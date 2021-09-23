Корниенко о том, почему Разумкова не позвали в Трускавец: Это не свадьба. Спецприглашений не будет

На совещание в Трускавце "слуги народа" не будут готовить спецприглашения.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко.

По его словам, приглашения на это рабочее совещание будет в соответствующей форме. Отвечая на вопрос, почему туда пока не пригласили спикера Дмитрия Разумкова, нардеп отметил: "Заседание фракции в Трускавце - это не свадьба".

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"Мы будем формально и неформально приглашать всех, кого считаем необходимым там видеть: это Кабмин, это силовики. И, если не будет накладок у господина спикера, возможно, тоже отправим ему приглашение. Но я знаю, что есть делегация межпарламентская, кажется, в Варшаву, в эти же даты", - сказал Корниенко в ответ на заявление Разумкова о том, что его не пригласили на заседание фракции в Трускавце.