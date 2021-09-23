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Новости Политика Украины
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Голос партия (487) Рудик Кира (97)

Спонсором атаки на "Голос" был Офис президента, сегодня это доказано, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спонсором атаки на

Сегодня при рассмотрении так называемого закона об олигархах три оппозиционные фракции - ЕС, "Батькивщина" и "Голос" - требовали отстранения председателя на время болезни Разумкова - первого вице-спикера Стефанчука.

 Стефанчук заблокировал рассмотрение поправок в закон от оппозиции, совершил попытку разрушить права оппозиции.

Кроме фракции "Слуга народа" против отстранения Стефанчука голосовала так называемая группа "Справедливость" в составе Александры Устиновой, Андрея Шараскина, Романа Лозинского, Юлии Клименко, Соломии Бобровской, Ярослава Юрчишина, Владимира Цабаля, Ольги Стефанишиной, Галины Васильченко и Наталии Пипы.

"Как мы и говорили, теперь известно, кто является спонсором атаки на "Голос". Это Офис президента, купивший депутатов - раскольников", - заявила лидер "Голоса" Кира Рудик.

Напомним, ранее депутаты "Голоса" Наталия Пипа и Галина Васильченко получили финансирование на свои округа от Офиса президента.
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Топ комментарии
+15
Шлюхи Пинчука крутятся, как ужи на горячей сковородке. Шлюхи -- они и в Африке шлюхи.
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23.09.2021 15:14
+11
Так обвиняли те кто сегодня проголосовал за этот сраный закон
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23.09.2021 15:16
+5
И это говорит человек, которого обвиняли в том, что она технично "рейдернула" партию в свою пользу...
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23.09.2021 15:11
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И это говорит человек, которого обвиняли в том, что она технично "рейдернула" партию в свою пользу...
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23.09.2021 15:11 Ответить
Так обвиняли те кто сегодня проголосовал за этот сраный закон
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23.09.2021 15:16 Ответить
И сколько там дал "Голос" за/против/воздержалось, вы в курсе?
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23.09.2021 15:17 Ответить
11 за з 20..
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23.09.2021 15:40 Ответить
Костенко потім подав заяву "не враховувати", каже, за нього кнопку натиснули.
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23.09.2021 15:52 Ответить
Шлюхи Пинчука крутятся, как ужи на горячей сковородке. Шлюхи -- они и в Африке шлюхи.
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23.09.2021 15:14 Ответить
Все пинчуковцы (11шт.)сегодня дружно проголосовали за "антиолигархический" закон.
Рудык их имела ввиду
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23.09.2021 15:38 Ответить
Пічук виступає проти закону як і рудик.. Як і ахметка і як свиня барижна
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23.09.2021 15:41 Ответить
тобто, ти "свиня барижна"? Ну, й будь
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23.09.2021 15:54 Ответить
он уже не свиня, тк похудел, он как в индии священная корова милка
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23.09.2021 16:03 Ответить
Шо ти 314здиш зебушатня немита? Бєніні півники із Довіри голосували за цей закон. Кукурікни щось смішніше, клоун.
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23.09.2021 16:03 Ответить
Шлюхи Пінчука - Це Рудик з Железняком. А під якого олігарха-союзника бені лягли ті 11-ро (на чолі з Юрчишиним та Устіновою) - це ще питання...
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23.09.2021 15:59 Ответить
Обычная политическая борьба. Ничего нового.
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23.09.2021 15:20 Ответить
Та кому вы нужны, поросята.
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23.09.2021 15:26 Ответить
Одкровення пивної торговки.

А от мені цікаво: це її панночка мендель покусала чи навпаки: це вона покусала панночку мендель?
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23.09.2021 15:31 Ответить
Пролетили,як фанера над Парижем.Співчуваю.Такий обломище.
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23.09.2021 15:53 Ответить
Не може бути, мутра баба. А головний ворог все одно Порошенко
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23.09.2021 16:09 Ответить
а шо ты хотела, Кыра, у тебя ж Порох - враг, а не Нелох, как ты сама говорила

А вот за Шараскина обидно. Киборг, а голосует в унисон с зелеными тварями
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23.09.2021 16:44 Ответить
голос это и так сборище блатных и нищих с самого начала.
первый и последний раз в парламенте.
еще посмотрим куда они все разбегутся на следующих выборах
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23.09.2021 16:51 Ответить
пролетела Украина,потому что зелёный недоумок не с Беней,ахметкой,пинчуком будет бороться(это его лучшие друзья).А с теми,кто будет рассказывать правду о общих делишках с ними.
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23.09.2021 18:00 Ответить
 
 