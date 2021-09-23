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Новости Политика Украины
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ВР (28825) олигарх (1014) Корниенко (651)

У трех "слуг народа" не сработали карточки во время голосования за законопроект об олигархах, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У трех

У трех народных депутатов монобольшинства во время голосования за законопроект об олигархах не сработали карточки.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он напомнил, что монобольшинство дало 229 голосов за этот закон и добавил, что также его поддержали коллеги из других фракций и групп, что показывает "объединение конструктивных сил против олигархов".

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Нардеп отметил, что во время рассмотрения закона в зале все видели какая фракция активно блокировала трибуну, "мешала работать председательствующему, что-то выкрикивала" - это фракция "ЕС".

Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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Топ комментарии
+5
Цуко!!!

Где ж вас всех закапывать потом... вместе с карточками и конвертами.
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23.09.2021 14:37
+3
Ну шо ж...

Не зря Коломойский Слуг Наркомана на футбол водил.
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23.09.2021 14:38
+2
считают все до последнего. ни один не сбежит, всех зеленых ссучили
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23.09.2021 14:37
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Цуко!!!

Где ж вас всех закапывать потом... вместе с карточками и конвертами.
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23.09.2021 14:37 Ответить
считают все до последнего. ни один не сбежит, всех зеленых ссучили
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23.09.2021 14:37 Ответить
в отсутствие нашего президента творят, что хотят...вчера расстреляли машину приближенного к президенту шефира, закон об антисемитизме протянули без выводов, сегодня за олигархов решили тоже без выводов...
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23.09.2021 14:41 Ответить
Ну шо ж...

Не зря Коломойский Слуг Наркомана на футбол водил.
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23.09.2021 14:38 Ответить
Так Коломойский под этот закон точно также попадает, как и ваша Мессия.
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23.09.2021 14:45 Ответить
ти хто тепер - пінкучовий (як Рудик+Железняк), чи зесраньський (як Юрчишин+Устінова)???
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23.09.2021 14:52 Ответить
Я був і є своїм власним. Ви мене до своєї братії штатних пропагандонів на зарплатні не прив'язуйтє - у мене геть інша, набагато більш достойна робота.
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23.09.2021 14:59 Ответить
Ага. Конечно подпадает.

Именно поэтому Коломойский Слуг Наркомана инструктировал перед принятием этого закона.
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23.09.2021 14:55 Ответить
Для инструктирования есть гораздо более подходящие места, чем футбольный стадион.
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23.09.2021 15:00 Ответить
Так Коломой и прямо ОПЗЕ заглядывать не стесняется.

Ты вот сейчас тупым или слепым пытаешься прикинуться?
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23.09.2021 15:02 Ответить
Коломой вообще не из стеснительных и не стесняется делать ничего, чтобы добиться своего.

Вопрос только в том, что статус олигарха он получает по этому закону абсолютно точно также, как и ваш работодатель.
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23.09.2021 15:04 Ответить
Антимонопольний комітет уже майже рік очолює Ольга Піщанська - подруга дружини президента Володимира Зеленського.
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.

Может это случайность, по-твоему?

Или у слуг Коломойского просто не было такого нужного закона?

Ну давай расскажи, что Коломойский к ЗЕ и СН не имеет никакого отношения и они с ним неистово борются.
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23.09.2021 15:04 Ответить
Там и Ахметову простили - не только Коломою. И я нигде не называл Зелю борцуном с олигархами - это глупо - с него такой же борцун, как и с Порошка. Я писал, что данный законопроект статус олигарха дает и Коломою, и Порошку - а по Порошку это бьет сильнее по одной единственной причине - в отличие от других олигархов, у олигарха Порошенко большие политические амбиции.
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23.09.2021 15:12 Ответить
У остальных мозги.
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23.09.2021 14:42 Ответить
Ja NeUmerHerwam


Не!Все мы здоровые люди и видим,что ни шаг #Зеленского то в говно!Здоровый на голову человек уже давно бы понял что это не его и извинясь подал в отставку.Этот придурок,доводит ситуацию в Украине до того,что его как #Каддафи розорвут на куски.Он думаем что #Бога за бороду ухватил.
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23.09.2021 14:42 Ответить
не заплатили
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23.09.2021 14:45 Ответить
цікаво, в кого карточки "не спрацювали"?
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23.09.2021 14:46 Ответить
за определенную сумму не сработали))))
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23.09.2021 14:51 Ответить
слуги д"явола погано закінчать, то вже ясно як Божий день!!!!!!!!!
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23.09.2021 14:51 Ответить
Вже диявола?

Бо на вашого Іісусіка Алексійовича покусилися?
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23.09.2021 15:01 Ответить
А ти хто, шістка зєлєпукінахуїна????? НАХ..... пішов!!!! Тратити на тебе час!!!!!!!
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23.09.2021 16:42 Ответить
Та ні, на відміну від тебе, бидла і сектанта, я свідома адекватна людина, яка не створює собі кумирів
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23.09.2021 19:46 Ответить
Теперь не заплатят?
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23.09.2021 15:29 Ответить
баранов в стойло, холодильник в дом

- это всё, что нужно знать о роли элитных крипаков чабана Зели, слуге уродов ахметки-пинчука-фирташа и прочих *****-люкс.. понавыбирали по объявлению..
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23.09.2021 16:00 Ответить
Банковские, на которые благодарности капают?
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23.09.2021 16:01 Ответить
 
 