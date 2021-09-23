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Легкие поражены на 80%: во Львове врачи спасают 5-летнюю девочку с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Легкие поражены на 80%: во Львове врачи спасают 5-летнюю девочку с COVID-19

Во львовском Охматдете от коронавируса спасают пятилетнюю жительницу региона, вирус поразил 80% легких ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Сейчас она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких

"У девочки двухсторонняя полисегментарная пневмония, вызванная SARS-CoV-2, сепсис, дыхательная, сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность, РДС III степени. Легкие ребенка поражены на 80%", - говорится в сообщении пресс-службы Охматдета.

В то же время сначала у ребенка были симптомы обычного заболевания - насморк, кашель. Но потом состояние стремительно ухудшилось, из района его госпитализировали в областной Охматдет.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь девочки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer вызывает "стойкий" иммунитет у детей 5-11 лет, - BioNTech

Всего в учреждении находится 13 детей с коронавирусом.

Специалисты призывают родителей, которые фиксируют у своих детей признаки ОРВИ, гриппа, коронавируса, обратиться к врачу. Только специалист может определить причину заболевания и назначить адекватное и эффективное лечение. В то же время промедление и самолечение могут привести к необратимым последствиям.

И хотя считается, что дети не находятся в группе риска и легче переносят коронавирус, но у каждого болезнь протекает индивидуально.
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Топ комментарии
+3
в міжміських автобусах в масках 1-2 чол. всім насрати. легко можна ту заразу завезти до хати, самому пробздітися а хто слабший, той і попаде. у Львові теж в танспорті сидять тіла без масок, магазини пофіг, питаю в продавця каже а шо я зроблю. шо вона собі підхопить мені до лампочки але воно ж обгаджує інших людей (
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23.09.2021 15:44
+2
Нет денег на частную клинику? В обычной поликлинике делают бесплатный тест на ковид, делают бесплатный снимок легких, прием врача семейного и дежурного тоже бесплатен. Десяток километров до поликлиники это проблема? Тогда если не дай Бог заболеете, ложитесь помирать и надейтесь на чудо, зачем напрягаться и куда то ехать , верно? А потом говорят во всем виновато государство и врачи.
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23.09.2021 15:39
+2
Сейчас поднимется волна-истерика "пипеточников" что нужно и детей вакцинировать еще в утробе матери..
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23.09.2021 15:56
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Сча антиваксеры начнут выть, что это "обычное ОРЗ"...
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23.09.2021 15:18 Ответить
общеизвестные и неоспоримые факты:
- полностью безопасных вакцин не существует;
- любая вакцина ослабляет организм, т.к. он все ресурсы направляет на борьбу с внедренным вирусом/инфекцией. И еще из фактов: вакцина - это не гарантия "легкого течения болезни".... Да, Вакцина гарантирует, что ваш организм будет к этому готов и вы получите легкую форму болезни или вообще ее не заметите. Впрочем, индивидуальные особенности людей все равно остаются.
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23.09.2021 16:05 Ответить
Точна-точна гарантирует?
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23.09.2021 16:11 Ответить
"И еще из фактов: вакцина - это не гарантия "легкого течения болезни".... Да, Вакцина гарантирует, что ваш организм будет к этому готов и вы получите легкую форму болезни или вообще ее не заметите."
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23.09.2021 17:22 Ответить
хм.. может по этому и забиты больницы тяжело-больными после вакцинации!?
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23.09.2021 17:30 Ответить
То есть ты в упор не видишь, что в двух предложениях ты сделал взаимоисключающие утверждения?
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23.09.2021 17:48 Ответить
ой блин.. тупенький ты наш.. я сказал просто - Что такое вакцина и для чего, и тут же добавил - что выходит что вакцины не работают раз больницы забиты пипеточниками..
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23.09.2021 17:56 Ответить
Ты написал это: "И еще из фактов: вакцина - это не гарантия "легкого течения болезни".... Да, Вакцина гарантирует, что ваш организм будет к этому готов и вы получите легкую форму болезни или вообще ее не заметите."
