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Новости За рубежом
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Кремль все глубже подсаживает Беларусь на кредитную иглу, скоро Лукашенко может вообще остаться не у дел, - экономист Романчук

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кремль все глубже подсаживает Беларусь на кредитную иглу, скоро Лукашенко может вообще остаться не у дел, - экономист Романчук

Самый страшный вариант случится, если под гнетом жестких санкций произойдет захват Кремлем активов, ресурсов, системы принятия решений в Беларуси.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил белорусский политик и экономист Ярослав Романчук.

"Собственно, контуры этого захвата уже видны. Российские банки постепенно выкупают долги госпредприятий, идет захват белорусских банков. Происходит еще более глубокое подсаживание на кредитную иглу. Не забудьте о БелАЭС, ВПК, контроле теневых структур за санкционными потоками, перенаправке нефтепродуктов, калийных удобрений на Россию. Это де-факто - поглощение Беларуси. И это самое страшное, что может быть. А когда Беларусь потеряет те ростки независимости, которые есть в гуманитарной и фискальной политике, в контроле над границей, таможней – все, трындец. Ротенберг и ковальчуки, тимченки и прочие бизнесмены будут главными на территории Беларуси. Потом продадим еще Белтопгаз, газовую розницу. Продадим энергобаронам России энергетические структуры", - объяснил экономист.

По словам Романчука, самое страшное, что может быть, это то, что количество русских представителей Кремля резко увеличится.

"Они будут разговаривать с белорусскими генералами, исполкомовцами. Они будут формировать мощнейшее лобби агентов влияния. И Лукашенко через год такой работы может вообще остаться не у дел", - добавил он.

Подробнее читайте в интервью Ярослава Романчука для Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Мы имеем дело с хорошо организованной акцией со стороны Минска и Москвы": Польша направит еще 500 военных для охраны границы с Беларусью

Автор: Богдан Гуньковський
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Я так смотрю беларусам и самим это нравится, когда вокруг них с деньгами бегают, кто больше даст и как бы покушать сразу из нескольких корыт. Что-то митингов с шариками, цветочками и плакатиками о любви не видно, значит всё устраивает
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23.09.2021 15:26 Ответить
Тебе ли ,терпила из ЗЕборделе, советы беларусам давать?) Цветы ты к рюзькому посольству носишь после 8 лет!!!! войны и украденные земли ....под музыку басты...просто ФАКТ.
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23.09.2021 17:18 Ответить
Так мы уже давно на такой игле))) у МВФ.
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23.09.2021 15:27 Ответить
МВФ не претендует на государственность
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23.09.2021 15:56 Ответить
Зато претендует на грабёж населения.
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23.09.2021 16:04 Ответить
Чому тоді Зеленський не пошле їх як у предвиборчому серіалі?
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23.09.2021 17:32 Ответить
А хто це?
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23.09.2021 19:27 Ответить
Сколько нужно взять в кредит, что бы власть перешла к кредитору?
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23.09.2021 15:40 Ответить
А где же Франка Вячорка. Тоже ещё тот эксперт.
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23.09.2021 18:15 Ответить
Франак
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23.09.2021 18:16 Ответить
Все смотрят как анаконда пожирает кабанчика.Они на все иглы посадят страну,ЕСЛИ ТЕ НЕ РВАНУТ. Вставай Беларусь!
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23.09.2021 20:50 Ответить
 
 