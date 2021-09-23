Спонсором атаки на "Голос" был Офис президента, сегодня это доказано, - Рудик
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Сегодня при рассмотрении так называемого закона об олигархах три оппозиционные фракции - ЕС, "Батькивщина" и "Голос" - требовали отстранения председателя на время болезни Разумкова - первого вице-спикера Стефанчука.
Стефанчук заблокировал рассмотрение поправок в закон от оппозиции, совершил попытку разрушить права оппозиции.
Кроме фракции "Слуга народа" против отстранения Стефанчука голосовала так называемая группа "Справедливость" в составе Александры Устиновой, Андрея Шараскина, Романа Лозинского, Юлии Клименко, Соломии Бобровской, Ярослава Юрчишина, Владимира Цабаля, Ольги Стефанишиной, Галины Васильченко и Наталии Пипы.
"Как мы и говорили, теперь известно, кто является спонсором атаки на "Голос". Это Офис президента, купивший депутатов - раскольников", - заявила лидер "Голоса" Кира Рудик.
Напомним, ранее депутаты "Голоса" Наталия Пипа и Галина Васильченко получили финансирование на свои округа от Офиса президента.
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Рудык их имела ввиду
А от мені цікаво: це її панночка мендель покусала чи навпаки: це вона покусала панночку мендель?
А вот за Шараскина обидно. Киборг, а голосует в унисон с зелеными тварями
первый и последний раз в парламенте.
еще посмотрим куда они все разбегутся на следующих выборах