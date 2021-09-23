Тимошенко о принятии закона об олигархах: Сегодня в Раде проходит концерт "95 квартала"

Лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что "в Украине продолжают снимать кино – сериал "Слуга народа".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Тимошенко, это не имеет ничего общего с реальной жизнью людей.

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"Сегодня в парламенте проходит концерт "95 квартала", что не имеет ничего общего с парламентаризмом", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она называет принятый закон о деолигархизации "классическим фейком".

"Теперь, внимание, они хотят ввести в силу этот закон через полгода. Это вообще уже посмешище, потому что за полгода олигархи переоформят все так, как захотят, и ни у кого не будет ни СМИ, ни собственности, ничего", - заявила нардеп.

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Отвечая на уточняющий вопрос, почему оппозиция повторно не заблокировала трибуну, чтобы не допустить принятия закона о деолигархизации, Тимошенко отметила: "Это связано с тем, что они снимают картинку, и будут показывать это как противодействие антиолигархическому закону. Вот это им нужно. А в парламенте сегодня самое низкопробное шоу, которое можно увидеть".

Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".