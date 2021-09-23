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"Полет нормальный": 13-летний Макс, ставший первым ребенком, которому пересадили сердце в Украине, поднялся на ноги. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

13-летний Максим, которому несколько дней назад провели операцию по трансплантации сердца, сегодня впервые поднялся на ноги.

Об этом на своей странице в Facebook написала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, знакомьтесь! Это Макс. И он - герой! В его груди уже вторые сутки бьется донорское сердце. Макс первым среди детей получил его в Украине!", - написала она.

Полет нормальный: 13-летний Макс, ставший первым ребенком, которому пересадили сердце в Украине, поднялся на ноги 01
Фото: Заславец/Facebook

Заславец отметила, что сегодня Максим поднялся на ноги: "Говорит, полет нормальный. Мечта - скорее вернуться домой... Ой, чуть не забыла!!! У этого парня есть еще одно маленькое желание. Иметь много подписчиков в Инстаграм".

"Уверена, в этом мы ему точно можем помочь. Его профиль: https://instagram.com/iitsmaxx_xx?utm_medium=copy_link 

Макс сегодня уже сделал свой первый пост. И очень ждет наши реакции. Лайк и репост", - добавила она.

Как сообщалось ранее, 21 сентября 2021 года стало известно, что в Украине впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку. Первая в стране подобная операция была проведена во Львовской больнице скорой помощи.

Операцию провели вместе хирурги из Киева, Львова и Польши. Они пересадили от одного донора разным реципиентам сердце, легкие, печень, почки и роговицу глаза.

Сердце впервые в Украине было пересажено ребенку 13 лет.

Полет нормальный: 13-летний Макс, ставший первым ребенком, которому пересадили сердце в Украине, поднялся на ноги 02
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Топ комментарии
+11
Новость супер, побольше бы таких! Здоровья парню!
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23.09.2021 14:40
+9
Респект хірургам.
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23.09.2021 14:11
+6
браво!
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23.09.2021 14:10
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браво!
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23.09.2021 14:10 Ответить
Респект хірургам.
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23.09.2021 14:11 Ответить
Новость супер, побольше бы таких! Здоровья парню!
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23.09.2021 14:40 Ответить
І таких гарних новин було б більше, якби в Україні сприяли освіті, медицині, науці, виробництву. Якби хоч би для дітей були передбачені кошти на лікування будь-якого кошторису, щоб не прийшлось як зараз ходити людям з простягнутою рукою, з надією не померти, без гарантій. Але брехня, корупція, кримінал, здирництво і несправедливість правлять бал. А теперішня зелена вакханалія взагалі згуртувала людисьок без совісті і честі.
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23.09.2021 16:21 Ответить
Таких новин буде багато. Тільки ось зєля прийме закон про донорство без Вашої згоди. І пруха піде.
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23.09.2021 19:56 Ответить
Взагалі то я не зовсім про донорство, донорство це тільки частина проблеми.
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24.09.2021 08:58 Ответить
i кого розibрали на запчастини?
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23.09.2021 19:54 Ответить
Інакше це не назвати. Якось моторошно.
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23.09.2021 19:57 Ответить
ну нова рeалiя. скоро bудe звично. мeнi цiкаво таку ж дитину чи молодого кого?
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23.09.2021 19:59 Ответить
Прочитайте новину про операцію. Донору більше 50 років.
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24.09.2021 09:00 Ответить
 
 