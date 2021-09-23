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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) прослушка (345) Мендель (230) Офис Президента (1693)

Мендель подозревает, что в ОП ее "слушало" НАБУ: В Бюро заявили, что это "догадки, а не факты"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мендель подозревает, что в ОП ее

Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель предположила, что ее кабинет в Офисе Президента якобы могли прослушивать в Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам Мендель, заходя в кабинеты чиновников на Банковой, можно было увидеть табличку "За вами следит НАБУ". В кабинете Мендель такой таблички не было, но она считает, что ее якобы могли прослушивать.

"Я думаю, что да, потому что я часто слышала, что говорила, а потом доходило до членов команды. А я нигде это не говорила, кроме кабинета", - объяснила она.

Она также рассказала, что в 2019 году сотрудники НАБУ задержали на взятке сотрудницу Офиса Президента, которая с сообщницей "должна была получить 300 тыс. долларов". "Мы об этом узнали чуть ли не последними. Значит, НАБУ следит", - сказала Мендель.

НАБУ в комментарии LIGA.net сообщило, что идея о прослушке кабинета - это только ее "догадки": "Очень мало конкретной информации. Это ее догадки, а не факты. Если они есть, то может нам сообщить. А пока это просто предположение".

Также читайте: Мендель станет комментатором на канале Ахметова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
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23.09.2021 14:44
+6
Юле хочется "славы" Моники Левински? Надеется, что у НАБУ есть съемки ее и Зели.
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23.09.2021 14:45
+6
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23.09.2021 15:11
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и не тільки слухало, але й спокушало
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23.09.2021 14:43 Ответить
- У Вас интуиция, а у нас «задница горит».(с)
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23.09.2021 14:43 Ответить
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23.09.2021 15:11 Ответить
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23.09.2021 14:44 Ответить
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23.09.2021 14:54 Ответить
цe вжe старe. є новe у цьому планi: фiльм Золушка. там замiсть хрeщeноi фei хрeщeний фєй.
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23.09.2021 19:49 Ответить
слушать, как Мендель звонко попукивает, после совещания у Богдана, это знаете ли.. ни одна спецслужба не выдержит..
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23.09.2021 14:45 Ответить
тоже мне фигура . слишком много чести . там не прослушка была а видеосъемка . хоум-видео для взрослых писали . кому и сколько раз отсо...
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23.09.2021 14:45 Ответить
там все следят друг за другом и слушают, но кто же признается

такие законы в банке с пауками
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23.09.2021 14:45 Ответить
Юле хочется "славы" Моники Левински? Надеется, что у НАБУ есть съемки ее и Зели.
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23.09.2021 14:45 Ответить
Мендель подозревает, что в ОП ее "слушало" НАБУ .-Нашёлся же смельчак, не побоявшийся юриста Коломойского Баканова./ Мендель побывала на допросе в ГПУ . Она была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты.
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23.09.2021 14:47 Ответить
По словам Мендель, заходя в кабинеты чиновников на Банковой, можно было увидеть табличку "За вами следит НАБУ". В кабинете Мендель такой таблички не было, но она считает, что ее якобы могли прослушивать.

Это что за откровение такое?
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23.09.2021 14:48 Ответить
То їх внутрішньочерепні таргани таке нашептали, не інакше.
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23.09.2021 15:27 Ответить
у ********* затряслись поджилки... страшно стало... знает, чье сало незаконно грызла.
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23.09.2021 14:48 Ответить
И шо они на минуточку шото умное услышали?

Я таки сомневаюсь.
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23.09.2021 14:51 Ответить
Юля, за тобой следили орнитологи. Еще какая тема для дисера: "Курица-пресс-секретарь как показатель аномального поведения безмозглых по своей природе животных".
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23.09.2021 14:52 Ответить
В такому випадку вона відбулася б тільки легким переляком.

Особисто я схильний думати, що усе багато гірше: без рептілоїдів там ніяк не обійшлося.

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23.09.2021 15:26 Ответить
Ну так курицы и есть потомки птеродактилей)))
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23.09.2021 15:31 Ответить
По-любому.
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23.09.2021 15:33 Ответить
И чем она подозревает?
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23.09.2021 14:53 Ответить
те, кто слушал мандель, проходят принудительную реабилитацию в психдиспансере. надежда на восстановление и возвращение к нормальной жизни есть, но мизерная.
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23.09.2021 14:54 Ответить
Схоже, той збій триває вже давно.

Дуже давно...

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23.09.2021 15:21 Ответить
Всех слушают. За все, вы, мрази, ответите!
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23.09.2021 15:10 Ответить
И чо, кровь там ни у кого из прослушивающих из ушей не шла ? )))
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23.09.2021 15:10 Ответить
Ніт спокою дурнуватій!
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23.09.2021 15:20 Ответить
Для чего прослушивать?

Добавить аудиозаписи в историю болезни?
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23.09.2021 17:09 Ответить
І правильно робили!
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23.09.2021 17:12 Ответить
оспади... как скучно мендельша теперь живет ))) скучает за интригами и интрижками... и никому то теперя ее жиздь не интересна..и никому теперя не похвастаться своей долюшкой и фотками... и на фиг впали ее теперешние бредни и подозрения... кыш-кыш не квохчи...
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23.09.2021 17:25 Ответить
слухають щeй як!!! i вдома слухають
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23.09.2021 19:52 Ответить
 
 