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Новости За рубежом
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России выгодна независимая Беларусь, так проще "пилить" и выводить деньги из РФ, - белорусский экономист Романчук

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

России выгодна независимая Беларусь, так проще

Независимая Беларусь выгодна для России, поскольку так легче выводить деньги из РФ.

Об этом белорусский экономист и аналитик Ярослав Романчук рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Скрывать и "пилить" деньги, делать скрутки по НДСу, зарабатывать на разнице цен и тарифов, выводить деньги из России проще через формально независимое государство. По всем направлениям проще", - отметил он.

По его словам, если Беларусь будет поглощена Россией, конкуренция многократно возрастет и это может запросто все схемы поломать.

"А тут все отлично работает: и ВПК, и инфраструктурные, нефтяные компании. Лукашенко отдаст, думаю, контрольный пакет Мозырского НПЗ. Новополоцкий НПЗ, полагаю, он себе оставит. Скажет: вот видите, мы интегрируемся. Часть МТСовской структуры отдаст россиянам. И другое, по мелочёвке. А если припрет – и Белорусской железной дорогой поделится", - добавил он.

Читайте интервью с Ярославом Романчуком здесь.

Также читайте: Кремль все глубже подсаживает Беларусь на кредитную иглу, скоро Лукашенко может вообще остаться не у дел, - экономист Романчук

Автор: Богдан Гуньковський
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"независимая"
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23.09.2021 15:51 Ответить
Давно вже не є такою.
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23.09.2021 16:06 Ответить
сцарь всея империя давно не руководствуется выгодой или логикой. там балом правит великоскрепная имперская шиза собирателя земель срусских.
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23.09.2021 16:06 Ответить
бро, можешь, конечно, успокаивать себя и дальше, но им не нужны друзья или партнеры, им нужны только рабы. генетика, бессердечная ты ..ка
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23.09.2021 16:34 Ответить
Он такой же экономист, как я астронавт
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23.09.2021 18:12 Ответить
 
 