Путин все еще на самоизоляции. В Кремле продолжают выявлять случаи коронавируса, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает находиться на самоизоляции.

"Это такая относительная самоизоляция, просто минимизация личных контактов", - сказал он, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

Песков отметил, что в пресс-службе Кремля и других его подразделениях продолжают выявлять единичные случаи заболевания коронавирусом, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают.

Он уверяет, что самоизоляция ни коим образом не ведет к снижению активности Путина и не влияет на его работу.

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