РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11220 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 236 16
олигарх (1014) Арахамия (957) Разумков Дмитрий (1520)

Во время рассмотрения закона об олигархах общался с Разумковым, он говорил, что это "жесткая процедура", - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время рассмотрения закона об олигархах общался с Разумковым, он говорил, что это

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия общался со спикером Дмитрием Разумковым во время рассмотрения законопроекта о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в ходе общения с журналистами.

По словам нардепа, Разумков сказал, что "процедура такая жесткая".

"Особенно когда "ЕС" окружила Стефанчука и фактически мешала ему работать - кричали что-то в уши. Не очень это выглядело по-парламентски. Думаю, Разумков бы не поддерживал такую процедуру. Если бы он был на работе, мы бы настаивали (на процедуре. - Ред.), и это была бы финальная точка нагрузки в наших разногласиях, точка невозврата. Это бы означало, что тогда возвращения к миру нет. А сейчас есть. Все нормально", - подчеркнул парламентарий.

Нардеп отметил, что фракция ждет, пока Разумков выздоровеет, чтобы встретиться.

"Будем садиться и общаться с Разумковым, как нам жить дальше. Может, и в Трускавце. Он написал - если пригласят (приедет. - Ред.). Мы еще не приглашали. Нужно же от фракции приглашать. Нужно ее спрашивать", - добавил Арахамия.

Читайте: Нардеп "ЕС" Сюмар о принятии закона об олигархах: Стефанчук сделал серьезную заявку на кресло спикера и заодно заработал себе на уголовное дело

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Революція Гідності дала нам шанс вийти з феодалізму. Всі п`ять років правління демократичної влади феодали планували реванш. Він стався. Я поняття не маю, як це можна побороти. А головне, чи потрібно це людям?..Не буде ладу в Україні, будемо біднішати, деградувати та розчинятись у Московії - це карма. Коли хворий не хоче лікуватись - йому не допоможуть ніякі ліки та лікарі.(с)

показать весь комментарий
23.09.2021 15:06
+10
Разумков виявився найхитрішим з зелених. Як учень у школі, який раптово хворіє перед контрольною роботою))
показать весь комментарий
23.09.2021 15:07
+6
Як АМКУ "пробачив" компаніям Коломойського 5 мільярдів гривень штрафів

Антимонопольний комітет уже майже рік очолює Ольга Піщанська - подруга дружини президента Володимира Зеленського.
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.
видео (7:39)-- https://youtu.be/Z4detqYXFT0
показать весь комментарий
23.09.2021 15:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Революція Гідності дала нам шанс вийти з феодалізму. Всі п`ять років правління демократичної влади феодали планували реванш. Він стався. Я поняття не маю, як це можна побороти. А головне, чи потрібно це людям?..Не буде ладу в Україні, будемо біднішати, деградувати та розчинятись у Московії - це карма. Коли хворий не хоче лікуватись - йому не допоможуть ніякі ліки та лікарі.(с)

показать весь комментарий
23.09.2021 15:06 Ответить
"Борітеся - поборете..." (с). Головне, не опускати руки.
показать весь комментарий
23.09.2021 15:12 Ответить
Разумков виявився найхитрішим з зелених. Як учень у школі, який раптово хворіє перед контрольною роботою))
показать весь комментарий
23.09.2021 15:07 Ответить
він вже, схоже, рижемразівський. Тим більше, в нього політичні перспективи є. Оскільки, по новій соціології, рижемразівський опоблок вже долає 5%. Поки тільки неясно одне: як саме "демократично" називатиметься той опоблок.
показать весь комментарий
23.09.2021 15:45 Ответить
Як АМКУ "пробачив" компаніям Коломойського 5 мільярдів гривень штрафів

Антимонопольний комітет уже майже рік очолює Ольга Піщанська - подруга дружини президента Володимира Зеленського.
За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.
видео (7:39)-- https://youtu.be/Z4detqYXFT0
показать весь комментарий
23.09.2021 15:07 Ответить
Взагалі то - *****, ми ж не олігархи😉
показать весь комментарий
23.09.2021 15:09 Ответить
Тепер це вирішує ВАзеленський- беня-ахмет-пінчук та їх інтереси.
показать весь комментарий
23.09.2021 15:21 Ответить
Это кому Нафтогаз выставляет 24К/1тыс. кубов? Что-то шустро они...
показать весь комментарий
23.09.2021 15:10 Ответить
Трішки полазив в інтернеті. ***** своє правління теж із ;боротьби; з ;олігархами; починав. Нічого нового...
показать весь комментарий
23.09.2021 15:12 Ответить
Этот закон чистейший лохотрон от СН, ну кто будет голосовать за наперсточников на досрочных выборах, разве что только полнейшие и упоротые идиоты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.09.2021 15:13 Ответить
Багато хто. Здатність критично мислити і мати свою думку має приблизно 30% населення будь-якої країни.
показать весь комментарий
23.09.2021 15:16 Ответить
КМИС это ручная контора власти и проценты которые они рисуют уже не первый год заказные, да и вообще все эти рейтинги на службе власти! Не стоит даже и секунды своего времени что бы обращать на эту галиматью!!!!
показать весь комментарий
23.09.2021 16:16 Ответить
беня олигарх? по этому закону - нет

ахметов олигар? по этому закону - нет

фирташ олигарх? по этому закону - нет

новинский олигарх? по этому закону - нет
показать весь комментарий
23.09.2021 15:17 Ответить
даже мертвечук после "санкций" снбо уже не олигарх. удобно правда? наложение мультяшных санкций которые не мешают ни бизнесу ни личному благосостоянию. фигуранта и все - он уже не олигарх.
показать весь комментарий
23.09.2021 15:32 Ответить
Що вони ще проштовхнули окрім закону про олігархів? Ідеї Колесниченко-Ківалова живуть і перемагають?
показать весь комментарий
23.09.2021 21:37 Ответить
 
 