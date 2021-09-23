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Германия давит на страны ЕС для блокировки военных поставок Украине, рассчитывать можно только на Польшу, - Сенченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия давит на страны ЕС для блокировки военных поставок Украине, рассчитывать можно только на Польшу, - Сенченко

Рассказы о том, что вооружение, военную технику и боеприпасы мы приобретем за рубежом - безответственная болтовня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UAINFO.org рассказал глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины - NAUDI Андрей Сенченко.

"Германия, например, категорически отказывается продавать Украине военную технику. Кроме того, в критические моменты войны, когда нечем было защитить наших бойцов, правительство Германии запрещало продавать Украине даже двигатели для комбайнов, которые наши производители пытались ставить на первые бронемашины", - отметил Сенченко.

По его словам, путаные объяснения политиков из Германии о невозможности продажи нам немецкого оружия основаны на какой-то исторической травме, связанной со Второй мировой войной.

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"Однако это отнюдь не объясняет давления, которое Германия осуществляет на другие страны Евросоюза для блокировки военных поставок Украине. Болгария, например, тоже ничего не поставляет нам из-за запретов. Таких примеров много. В этом вопросе из Европейских стран можно рассчитывать только на Польшу", - добавил Сенченко.

Однако, подчеркнул он, если кто-то и согласится поставлять Украине оружие, то нет гарантии, что завтра под давлением врагов или друзей, такое решение не будет отменено.

"И лишних денег на финансирование чужой экономики у нас нет. Поэтому речь об импорте может идти только в случае критической потребности в конкретной технике, которую страна сегодня не в состоянии произвести", - подытожил Сенченко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
в Европе только англосаксы, прибалты и западные славяне + Хорватия - больше положиться не не кого
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23.09.2021 14:15
+20
Спасибо фрау Риббентроп одним словом.
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23.09.2021 14:16
+19
Логика идиотская изначально - при том, что блокировались даже поставки двигателей для комбайнов и Германия давит на другие страны ЕС, пытаясь заблокировать любые поставки оружия (НЕ НЕМЕЦКОГО) для Украины.

Получается, что своими действиями Германия поддерживает агрессию против Украины, мешая Украине защищать свою территорию.
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23.09.2021 14:38
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Страница 2 из 2
Не зря - прибалты, Польша предлагают вместе с нами сделать оборонный союз. Да и Англия и США наверняка не останутся в стороне. Не зря говорят, дружба подтверждается в беде.
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23.09.2021 14:23 Ответить
Давно уже стало ясно что фрау Меркель самый лучший друг Путина.
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23.09.2021 14:21 Ответить
. основаны на какой-то исторической травме, связанной со Второй мировой .... Какая в .опу травма у них всё основано на деньгах и собственной выгоде ! Неужели не понятно что ***** рулит этим процессом-продадут нам железяку за пару лямов и потеряют с мордором контракт на сотни миллионов прибыли !!!!!!
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23.09.2021 14:22 Ответить
А нам что необходимо чтобьІ весь мир поставлял оружие? В єтом плане нам нужньІ США, Польша, Канада, Великобритания и Турция? Какого оружитя в етих странах нет? Вон австралийцьІ плевали на французские подлодки и что. Даст Бог в Германии когда то появится нормальньІй канцлер и немцьІ отвернутся от ордьІ..
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23.09.2021 14:22 Ответить
Нужно давить на Штаты чтобы дали нам ПВО типо Патриот, для защиты АЕС. Можно даже припугнуть, развернув возле АЕС войска типо для обороны. Рашка пугает Европу войной, мол если дадите Украине оружие для войны то Украина не захочет капитулировать без боя. Нам нужно так же показать что мы сдаваться не собираемся даже без оружия и пугать ЕС радиоактивными последствиями.
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23.09.2021 14:23 Ответить
Запугивание - это большая глупость и дурость. Моська гавкает на слона. Надо убедительно, с фактами ДОГОВАРИВАТЬСЯ. Там не дураки сидят, да проследят за оружием, чтоб оно дошло до наших защитников.
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23.09.2021 14:35 Ответить
Запугивать ето конечно грубо сказано. Правильно, дать понять что сдаваться мы не собираемся.
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23.09.2021 14:46 Ответить
Целью АС никогда не будут ,не порт ерунду. Есть арсеналы, заводы, мосты в конце концов. Почему люди имеющие отдаленное отношение к военному делу лезут. Посоветуй хирургу как делать операцию.
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23.09.2021 15:13 Ответить
Ніхто нам Петріот не дасть. Максимум може ракет ПВО попереднього покоління якщо є на складах. Або прикриють своїми дивізіонами з Польщі та Румунії
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23.09.2021 18:37 Ответить
Та епт, ну память! !! Просили помощь у комсомолки ( фрау) как её только не называли в 14 году, когда Украина, Моя Родная Украина!!! Поднялась, Восстала из пепла, как Феникс!!! Оно произнесло всего несколько слов: глубоко озабоченные мы!!! Будешь еще озабоченная через неделю выборы у вас, всю партию опустила на дно!!!
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23.09.2021 14:39 Ответить
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23.09.2021 14:39 Ответить
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23.09.2021 14:41 Ответить
Пикейные жилеты?
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23.09.2021 14:44 Ответить
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23.09.2021 14:45 Ответить
Польща, Польща! Ти як Украiна, моя рiднесенька...
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23.09.2021 14:47 Ответить
Странные у нас друзья.
Похоже очень сильно хотят нас видеть в своей семье.
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23.09.2021 14:56 Ответить
За то Германия активно проталкивает интересы *****.К примеру СП-2,турбогенераторы Сименс в окупированый Крым и т.д.

