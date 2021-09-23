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29 сентября к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в школах пройдет Национальный урок памяти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

29 сентября к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в школах пройдет Национальный урок памяти

29 сентября к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра одновременно в 15 тысячах школ Украины пройдет Национальный урок памяти. Его проведет Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Министерством образования и науки Украины. Урок призван выработать негативное отношение к фактам дискриминации, пренебрежения к человеческому достоинству, посягательствам на право на жизнь.

Урок для учащихся 5-11 классов будет проходить на базе онлайн-платформы "Червона точка пам’яті", разработанной Мемориальным центром. Все материалы подготовлены с учетом возраста и эмоциональной зрелости школьников. Стрим урока также будет осуществляться на сайте Министерства образования и науки и в социальных сетях Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"По результатам исследований почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр. Именно поэтому основной задачей образовательного направления Мемориального центра является просвещение и создание новых моделей преподавания истории Холокоста, - отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Мазарчук. - Мы благодарны Министерству образования за поддержку наших проектов и совместной работе над Национальным уроком памяти. Мы стремимся изменить подход к изучению истории и сделать процесс интересным для школьников. Этот урок будет первым в истории, который возродит память о Холокосте. Благодаря авторской методике с использованием информационных технологий и элементов исследовательской практики учащиеся смогут лучше понять события из учебника и сделать свой вклад в восстановление правды".

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29 сентября к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в школах пройдет Национальный урок памяти 01

Онлайн-платформа "Червона точка пам’яті", на базе которой состоится урок, посвященный изучению истории Второй мировой войны и Холокоста, и создана как помощник учителям истории. Платформа предлагает новую методику преподавания школьного предмета, интерактивную и интересную для учащихся.

В режиме реального времени учителя и школьники уже сейчас документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, а именно записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятниках жертвам Холокоста. Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые составляют общую единую историю. Главная цель проекта - сформировать такое общество, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокосту.

Ранее Министерство образования и науки Украины одобрило платформу "Червона точка пам’яті" и методические материалы для работы с образовательными проектами на ней.

Напомним: в августе Министерство образования и науки Украины и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о партнерстве. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки. Одним из первых совместных шагов был запланирован Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра для учеников украинских школ. Также предусмотрен ряд других просветительских мероприятий.
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Топ комментарии
+7
Интересно, а уроки памяти о Голодоморе проходят в украинских школах?
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23.09.2021 14:47
+7
Когда в государстве Украина выберут президента ,который будет этническим украинцем, тогда и о Голодоморе будут проходить уроки памяти. Украинцы не ленитесь управлять своим государством!
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23.09.2021 15:26
+3
и зачем этот пафос с тем уроком?? урок про Голодомор тоже проходит в школах?
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23.09.2021 14:51
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Интересно, а уроки памяти о Голодоморе проходят в украинских школах?
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23.09.2021 14:47 Ответить
В израильских точно нет.
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23.09.2021 14:50 Ответить
Когда в государстве Украина выберут президента ,который будет этническим украинцем, тогда и о Голодоморе будут проходить уроки памяти. Украинцы не ленитесь управлять своим государством!
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23.09.2021 15:26 Ответить
Янукович был таковым - и что? Чепуху говорите. Порок Зе не в том, что он еврей, а в том, что он неуч, дилетант, глуп, труслив и мстителен.
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29.09.2021 12:36 Ответить
Янукович этнический украинец?
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29.09.2021 15:28 Ответить
Думаю, да. У вас другие сведения? А Кравчук и Кучма - всё сделали замечательно? Где Черноморский флот? Откуда олигархи? Кто голосовал за Зе - не этнические украинцы?
Боитесь признаться!
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01.10.2021 17:05 Ответить
Я о другом...Когда в государстве Украина выберут президента ,который будет этническим украинцем, думайте ширше
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02.10.2021 12:52 Ответить
Пожалуйста, говорите конкретно. Я привёл вам факты.
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03.10.2021 12:17 Ответить
???
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23.09.2021 14:48 Ответить
Виноват, а у нас шо, все украинские школы уже в хедер переименовали?
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23.09.2021 14:49 Ответить
и зачем этот пафос с тем уроком?? урок про Голодомор тоже проходит в школах?
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23.09.2021 14:51 Ответить
Так проходит .... діти роблять квіти пам'яті, запалюють свічки.... в 4 класі в "Я досліджую світ" є цілий параграф по закон п'яти колосків
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23.09.2021 15:00 Ответить
Кабы, не отрицая факт, цифры явно завышены, а книга якобы очевидца Кузнецова написана на Лубянке людьми не знающими Киев.

По свидетельству Андропова, Кузнецов был агентом КГБ.

Можете взглянуть в вики, прежде, чем вопить, что это неправда.
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23.09.2021 14:55 Ответить
Бабин Яр це не лише євреї....

У 1941-1943 у Бабиному Яру розстріляно 621 члена ОУН, серед них і відому українську поетесу Олену Телігу разом із чоловіком.
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23.09.2021 14:55 Ответить
в 15 тысячах школ Украины пройдет Национальный урок памяти. -Правильно./Но. Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. Израиль не признАет Голодомор геноцидом..-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман .В Израиле ничего не знают о Голодоморе - его не изучают ни в школах, ни даже на исторических факультетах израильских университетов.
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23.09.2021 14:58 Ответить
украинцы не евреи....увы. в Израиле, я думаю, хорошо знают о Голодоморе, но зачем им чужое горе...(надеюсь, я этим не оскорбляю евреев согласно закона №5109)
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23.09.2021 15:04 Ответить
в Израиле, я думаю, хорошо знают о Голодоморе.-Будет очень правильно, если свою догадку вы подкрепите фактами. Возможно, за четыре года ситуация изменилась кардинально./ В Израиле практически ничего не знают о Голодоморе - его не изучают ни в школах, ни даже на исторических факультетах израильских университетов. Поэтому прежде чем даже ставить вопрос о признании Голодомора геноцидом, необходимо, чтобы информацию об этом получили не только израильские парламентарии, но и общественность.-Сложности, непонимание и перспективы: аудит украино-израильских отношений. 25 мая 2017
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23.09.2021 15:22 Ответить
у чомусь алоїсович був таки правий...
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23.09.2021 15:17 Ответить
во всем
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23.09.2021 19:44 Ответить
у нього був шанс отримати союзників, надавши хоча б автономії українцям та білорусам. тоді, можливо, вже ні про яку кацапську імперію(срср, рф) ми би років з 80 не чули.
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24.09.2021 01:41 Ответить
учите детей сразу ивриту и идишу. им будет проще потом.
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23.09.2021 15:29 Ответить
москалям 9 травня святкуєм, євреям 29 вересня. Коли вони голодомор вшанують . наших людей врази більше умертвили.
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23.09.2021 16:52 Ответить
никакого холокоста не было и украинцев погибло во время второй мировой гораздо больше чем жыдов.
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23.09.2021 19:43 Ответить
Ни советская Украина, ни независимая Украина за 80 лет не создала на месте Бабьего Яра никакого Мемориала безвинно погибшим.
Это позор Украине, объяснить который я не берусь.
Сейчас идёт очередная мышиная, лицемерная, непрофессиональная возня вокруг проекта.
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29.09.2021 12:33 Ответить
 
 