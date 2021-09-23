Германия давит на страны ЕС для блокировки военных поставок Украине, рассчитывать можно только на Польшу, - Сенченко

Рассказы о том, что вооружение, военную технику и боеприпасы мы приобретем за рубежом - безответственная болтовня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UAINFO.org рассказал глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины - NAUDI Андрей Сенченко.

"Германия, например, категорически отказывается продавать Украине военную технику. Кроме того, в критические моменты войны, когда нечем было защитить наших бойцов, правительство Германии запрещало продавать Украине даже двигатели для комбайнов, которые наши производители пытались ставить на первые бронемашины", - отметил Сенченко.

По его словам, путаные объяснения политиков из Германии о невозможности продажи нам немецкого оружия основаны на какой-то исторической травме, связанной со Второй мировой войной.

Читайте: Наев рассказал, на какое иностранное оружие рассчитывает Украина: ЗРК, системы ПРО, ракетные комплексы Seaspear и "Bayraktar"

"Однако это отнюдь не объясняет давления, которое Германия осуществляет на другие страны Евросоюза для блокировки военных поставок Украине. Болгария, например, тоже ничего не поставляет нам из-за запретов. Таких примеров много. В этом вопросе из Европейских стран можно рассчитывать только на Польшу", - добавил Сенченко.

Однако, подчеркнул он, если кто-то и согласится поставлять Украине оружие, то нет гарантии, что завтра под давлением врагов или друзей, такое решение не будет отменено.

"И лишних денег на финансирование чужой экономики у нас нет. Поэтому речь об импорте может идти только в случае критической потребности в конкретной технике, которую страна сегодня не в состоянии произвести", - подытожил Сенченко.

Также читайте: О "Железном куполе" еще говорить рано, но мы слышали сигналы поддержки ракетной программы Украины от США, - Зеленский