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Новости За рубежом
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Путин все еще на самоизоляции. В Кремле продолжают выявлять случаи коронавируса, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин все еще на самоизоляции. В Кремле продолжают выявлять случаи коронавируса, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает находиться на самоизоляции.

"Это такая относительная самоизоляция, просто минимизация личных контактов", - сказал он, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

Песков отметил, что в пресс-службе Кремля и других его подразделениях продолжают выявлять единичные случаи заболевания коронавирусом, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают.

Он уверяет, что самоизоляция ни коим образом не ведет к снижению активности Путина и не влияет на его работу.

Читайте также: Путин уходит на самоизоляцию

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
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23.09.2021 13:51
+5
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23.09.2021 13:53
+2
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23.09.2021 13:51
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23.09.2021 13:51 Ответить
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23.09.2021 13:51 Ответить
фу
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23.09.2021 13:55 Ответить
чому не "Секонд хенд"? ))
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23.09.2021 18:28 Ответить
Так в секоде ж бастурмой же не торгуют
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23.09.2021 18:36 Ответить
зате головний "товар" там вже не через одні руки пройшов
Так що назва "Second hand" там вже навіть і недоречна
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27.09.2021 21:26 Ответить
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23.09.2021 13:53 Ответить
Если мацкальское общество не может изолировать )(уйла

тогда само )(уйло изолируется от общества
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23.09.2021 14:01 Ответить
И заметте - врятли своим шмурдяком прокололися.
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23.09.2021 14:07 Ответить
В укрверсії Цензора має писати Дмітрій і Владімір. Не паскудьте гарні українські імена - Дмитро та Володимир.
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23.09.2021 14:23 Ответить
Шаман Габышев однако силен! Загнал в бункер такого льва плешивого!
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23.09.2021 14:23 Ответить
Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
Да? И как они будут называться?
«Как просрать Россию за двадцать лет»...

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23.09.2021 14:41 Ответить
Путин на встрече с учёными-историками:

- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развтии прогресса в России , я сделал неопровежимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
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23.09.2021 14:45 Ответить
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23.09.2021 14:51 Ответить
когда эта тварина здохне????!!! Буду пить три дня....
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23.09.2021 15:12 Ответить
Держим кулачки , Допкин тоже долго был живой
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23.09.2021 15:21 Ответить
може все ж таки Кернес? )))
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23.09.2021 18:29 Ответить
Лучшее место изоляции для Пуйла-это мавзолей.

Лежат два Володи.Не рыба не мясо.

Сушёные мощи,торчат из гробов

И к ним вереница,спешит поклониться

Голодных и жалких российских рабов
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23.09.2021 15:22 Ответить
Пацюк і повинен сидіти в норі.
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23.09.2021 15:25 Ответить
чтоб оно сдохло, это проклятое вор, убийца, лжец, лицемер и ***** - беспутин антихрист люциферович, возомнившее себя спасителем
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23.09.2021 18:16 Ответить
Телеграмм "Генерал СВР". "Вчера, 22 сентября, президент России Владимир Путин был прооперирован. Хирургическое вмешательство было плановым, началось в 22:20 по мск и продолжалось около сорока минут. По нашей информации, операция прошла нормально, пациент отошёл от наркоза и чувствует себя удовлетворительно. Оперировали российские хирурги, мы акцентируем на этом внимание, потому что в предыдущих операциях принимали участие и врачи другого государства.
Мы писали о том, что в конце лета состояние здоровья Путина ухудшилось и врачи, которые занимаются лечением президента, после дополнительного обследования назначили оперативное вмешательство и ряд медицинских процедур и манипуляций, ради чего собственно Путин и ушёл на "самоизоляцию". Ещё знаменательны дата и время проведения операции - это осеннее равноденствие. Дата и время были выбраны самим Путиным и согласованы с врачами после того, как президент с Шойгу посетили шаманский обряд в начале сентября.

Мы уже неоднократно писали, что Владимир Путин болен, у него несколько заболеваний и одно из них - онкология - находится в той стадии, когда полное излечение невозможно. Врачи борются за то, чтобы продлить его жизнь и работоспособность. Большой политический транзит власти уже запланирован, и начало его намечено на ближайшее время именно по этой причине."
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23.09.2021 19:51 Ответить
Чи не мочканули,бува, "друзі" свого сцаря? А "***********. Із кого тоді будемо іздіваться...
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23.09.2021 21:10 Ответить
Шото спутник-в не очень действует?
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23.09.2021 23:29 Ответить
 
 