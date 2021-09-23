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Новости Политика Украины
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Корниенко о том, почему Разумкова не позвали в Трускавец: Это не свадьба. Спецприглашений не будет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко о том, почему Разумкова не позвали в Трускавец: Это не свадьба. Спецприглашений не будет

На совещание в Трускавце "слуги народа" не будут готовить спецприглашения.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко.

По его словам, приглашения на это рабочее совещание будет в соответствующей форме. Отвечая на вопрос, почему туда пока не пригласили спикера Дмитрия Разумкова, нардеп отметил: "Заседание фракции в Трускавце - это не свадьба".

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"Мы будем формально и неформально приглашать всех, кого считаем необходимым там видеть: это Кабмин, это силовики. И, если не будет накладок у господина спикера, возможно, тоже отправим ему приглашение. Но я знаю, что есть делегация межпарламентская, кажется, в Варшаву, в эти же даты", - сказал Корниенко в ответ на заявление Разумкова о том, что его не пригласили на заседание фракции в Трускавце.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
А корабельную сосну бабу да, бабу да - Аллахвердиеву пригласят?

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23.09.2021 15:22
+14
Так если это не свадьба, зачем тогда стадом депутатов мотаться за непонятные деньги по курортам и шептаться там по закоулкам?... Сядьте в Раде и всё решите, к чему этот цирк?
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23.09.2021 15:29
+10
Для беспорядочних з безтабу.
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23.09.2021 15:28
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А корабельную сосну бабу да, бабу да - Аллахвердиеву пригласят?

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23.09.2021 15:22 Ответить
да пригласят
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23.09.2021 15:25 Ответить
А на день незалежности на концерт некого бакачелли были спецпреглашения для шлюх нарита..
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23.09.2021 15:45 Ответить
-- Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет! Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он... Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к "Цветнику" и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров.(с)
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23.09.2021 16:10 Ответить
это не свадьба..а место для коротких связей..
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23.09.2021 15:23 Ответить
Для беспорядочних з безтабу.
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23.09.2021 15:28 Ответить
Так если это не свадьба, зачем тогда стадом депутатов мотаться за непонятные деньги по курортам и шептаться там по закоулкам?... Сядьте в Раде и всё решите, к чему этот цирк?
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23.09.2021 15:29 Ответить
"Заседание фракции в Трускавце - это не свадьба"

Борьба за роль жены зеледента продолжается...
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23.09.2021 15:33 Ответить
У Януковіча була Йолка, а цей - Йолк корабельний))
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23.09.2021 15:52 Ответить
Что характерно: в обоих случаях определяющим признаком является зеленый цвет.
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23.09.2021 16:00 Ответить
корабельный сосун...
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23.09.2021 15:35 Ответить
снято сегодня в раде

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23.09.2021 15:35 Ответить
Пора уже в Раде устроить кровавую баню. Нужно Савченко с Рубаном активизировать
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23.09.2021 15:42 Ответить
Корниенко о неприглашении Разумкова в Трускавец: Это не свадьба. Ето сходняк
Спецприглашений не будет
.. Источник: https://censor.net/ru/n3290 024
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23.09.2021 15:38 Ответить
А "сходняк" буде на тему : "Як скинуть Разумкова! "
Він же "упирається" і "хотєлки "жОПи" виконувать беззаперечно не хоче - регламентом і процедурою прикривається!
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23.09.2021 15:59 Ответить
Та пофіг на цього хитрозробленого малороса.
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23.09.2021 16:42 Ответить
В том-то і справа що він "хитрозроблений" - коли народ на Майдані буде вішать "ЗЕбілів", Разумков не хоче повиснуть поряд Саме тому він старається діять в рамках своїх повноважень і не зловживать ними відкрито
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23.09.2021 16:47 Ответить
Спецприглашений не будет, пусть идет в кассу и сам берет билет в цирк.
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23.09.2021 15:44 Ответить
Щось дуже підозріло зелена шобла робить Дімочці анафему. Сьогодні кожен, хто тицяє зеленим дулі, отримує бали і ріст рейтингу. Чи не спецоперація це "Наступник"? Коли зашкварений шпигун Зєля на дострокових передасть булаву ще не зашквареному шпигуну Дімочці? Хоча Дімочка - риг з початків, якщо хто не знає
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23.09.2021 15:50 Ответить
первого номера в партии не пригласили на заседание фракции.
ничего подозрительного, дадада
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23.09.2021 16:49 Ответить
Я согласен спредыдушим отписувачем,что Разумков умный спикер
и не хочет яшкаца с этими покойниками в верховной зраде.
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23.09.2021 19:00 Ответить
 
 