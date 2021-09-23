Германия давит на страны ЕС для блокировки военных поставок Украине, рассчитывать можно только на Польшу, - Сенченко
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Рассказы о том, что вооружение, военную технику и боеприпасы мы приобретем за рубежом - безответственная болтовня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UAINFO.org рассказал глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины - NAUDI Андрей Сенченко.
"Германия, например, категорически отказывается продавать Украине военную технику. Кроме того, в критические моменты войны, когда нечем было защитить наших бойцов, правительство Германии запрещало продавать Украине даже двигатели для комбайнов, которые наши производители пытались ставить на первые бронемашины", - отметил Сенченко.
По его словам, путаные объяснения политиков из Германии о невозможности продажи нам немецкого оружия основаны на какой-то исторической травме, связанной со Второй мировой войной.
"Однако это отнюдь не объясняет давления, которое Германия осуществляет на другие страны Евросоюза для блокировки военных поставок Украине. Болгария, например, тоже ничего не поставляет нам из-за запретов. Таких примеров много. В этом вопросе из Европейских стран можно рассчитывать только на Польшу", - добавил Сенченко.
Однако, подчеркнул он, если кто-то и согласится поставлять Украине оружие, то нет гарантии, что завтра под давлением врагов или друзей, такое решение не будет отменено.
"И лишних денег на финансирование чужой экономики у нас нет. Поэтому речь об импорте может идти только в случае критической потребности в конкретной технике, которую страна сегодня не в состоянии произвести", - подытожил Сенченко.
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Похоже очень сильно хотят нас видеть в своей семье.
Германия и раньше поддерхивала кацапию и вместе из СССР поделили чужие страны а в итоге получилась вторая мировая.
Лучше чем сказал Турчинов не скажеш.
Тільки в НАТО, Шенген і у вільну економічну зону
Причем на кануне Фолклендской войны. Причем отмазка что они не знали не сработает- есть разведка.Причем Аргентина- противник Британии, союзника Германии по НАТО.
Немцы просто продались. Как и их Шредер