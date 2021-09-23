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Новости Политика Украины
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Принятие закона об олигархах может привести к авторитарному политическому режиму, - "Голос"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Принятие закона об олигархах может привести к авторитарному политическому режиму, -

Фракция "Голос" выступает против законопроекта об олигархах и заявляет, что из-за его принятия может начаться колоссальное давление на бизнес.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Голоса", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня представители всех оппозиционных партий, включая "Голос", требовали отстранения вице-спикера парламента Руслана Стефанчука за попытку разрушить права оппозиции.

Представители МФО "Справедливость" выступили против такого заявления и поддержали неконституционные шаги власти. Партия "Голос" осуждает подобные действия, ведь они направлены против верховенства демократии в Украине и категорически противоречат обещаниям, которые эти депутаты, среди прочих, декларировали своим избирателям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда "Голоса" глубоко обеспокоена также тем, что в результате принятия так называемого "антиолигархического" закона №5599 может начаться колоссальное давление на бизнес.

"Голос" будет внимательно следить за действиями власти и делать все возможное, чтобы минимизировать негативное влияние политической верхушки, в частности, на малый и средний бизнес. Мы дождемся решения Венецианской комиссии и будем требовать изменений в закон на основе предложений этой комиссии. Если Венецианская комиссия полностью раскритикует его, тогда будем настаивать на отмене действия этого закона вообще", - добавили в политсиле.

Читайте: Нардеп "Батькивщины" Тимошенко о принятии закона об олигархах: Сегодня в Раде проходит концерт "95 квартала", что не имеет ничего общего с парламентаризмом

В "Голосе" отметили, что в Украине уже достаточно развита инфраструктура антикоррупционных органов, которые могли бы взять на себя ответственность принимать решение, кто олигарх, а кто нет.

"Но, очевидно, президенту важно, чтобы это был именно СНБО, ведь он единолично формирует состав и управляет им. Это абсолютизирует власть президента, что может привести к авторитарному политическому режиму. Поддержка народными депутатами МФО "Справедливость" категорически противоречит позиции партии "Голос" и является предательством предвыборных обещаний нашим избирателям и шагом к слиянию с властью", - подытожили в политсиле.

Напомним, сегодня Рада приняла закон об олигархах.

Также читайте: "ЕС" и "Голос" требуют отстранить председательствующего на заседании Рады Стефанчука

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
объясни это бычью73 которое думает, что зеленожопый Робин Худ будет отнимать заводы у фиКаломойского и раздавать быдлу сардельки и макароны.
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23.09.2021 14:23
+13
Яке питання у вас виникне, як Венеційська комісія стане проти? А там уже заявили, що низку питань мають... І ВВС законопроект розкритикували, і низка дипломатичних представництв!

Розумієте, ну не буває, що всі навколо 3,14дараси, а одні зелені - д'Артаньяни!
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23.09.2021 14:40
+12
Пінчуківські 11 депутатів від ,, Голосу" , сьогодні отримують свої коверти !
Продажні тварини 😡
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23.09.2021 14:26
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11 з 20 голосів голосу були за закон))) а поті голос це заявляє? Там що дебіли зібрались?
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23.09.2021 14:23 Ответить
11 тушек проголосовало

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23.09.2021 14:24 Ответить
А это и есть "Голос" во всей красе. Говорят одно, а деньги исправно принимают на карман за другое.
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23.09.2021 14:33 Ответить
Отримають гроші ті "Голоси олігархів" які не голосували за закон!
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23.09.2021 14:56 Ответить
Ага. Как и "за Майбах". Уколись уже и попустит, хворе.
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23.09.2021 15:06 Ответить
Пінчуківські 11 депутатів від ,, Голосу" , сьогодні отримують свої коверти !
Продажні тварини 😡
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23.09.2021 14:26 Ответить
объясни это бычью73 которое думает, что зеленожопый Робин Худ будет отнимать заводы у фиКаломойского и раздавать быдлу сардельки и макароны.
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23.09.2021 14:23 Ответить
Зельонський вже поборов за 2,5 роки:

незаконні вирубки лісу, та висадив один мілліард дерев 😀контрабанду, азартні ігри, незаконний видобуток бурштину, поборе і олігархів.🤣

