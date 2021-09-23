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Путин все еще на самоизоляции. В Кремле продолжают выявлять случаи коронавируса, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает находиться на самоизоляции.
"Это такая относительная самоизоляция, просто минимизация личных контактов", - сказал он, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
Песков отметил, что в пресс-службе Кремля и других его подразделениях продолжают выявлять единичные случаи заболевания коронавирусом, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают.
Он уверяет, что самоизоляция ни коим образом не ведет к снижению активности Путина и не влияет на его работу.
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+8 Злий Грицько
показать весь комментарий23.09.2021 13:51
+5 Вольный Каменьщик
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+2 Владимир fd08a616
показать весь комментарий23.09.2021 13:51
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Так що назва "Second hand" там вже навіть і недоречна
тогда само )(уйло изолируется от общества
В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
Да? И как они будут называться?
«Как просрать Россию за двадцать лет»...
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развтии прогресса в России , я сделал неопровежимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
Лежат два Володи.Не рыба не мясо.
Сушёные мощи,торчат из гробов
И к ним вереница,спешит поклониться
Голодных и жалких российских рабов
Мы писали о том, что в конце лета состояние здоровья Путина ухудшилось и врачи, которые занимаются лечением президента, после дополнительного обследования назначили оперативное вмешательство и ряд медицинских процедур и манипуляций, ради чего собственно Путин и ушёл на "самоизоляцию". Ещё знаменательны дата и время проведения операции - это осеннее равноденствие. Дата и время были выбраны самим Путиным и согласованы с врачами после того, как президент с Шойгу посетили шаманский обряд в начале сентября.
Мы уже неоднократно писали, что Владимир Путин болен, у него несколько заболеваний и одно из них - онкология - находится в той стадии, когда полное излечение невозможно. Врачи борются за то, чтобы продлить его жизнь и работоспособность. Большой политический транзит власти уже запланирован, и начало его намечено на ближайшее время именно по этой причине."