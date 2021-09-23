Легкие поражены на 80%: во Львове врачи спасают 5-летнюю девочку с COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Во львовском Охматдете от коронавируса спасают пятилетнюю жительницу региона, вирус поразил 80% легких ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".
Сейчас она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких
"У девочки двухсторонняя полисегментарная пневмония, вызванная SARS-CoV-2, сепсис, дыхательная, сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность, РДС III степени. Легкие ребенка поражены на 80%", - говорится в сообщении пресс-службы Охматдета.
В то же время сначала у ребенка были симптомы обычного заболевания - насморк, кашель. Но потом состояние стремительно ухудшилось, из района его госпитализировали в областной Охматдет.
Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь девочки.
Всего в учреждении находится 13 детей с коронавирусом.
Специалисты призывают родителей, которые фиксируют у своих детей признаки ОРВИ, гриппа, коронавируса, обратиться к врачу. Только специалист может определить причину заболевания и назначить адекватное и эффективное лечение. В то же время промедление и самолечение могут привести к необратимым последствиям.
И хотя считается, что дети не находятся в группе риска и легче переносят коронавирус, но у каждого болезнь протекает индивидуально.
Пожалуйста, подождите...
- полностью безопасных вакцин не существует;
- любая вакцина ослабляет организм, т.к. он все ресурсы направляет на борьбу с внедренным вирусом/инфекцией. И еще из фактов: вакцина - это не гарантия "легкого течения болезни".... Да, Вакцина гарантирует, что ваш организм будет к этому готов и вы получите легкую форму болезни или вообще ее не заметите. Впрочем, индивидуальные особенности людей все равно остаются.
И здесь два взаимоисключающие утверждения.
Это зависит от случая...будет у вас доктор от бога,выживете...не будет..как повезет
Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день
В таком возрасте 21 день иммунитет ребенка такой что пздц - он поборит любой штамм короны за минуту!!! если правда у ребенка не было наследственных болезней и он просто слаб и недоношенный.
У малюка і її матері був підтверджений COVID-19. Дитину поклали в лікарню на 5 день після захворювання. Дівчинка народилася 12 серпня 2021.