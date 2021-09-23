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Новости Политика Украины
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ВР (28825) олигарх (1014) Сюмар (417) Стефанчук Руслан (578)

Нардеп "ЕС" Сюмар о принятии закона об олигархах: Стефанчук сделал серьезную заявку на кресло спикера и заодно заработал себе на уголовное дело

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "ЕС" Виктория Сюмар заявила, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук совершил преступление, а именно препятствовал деятельности народного депутата, когда отказался предоставить слово авторам поправок при рассмотрении в парламенте законопроекта об олигархах.

Об этом она заявила на своей странице в Фейсбуке, комментируя рассмотрение в Верховной Раде законопроекта об олигархах, передает Цензор.НЕТ.

"Руслан Стефанчук сделал серьезную заявку на кресло спикера и ... заодно заработал себе на уголовное дело, за препятствование деятельности народного депутата. В связи с непредоставлением слова авторам поправок в постатейном рассмотрении. А оно, кстати, предусмотрено Регламентом", - рассказала она.

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"В Украине власть рано или поздно становится оппозицией. Следовало бы помнить "дохтуру юридичних наук". А вообще "слуги" удивительно избегают обсуждение своего типа "антиолигархического закона", чтобы люди не услышали насколько это полная профанация с популистским названием", - резюмировала Сюмар.

Нардеп ЕС Сюмар о принятии закона об олигархах: Стефанчук сделал серьезную заявку на кресло спикера и заодно заработал себе на уголовное дело 01
Нардеп ЕС Сюмар о принятии закона об олигархах: Стефанчук сделал серьезную заявку на кресло спикера и заодно заработал себе на уголовное дело 02

Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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Топ комментарии
+24
А когда Зеля списал 100 миллиардов гривень долгов облгазам, которые принадлежат олигархам (законопроект 3508-д), а людям ничего не списали - это тоже борьба с олигархами???
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23.09.2021 15:09
+19
Если бы вместо Шерифа в машине сидел Стефанчук, то киллер бы не промахнулся. В такую тушу и слепой попадет
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23.09.2021 14:58
+14
Так такого бегемота надо из АГС расстреливать.
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23.09.2021 14:59
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Чому тоді її не зупинив палковнік Гриценко? Він же далекоглядніший за якусь тітушку?
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23.09.2021 15:00 Ответить
ты как всегда топишь за идиотизм)
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23.09.2021 15:00 Ответить
Бот, сгинь.
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23.09.2021 15:00 Ответить
та ну, він смішний, місцеве посміховисько
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23.09.2021 17:33 Ответить
Если бы вместо Шерифа в машине сидел Стефанчук, то киллер бы не промахнулся. В такую тушу и слепой попадет
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23.09.2021 14:58 Ответить
Так такого бегемота надо из АГС расстреливать.
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23.09.2021 14:59 Ответить
По законам від зелених, Ви вже написали на довічне з конфіскацією))
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23.09.2021 15:09 Ответить
Стефанчук в ту машину не поместится
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23.09.2021 15:10 Ответить
Але ж поправки таки хоча б заслуховувались - відчуваєте різницю? Ну, ставили на голосування по кілька разів, так он і арахамя каже, що у кількох "слуг" картки не спрацювали - могли у такому разі теж повторити голосування.
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23.09.2021 15:07 Ответить
А за масочки штраф повыписывали? Или намордники это только для смердов?
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23.09.2021 14:59 Ответить
- Добрый вечер, Давид Маркович! Что новенького в Уголовном Кодексе?(с)
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23.09.2021 14:59 Ответить
А что говорит КС Украины о принятом Законе?Или через полгода год скажут что Закон нарушает конституционные свободы?
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23.09.2021 15:00 Ответить
КС уже под плинтусом.
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23.09.2021 15:01 Ответить
В ООН уже заявили, что СНБО злоупотребляет.

И шо?
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23.09.2021 15:02 Ответить
ООН - это контора, которая как Европа, в настоящее время только выражает озабоченность.
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23.09.2021 15:24 Ответить
Кончно нарушает! Но до КС об этом скажет Венецианка)))
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24.09.2021 00:14 Ответить
Ну, вже майже расєя: "Дуррада не майданчик для дискусій" (трохи перефразовано, але зміст саме такий).
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23.09.2021 15:03 Ответить
А когда Зеля списал 100 миллиардов гривень долгов облгазам, которые принадлежат олигархам (законопроект 3508-д), а людям ничего не списали - это тоже борьба с олигархами???
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23.09.2021 15:09 Ответить
Коломойскому при ЗЕ АМКУ списал штрафов на ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН
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23.09.2021 15:13 Ответить
Звичайно. Найвеличніший розраховував, що вони подавляться і передохнуть. Но щось пішло не так...
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23.09.2021 16:56 Ответить
 
 