Германия и раньше поддерхивала кацапию и вместе из СССР поделили чужие страны а в итоге получилась вторая мировая.
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23.09.2021 14:56 Ответить
з іншого боку відмовились постачати двигуни до мордовських військових галер
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23.09.2021 18:39 Ответить
А ви в цьому впевнені?Двигуни можна постачати і через третю лояльну до мокшан країну.
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23.09.2021 19:17 Ответить
Ну може і знайдуть якийсь варіант але в них декілька проектів стопорнулись - там де були наші двигуни та німецькі
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27.09.2021 21:24 Ответить
Пуйло і меркель -закадичні друзяки давно , ексчиновники німецькі сидять на прикормці кремля .Ну і звичайно меркель хочеться на старості бабла зрубати .
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23.09.2021 14:56 Ответить
"Они нам даже рогатки не продали!".

Лучше чем сказал Турчинов не скажеш.
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23.09.2021 15:07 Ответить
Німецькі політики типу Меркель давно мають від росії гроші... Не ясно тільки за що наш Бубочка нагородив Меркель найвищою державною нагородою? За те, що та допомагала росії і блокувала поставки зброї з ЄС?
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23.09.2021 15:12 Ответить
А що він ? Путлер казав нагородити- він нагородив.
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23.09.2021 15:18 Ответить
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23.09.2021 15:15 Ответить
Если Украина за 7 лет войны патронный завод не смогла построить, то и за вооружение не заплатит.
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23.09.2021 15:16 Ответить
Хороший нам урок, отрезвляющий и с этой Германией мы когда-то будем в ЕС и НАТО... Быстрее сами начнём изготовлять оружие и боеприпасы, потому что нам пока под задницу пинка не дашь, так мы годами будем демагогию разводить и патронные заводы десятилетиями "строить", так что может и к лучшему
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23.09.2021 15:23 Ответить
Нам в ЄС НЕ ТРЕБА!!!!
Тільки в НАТО, Шенген і у вільну економічну зону
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23.09.2021 18:40 Ответить
Во- во! А продавать Аргентине оружие и технику, корабли- они могли запросто.

Причем на кануне Фолклендской войны. Причем отмазка что они не знали не сработает- есть разведка.Причем Аргентина- противник Британии, союзника Германии по НАТО.

Немцы просто продались. Как и их Шредер
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23.09.2021 15:36 Ответить
Цитата з росзмі "Ведь с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера Германии союзников-тяжеловесов, способных отстоять необходимость сохранения стратегической газовой оси «Восток - Запад», в Европе не остается." Привіт порохолюбам і Мінським угодам.
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23.09.2021 15:39 Ответить
Не удивительно что США хотят сделать другой военный блок.Поняли что с такими как Франция и Германия толку не будет,предадут. Зря США вступились за Германию в 45ом, и дали им вторую жизнь. Надо было порвать их по клочкам и забыть.
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23.09.2021 16:06 Ответить
мало видно было немок изнасиловано в 1945 году.... ничему история этих баранов не научила......у меня появилось дикое желание, что б кацапы вновь взяли Берлин....
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23.09.2021 16:34 Ответить
Польша и Чехия по советскому вооружению. Немного Болгария по боеприпасам и минометам. Немного Сербия. Из континентальной Европы майже и усьо.
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23.09.2021 18:28 Ответить
Не считая стран Балтии, которые скинули совковую стрелковку и боеприпасы.
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23.09.2021 18:29 Ответить
Та не тільки Німеччина. А Ізраїль нам чимось допоміг? Скільки просили у них безпілотники. Не дали, ну і х.. з ними. Тепер будуть турецькі. Ще кращі. А взагалі своїм умом треба жити. Якщо США допомагатимуть фінансово і в технологічному плані, то ми і своє здатні будемо зробити в необхідній кількості.
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23.09.2021 19:19 Ответить
Тому і треба розвивати тісні військові та економічні стосунки з США, Великобританією, Польщею, країнами Балтії, Швецією. А на фріців і жабоїдів забити великий болт. Німеччина союзник параші і путіна у війні проти України. Путін пішов війною на Грузію і Україну за підтримки Німеччини і Франції. Навіть якщо українська армія буде вище за стандарти НАТО, а економічний стан в Україні вищим ніж у фріців, Німеччина і Франція будуть блокувати вступ в НАТО і ЄС, скажуть, що у вас по селах люди в господарствах тримають курей, а треба тільки на птахофабриках, або ще щось придумають. Кажуть, о фріц за копійку в церкві пердне, а путін щедро їх фінансує.
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23.09.2021 20:01 Ответить
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