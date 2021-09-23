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Снизить цену на газ для бюджетных учреждений, - Кличко перечислил, чего города ждут от правительства

Новости Цензор.НЕТ Экономика Киевские новости

Снизить цену на газ для бюджетных учреждений, - Кличко перечислил, чего города ждут от правительства

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру с вопросами о своевременном начале отопительного сезона и ожидает ответа на них во время "Часа правительства" в парламенте.

 Об этом Кличко рассказал во время заседания Киевсовета, сообщает официальный сайт КГГА.

"Столица, как и другие города, готовится начать отопительный сезон. Технически мы готовы. Но, как вы знаете, есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической. Высокие цены на газ, переложенные на местное самоуправление тарифы, с отсутствием законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний. Ассоциация городов Украины предложила центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению. Хочу сообщить, что сегодня я обратился к премьер-министру с вопросами, ответы на которые он должен дать в парламенте во время "Часа правительства", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, для сохранения тарифов для населения на уровне прошлого года Кабмин должен зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб м вместо рыночных 35 гривен. Также необходимо немедленно изъять дискриминационные нормы из договоров на поставку газа, погасить местным бюджетам разницу в тарифах прошлых лет и заложить компенсацию на будущее. В частности, в виде увеличения на 5% зачисления НДФЛ.

"Люди не смогут платить по таким тарифам! Не смогут покрыть эту разницу и местные бюджеты, на которые сегодня пытаются переложить все бремя!" - отметил Виталий Кличко.
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24тыс - это снижение?)
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23.09.2021 15:36 Ответить
Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

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23.09.2021 15:37 Ответить
симпатичный еврейский мальчик. ну стал бы скрипачом, зубным врачом или адвокатом. нет, б..дь, понесло его в президенты. за что такой маленькой стране такое большое счастье?
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23.09.2021 15:46 Ответить
В данной ситуации зебил не виноват цена на газ подскочила с 200 до 1000 баксов, виноваты немцы которые вцепились за северный поток 2
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23.09.2021 16:01 Ответить
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23.09.2021 15:37 Ответить
Обычные люди не олигархи - взятку не дадут. Нет смысла им что-то снижать
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23.09.2021 15:37 Ответить
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23.09.2021 15:38 Ответить
Шмыгалю знает как ответить Кличко. Шмыгаль: Можем вместе предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА /НАБУ открыло дело против Кличко/ Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа".
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23.09.2021 15:43 Ответить
 
 