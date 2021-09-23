России выгодна независимая Беларусь, так проще "пилить" и выводить деньги из РФ, - белорусский экономист Романчук
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Независимая Беларусь выгодна для России, поскольку так легче выводить деньги из РФ.
Об этом белорусский экономист и аналитик Ярослав Романчук рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Скрывать и "пилить" деньги, делать скрутки по НДСу, зарабатывать на разнице цен и тарифов, выводить деньги из России проще через формально независимое государство. По всем направлениям проще", - отметил он.
По его словам, если Беларусь будет поглощена Россией, конкуренция многократно возрастет и это может запросто все схемы поломать.
"А тут все отлично работает: и ВПК, и инфраструктурные, нефтяные компании. Лукашенко отдаст, думаю, контрольный пакет Мозырского НПЗ. Новополоцкий НПЗ, полагаю, он себе оставит. Скажет: вот видите, мы интегрируемся. Часть МТСовской структуры отдаст россиянам. И другое, по мелочёвке. А если припрет – и Белорусской железной дорогой поделится", - добавил он.
Читайте интервью с Ярославом Романчуком здесь.
Пожалуйста, подождите...