Во время рассмотрения закона об олигархах общался с Разумковым, он говорил, что это "жесткая процедура", - "слуга народа" Арахамия
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия общался со спикером Дмитрием Разумковым во время рассмотрения законопроекта о деолигархизации.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в ходе общения с журналистами.
По словам нардепа, Разумков сказал, что "процедура такая жесткая".
"Особенно когда "ЕС" окружила Стефанчука и фактически мешала ему работать - кричали что-то в уши. Не очень это выглядело по-парламентски. Думаю, Разумков бы не поддерживал такую процедуру. Если бы он был на работе, мы бы настаивали (на процедуре. - Ред.), и это была бы финальная точка нагрузки в наших разногласиях, точка невозврата. Это бы означало, что тогда возвращения к миру нет. А сейчас есть. Все нормально", - подчеркнул парламентарий.
Нардеп отметил, что фракция ждет, пока Разумков выздоровеет, чтобы встретиться.
"Будем садиться и общаться с Разумковым, как нам жить дальше. Может, и в Трускавце. Он написал - если пригласят (приедет. - Ред.). Мы еще не приглашали. Нужно же от фракции приглашать. Нужно ее спрашивать", - добавил Арахамия.
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видео (7:39)-- https://youtu.be/Z4detqYXFT0
ахметов олигар? по этому закону - нет
фирташ олигарх? по этому закону - нет
новинский олигарх? по этому закону - нет