И здесь два взаимоисключающие утверждения.
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23.09.2021 18:08 Ответить
Який лікар ?!! В селах навіть медпункту нема !!! В райлікарню треба їхати десятки кілометрів ,як той лікар оприділить , що за хвороба ,по запаху ?!!!
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23.09.2021 15:19 Ответить
"як той лікар оприділить" - Так определили ж! В чем претензия?
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23.09.2021 15:21 Ответить
Нет денег на частную клинику? В обычной поликлинике делают бесплатный тест на ковид, делают бесплатный снимок легких, прием врача семейного и дежурного тоже бесплатен. Десяток километров до поликлиники это проблема? Тогда если не дай Бог заболеете, ложитесь помирать и надейтесь на чудо, зачем напрягаться и куда то ехать , верно? А потом говорят во всем виновато государство и врачи.
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23.09.2021 15:39 Ответить
,,,нихрена вам не сделают..
Это зависит от случая...будет у вас доктор от бога,выживете...не будет..как повезет
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23.09.2021 16:34 Ответить
в міжміських автобусах в масках 1-2 чол. всім насрати. легко можна ту заразу завезти до хати, самому пробздітися а хто слабший, той і попаде. у Львові теж в танспорті сидять тіла без масок, магазини пофіг, питаю в продавця каже а шо я зроблю. шо вона собі підхопить мені до лампочки але воно ж обгаджує інших людей (
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23.09.2021 15:44 Ответить
Сейчас поднимется волна-истерика "пипеточников" что нужно и детей вакцинировать еще в утробе матери..
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23.09.2021 15:56 Ответить
Я вот про то же.
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23.09.2021 16:09 Ответить
Такое мог предложить, только идиот, не знающий, что антитела матери передаются через плаценту. И такой идиот нашелся почему-то именно среди антиваксеров...
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23.09.2021 16:38 Ответить
людям по.... на пландемию у кого голова есть не надевают тряпочку и не делают овценацию
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23.09.2021 16:48 Ответить
Нет пипеочник , я с потолка эту инфу не взял и это немного образно !!! Твои вакцино-фаны кста с фармо-мафии двигают идею вакцинировать беременных !!! хотя у матери с ребенком такой иммунитет что мама не горюй и об этом знают ВСЕ врачи - им вакцина не нужна !!!
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23.09.2021 17:34 Ответить
Почитай, как не горюют мамы, которые наслушались антиваксеров и антимасочников
Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день
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23.09.2021 17:40 Ответить
в этой теме еще ничего не ясно и не нужно разгонять !!! врачи сказали что НАВЕРНОЕ корона...
В таком возрасте 21 день иммунитет ребенка такой что пздц - он поборит любой штамм короны за минуту!!! если правда у ребенка не было наследственных болезней и он просто слаб и недоношенный.
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23.09.2021 17:52 Ответить
Соболезнование маме ребенка , но где консилиум врачей который ставил причину смерти !? а да , я забыл что сейчас ставят всем ковид чтобы побольше привить таких балванов !!! все пока вакцино-наркоман!!!
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23.09.2021 18:15 Ответить
Какой нахрен консилиум при подтвержденном диагнозе ковид-19?
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23.09.2021 18:25 Ответить
Подтвержден кем !? семейным или лечащим врачем !? Смерть младенца - это не рядовой случай дятел !!!
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23.09.2021 18:28 Ответить
В статье сказано, что диагноз подтвержден. Скорее всего, лабораторными тестами, но в статье не уточнено. Так что твои домыслы мимо кассы.
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23.09.2021 18:39 Ответить
так нах ты мне тут сыпешь пурну !?
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23.09.2021 19:30 Ответить
нах тебе я могу разве что соли насыпать.
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23.09.2021 21:22 Ответить
Ребенок рождается с нулевым иммунитетом
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23.09.2021 19:40 Ответить
пусть будет так... обьяснять не буду..
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24.09.2021 00:06 Ответить
нeмає в Украiнi рeгiонiв у цьому розумннi. знов цeнзор кацапа на роbоту узяв?
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23.09.2021 19:44 Ответить
 
 