Навіть не сумнівайтесь, що вже з жовтня про олігархів ми вже не почуємо. «Зробимо це разом»
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23.09.2021 14:24 Ответить
а шо ж 11 членов голосовали "За"?
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23.09.2021 14:24 Ответить
кнопки перепутали, разве не понятно. даже одно криворукое из СН проголосовало против. предлагаю его отправить на переатестацию в Трускавец
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23.09.2021 14:25 Ответить
это не криворукое. эта сегодня рассказывала, что терять нечего.
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23.09.2021 14:56 Ответить
Это те 11 человек, которые получили сегодня конверты от олигарха Пинчука за анти-олигархичный закон.
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23.09.2021 15:32 Ответить
А что же вы твари отдали 11 голосов ЗА если вы против?
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23.09.2021 14:24 Ответить
Хороший вопрос.
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23.09.2021 14:38 Ответить
"Сильно денег хочется, аж невмоготу" (С) Продажные шлюхи Пинчука во всей красе.
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23.09.2021 14:46 Ответить
Але 20 баксів завжди 20 баксів.
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23.09.2021 14:26 Ответить
20 000 баксів завжди 20 000 баксів.
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23.09.2021 15:33 Ответить
Они вообще неадекватные, критикуют закон но большинство фракции одобрили.
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23.09.2021 14:28 Ответить
Это по простому называется -- шлюхи. Чтобы не сказать покрепче.
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23.09.2021 14:48 Ответить
Схвалила та фракція "Голосу", яка бере гроші у Пінчука за правильне голосування.
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23.09.2021 15:38 Ответить
Хто сказав, що олігархи - це основа демократії ?
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23.09.2021 14:29 Ответить
хто сказав, що купка дебiлiв в СНБО - це основа демократії?
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23.09.2021 14:58 Ответить
Что-то результаты голосования наводят на вполне закономерный вопрос - против были ОПЗЖ, ЕС и "Юля". У нас новый клуб по интересам? Прикольно!!!
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23.09.2021 14:29 Ответить
Яке питання у вас виникне, як Венеційська комісія стане проти? А там уже заявили, що низку питань мають... І ВВС законопроект розкритикували, і низка дипломатичних представництв!

Розумієте, ну не буває, що всі навколо 3,14дараси, а одні зелені - д'Артаньяни!
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23.09.2021 14:40 Ответить
Я правильно понимаю, что Венецианская комиссия, это комиссия, которая является консультативным органом Совета Европы? Этот той самой Европы, страны которой позволили проложить через свои тер. воды СП2, этот та самая Европа, к которой относится Германия, которая лоббировала СП2 и которая всячески блокирует поставки европейскими странами в Украину вооружений, это та самая Европа, к которой относится Италия, суд которой осудил нашего нацгвардейца? Вы реально еще живете в этих иллюзиях? Это та самая Европа, которая не хочет видеть Украину в ЕС и НАТО? С уверенностью могу сказать - Англия от выхода из ЕС явно не пострадала, а приобрела. Посмотрите на защиту национальных интересов Польшей!!! У меня такое впечатление, что эта самая комиссия в последнее время стала определенным орудием в определенных политических руках Украины.
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23.09.2021 15:05 Ответить
Ну-ну, вокруг врагі - кацапом засмерділо... Яке відношення має Венеційська комісія до газопроводу??

І так, про національні інтереси України говоритимеш тут, коли державну мову вивчиш!
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23.09.2021 15:09 Ответить
Я нею викладав у школі, коли ти ще під стіл пішки ходив. Знавець української - "вокруг" це російською, "навкруги" це нашою державною. ДБЛ, блд!!!
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23.09.2021 15:14 Ответить
То була цитата.
ДБЛ, блд!!!
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23.09.2021 17:02 Ответить
Дурачок.
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23.09.2021 14:40 Ответить
А беня за. Прикольно?
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23.09.2021 14:40 Ответить
Для дебилов-то что так будут голосовать никто и не скрывал до этого)только хламидия уверен был,что опезеже будет с зекрысами голосить
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23.09.2021 14:44 Ответить
Прочтите Гофмановскую сказку "Крошка Цахес по прозванию Циннобер". Вы увидите и поймете, что происходит у нас в стране. Вот краткое содержание:

Добрая фея Розабельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой маленького малыша Цахеса, похожего на альрауна, так, что большинство людей, преимущественно филистеры, перестают замечать его уродство. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершённое в его присутствии, приписывается ему, Цахесу, сменившему своё прежнее имя на новое - Циннобер. И наоборот, стоит ему сделать что-либо отвратительное или постыдное (а ничего иного он не делает) - в глазах присутствующих сделавшим мерзость кажется кто-то другой; чаще всего тот, кто больше всех пострадал от выходки Циннобера. Благодаря дару доброй феи карлик очаровывает профессора Моша Терпина (одержимого своеобразным видением «Германского духа») и его дочь Кандиду. Только влюблённый в прекрасную девушку меланхоличный студент Бальтазар видит истинный облик злодея. Правда, этой же способностью Гофман наделяет и представителей искусства (скрипач Сбьокка, певица Брагацци), а также чужестранцев. Позже к ним присоединяются друзья Бальтазара: Фабиан и Пульхер. Цахес-Циннобер не теряет времени даром, и, пользуясь чужими успехами, быстро делает карьеру при дворе местного князя Пафнутия и собирается жениться на Кандиде.

Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за помощью к знакомому магу Просперу Альпанусу, узнаёт от него тайну могущества Циннобера: он вырывает из головы карлика три огненных волоска, от которых и шла вся его магическая сила. Люди видят, каков их министр на самом деле. Разоблачённому и униженному Цахесу ничего не остаётся, как скрыться в своём прекрасном дворце, но он тонет там в ночном горшке с нечистотами.
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23.09.2021 14:32 Ответить
Гео Лерос - Нас, как скот, ведут на бойню

Зеленский идет по пути Путина и Лукашенко

https://www.youtube.com/watch?v=2GHy0LL45JM
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23.09.2021 14:37 Ответить
Осталось узнать, кто такие "нас"
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23.09.2021 15:33 Ответить
Очі протри від божої роси!
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23.09.2021 17:04 Ответить
Меня твои утрешние забавы не интересуют.
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24.09.2021 08:12 Ответить
Тебе здоровий глузд не цікавить.
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24.09.2021 08:49 Ответить
Забыл у тебя спросить, что меня интересует. Не хотел обидеть тебя и лероса в придачу, а то он же такую правду матку рубает после того как они там посрались...
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24.09.2021 09:09 Ответить
А що, крім Лероса нема інших джерел інформації та власної клепки в голові?
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24.09.2021 09:18 Ответить
Ахахах. Ты же влез под мой ответ комментарию про лероса и начал строить какие-то теории, нет?
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24.09.2021 10:27 Ответить
О, та ти ще й фантазер!
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24.09.2021 10:56 Ответить
Ахаха, давай, продолжай. У тебя хоть и немного "криво" получается, но ты стараешься
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24.09.2021 11:29 Ответить
Ще одне хворе... Лікуйся.
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24.09.2021 14:58 Ответить
Чому не можна підтримувати так званий "законопроект про олігархів" Зеленського?

Цей законопроект не націлений на реальну боротьбу з "олігархами", він про право Зеленського називати когось "олігархом". Критерії настільки широкі і розмиті, що це переросте у свавілля.(с)
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23.09.2021 14:38 Ответить
заголосил ублюдочный голос олигарха пинчука
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23.09.2021 14:39 Ответить
радуется ублюдочные слуги олигарха каломойского.
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23.09.2021 14:43 Ответить
Все как всегда. Так шож переживать за них?
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23.09.2021 15:15 Ответить
Антимонопольний комітет уже майже рік очолює Ольга Піщанська - подруга дружини президента Володимира Зеленського.
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.

Какой вам еще борьбы с олигархами не хватает???!!!
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23.09.2021 14:41 Ответить
а какого ж вы двуликие казлы, отдали за это позорище аж 11 голосов??? проститутки дешевые...
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23.09.2021 14:52 Ответить
Не може - прийняття цього закону лиш офіційно фіксує факт того, що Україна є олігархічною республікою, а ніякою не демократією, якою толком ніколи й не була.
Можливо для голосистих та невтаємничених (як і для стрибочих невтаємничених) стане одкровення той простий факт, що демократія та лібералізм - це різні поняття. Більш того, в основі народовладдя лежить така політико-філософська доктрина, як... популізм. А його протилежність - елітизм, - якраз підпирає собою олігархії, аристократії та всілякі "добрі моноарїхії".
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23.09.2021 14:54 Ответить
_До лопоухого народа до сих пор так и не дошло что зережим строит тоталитарный строй. А когда народу оденут на шею удавку, тогда уже и расийской губернией спокойно сделают - помешать загнобленный бандитами бесправный народ уже не сможет. Электронный концлагерь по кетайскому образцу уже на наших глазах создают зелёные младорыги - пятая колонна кремля.
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23.09.2021 15:49 Ответить
Если вы не заметили, то у нас с 2020 года авторитарный режим.
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23.09.2021 15:49 Ответить
Без олигархов демократия не возможна!
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23.09.2021 16:01 Ответить
люди - вооружайтесь!
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23.09.2021 16:44 Ответить
Сегодня в Раде, после принятия закона об олигархах

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23.09.2021 17:12 Ответить
 
 