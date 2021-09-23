Принятие закона об олигархах может привести к авторитарному политическому режиму, - "Голос"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фракция "Голос" выступает против законопроекта об олигархах и заявляет, что из-за его принятия может начаться колоссальное давление на бизнес.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Голоса", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня представители всех оппозиционных партий, включая "Голос", требовали отстранения вице-спикера парламента Руслана Стефанчука за попытку разрушить права оппозиции.
Представители МФО "Справедливость" выступили против такого заявления и поддержали неконституционные шаги власти. Партия "Голос" осуждает подобные действия, ведь они направлены против верховенства демократии в Украине и категорически противоречат обещаниям, которые эти депутаты, среди прочих, декларировали своим избирателям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что команда "Голоса" глубоко обеспокоена также тем, что в результате принятия так называемого "антиолигархического" закона №5599 может начаться колоссальное давление на бизнес.
"Голос" будет внимательно следить за действиями власти и делать все возможное, чтобы минимизировать негативное влияние политической верхушки, в частности, на малый и средний бизнес. Мы дождемся решения Венецианской комиссии и будем требовать изменений в закон на основе предложений этой комиссии. Если Венецианская комиссия полностью раскритикует его, тогда будем настаивать на отмене действия этого закона вообще", - добавили в политсиле.
В "Голосе" отметили, что в Украине уже достаточно развита инфраструктура антикоррупционных органов, которые могли бы взять на себя ответственность принимать решение, кто олигарх, а кто нет.
"Но, очевидно, президенту важно, чтобы это был именно СНБО, ведь он единолично формирует состав и управляет им. Это абсолютизирует власть президента, что может привести к авторитарному политическому режиму. Поддержка народными депутатами МФО "Справедливость" категорически противоречит позиции партии "Голос" и является предательством предвыборных обещаний нашим избирателям и шагом к слиянию с властью", - подытожили в политсиле.
Напомним, сегодня Рада приняла закон об олигархах.
Пожалуйста, подождите...
Продажні тварини 😡
незаконні вирубки лісу, та висадив один мілліард дерев 😀контрабанду, азартні ігри, незаконний видобуток бурштину, поборе і олігархів.🤣
Навіть не сумнівайтесь, що вже з жовтня про олігархів ми вже не почуємо. «Зробимо це разом»
Розумієте, ну не буває, що всі навколо 3,14дараси, а одні зелені - д'Артаньяни!
І так, про національні інтереси України говоритимеш тут, коли державну мову вивчиш!
ДБЛ, блд!!!
Добрая фея Розабельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой маленького малыша Цахеса, похожего на альрауна, так, что большинство людей, преимущественно филистеры, перестают замечать его уродство. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершённое в его присутствии, приписывается ему, Цахесу, сменившему своё прежнее имя на новое - Циннобер. И наоборот, стоит ему сделать что-либо отвратительное или постыдное (а ничего иного он не делает) - в глазах присутствующих сделавшим мерзость кажется кто-то другой; чаще всего тот, кто больше всех пострадал от выходки Циннобера. Благодаря дару доброй феи карлик очаровывает профессора Моша Терпина (одержимого своеобразным видением «Германского духа») и его дочь Кандиду. Только влюблённый в прекрасную девушку меланхоличный студент Бальтазар видит истинный облик злодея. Правда, этой же способностью Гофман наделяет и представителей искусства (скрипач Сбьокка, певица Брагацци), а также чужестранцев. Позже к ним присоединяются друзья Бальтазара: Фабиан и Пульхер. Цахес-Циннобер не теряет времени даром, и, пользуясь чужими успехами, быстро делает карьеру при дворе местного князя Пафнутия и собирается жениться на Кандиде.
Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за помощью к знакомому магу Просперу Альпанусу, узнаёт от него тайну могущества Циннобера: он вырывает из головы карлика три огненных волоска, от которых и шла вся его магическая сила. Люди видят, каков их министр на самом деле. Разоблачённому и униженному Цахесу ничего не остаётся, как скрыться в своём прекрасном дворце, но он тонет там в ночном горшке с нечистотами.
Зеленский идет по пути Путина и Лукашенко
https://www.youtube.com/watch?v=2GHy0LL45JM
Цей законопроект не націлений на реальну боротьбу з "олігархами", він про право Зеленського називати когось "олігархом". Критерії настільки широкі і розмиті, що це переросте у свавілля.(с)
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.
Какой вам еще борьбы с олигархами не хватает???!!!
Можливо для голосистих та невтаємничених (як і для стрибочих невтаємничених) стане одкровення той простий факт, що демократія та лібералізм - це різні поняття. Більш того, в основі народовладдя лежить така політико-філософська доктрина, як... популізм. А його протилежність - елітизм, - якраз підпирає собою олігархії, аристократії та всілякі "добрі моноарїхії".