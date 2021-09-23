У трех "слуг народа" не сработали карточки во время голосования за законопроект об олигархах, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У трех народных депутатов монобольшинства во время голосования за законопроект об олигархах не сработали карточки.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Он напомнил, что монобольшинство дало 229 голосов за этот закон и добавил, что также его поддержали коллеги из других фракций и групп, что показывает "объединение конструктивных сил против олигархов".
Нардеп отметил, что во время рассмотрения закона в зале все видели какая фракция активно блокировала трибуну, "мешала работать председательствующему, что-то выкрикивала" - это фракция "ЕС".
Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
Пожалуйста, подождите...
Где ж вас всех закапывать потом... вместе с карточками и конвертами.
Не зря Коломойский Слуг Наркомана на футбол водил.
Именно поэтому Коломойский Слуг Наркомана инструктировал перед принятием этого закона.
Ты вот сейчас тупым или слепым пытаешься прикинуться?
Вопрос только в том, что статус олигарха он получает по этому закону абсолютно точно также, как и ваш работодатель.
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.
Может это случайность, по-твоему?
Или у слуг Коломойского просто не было такого нужного закона?
Ну давай расскажи, что Коломойский к ЗЕ и СН не имеет никакого отношения и они с ним неистово борются.
Не!Все мы здоровые люди и видим,что ни шаг #Зеленского то в говно!Здоровый на голову человек уже давно бы понял что это не его и извинясь подал в отставку.Этот придурок,доводит ситуацию в Украине до того,что его как #Каддафи розорвут на куски.Он думаем что #Бога за бороду ухватил.
Бо на вашого Іісусіка Алексійовича покусилися?
- это всё, что нужно знать о роли элитных крипаков чабана Зели, слуге уродов ахметки-пинчука-фирташа и прочих *****-люкс.. понавыбирали по объявлению..