблюдают ? Тут главное начать душить жирных воров и постепенно всех в рамки одинаковые поставить.
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23.09.2021 14:03 Ответить
Ага. И душить их будут Коломойский с Ахметовым, которые СН и ЗЕ с потрохами купили.

Ты или наивный зебил, или платный мудак.
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23.09.2021 14:11 Ответить
А просто иметь свое мнение - такой вариант не рассматривается? Ты явно относятся к тем, кто сначала задавит авторитетом, а потом опустит до своего уровня, да, ДБЛ ?
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23.09.2021 14:40 Ответить
Ну так всякое мнение имеет под собой какие-то основания. Вот про них какраз я тебе и написал.
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23.09.2021 14:57 Ответить
Так і є. Потіснили з цього місця попередника. Абідна.
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23.09.2021 14:05 Ответить
ой, Ира, помним тебя вице спикером... "закон про олигархов" не пыдтримали ЕС, ОПЗЖ, Батькивщина...
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23.09.2021 14:06 Ответить
пеца - беги...)
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23.09.2021 14:11 Ответить
12 тыщ порправок коту под хвост?Ну как же так? Я опечален вместе с ЮВТ....
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23.09.2021 14:20 Ответить
У нас вообще олигархов нет.
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23.09.2021 14:25 Ответить
У вас вся страна под одной рукой, какие там олигархи .
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23.09.2021 14:36 Ответить
95 квартал это партия однодневка. На следующих выборах они канут в историю. Только вот проблема в том, что за это время они успеют множество бед натворить.
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23.09.2021 14:27 Ответить
По пути Чаушеску
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23.09.2021 14:39 Ответить
"Монобольшинство Владимира Зеленского идет по пути Лукашенко и Путина. Источник: https://censor.net/ru/n3289987". Ну да, правильно, наличие олигархов - признак демократии в обществе. Вон, в Беларуси их нет, потому-то там все в руках луки. Это автократия. В Украине они есть - значит у нас демократия! И должны быть! Да, ДБЛка, блд?
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23.09.2021 14:50 Ответить
Это только поняли? Я давно говорю Зеленский - подху*ленок! Он делает то же что и Путин , наверное советуется, потому что делает это очень быстро и неуклюже! Только ,как сказал Кучма -Украина не Россия! Думаю ,здесь это не пройдет! Не даром для нас важнее всегог что - ВОЛЯ! Да , нас обманывают , делают из нас рабов втихаря , кормят обещаниями ,и не выполняют! Но как только мы понимаем , что нас явно ведут в ЯРМО , мы сразу бунтуем и сносим тех кто это делает! Так что чем быстрее и более явно Зеленский будет это делать , тем быстрее ему нужно смазывать лыжи! Попытками загнать нас в ярмо страдали все правители ,и Порошенко здесь не исключение , только он это делал умнее , медленнее и незаметнее, а Зеленский думает что имеет поддержку 73% и лезет на рожон! Ничего , и не таким рога обламывали ! Готовимся!
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23.09.2021 14:51 Ответить
Команда Зеленського йде шляхом Путіна і Лукашенка і Порошенка і впрваджує в життя всі доробки останнього, очолюючи олігархат і корупцію
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23.09.2021 15:05 Ответить
а разве раньше было как то по другому? по моему все 30 лет так и было, только без огласки, тут хоть честно с оглаской .. а так, какая уже разница, стране один черт пифдец!
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23.09.2021 17:02 Ответить
Дует Єрмака і Татарова прозоро натякає на власні ЧВК Вагнера плюс відповідний режим влади.
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23.09.2021 21:40 Ответить
Шмаркля він гнидка зелена
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09.01.2022 22:27 Ответить
 
 