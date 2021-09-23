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Новости Экономика
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ВР (28825) законопроект (3056) Налоговый кодекс (1338) Корниенко (651)

Изменения в Налоговый кодекс рассмотрим по спецпроцедуре на следующей пленарной неделе. До Нового года примем 10 законопроектов, к которым есть 25 тыс. правок, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Изменения в Налоговый кодекс рассмотрим по спецпроцедуре на следующей пленарной неделе. До Нового года примем 10 законопроектов, к которым есть 25 тыс. правок, - Корниенко

На следующей пленарной неделе парламент рассмотрит налоговый законопроект 5600 по спецпроцедуре.

Об этом сегодня в интервью журналистам в Раде заявил первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, каждая фракция будет подавать 5 неучтенных поправок, которые она хочет поставить на подтверждение. Их будут обсуждать и голосовать в сессионном зале.

Политик рассказал, что "Слуга народа" планирует принять до Нового года приблизительно 10 важных законопроектов, к которым подготовлено 25 тысяч правок. Корниенко отметил, что половина из этих правок - по налоговому законопроекту 5600.

Комментируя заявление депутатов от оппозиционных фракций, которые выступают против спецпроцедуры, первый замглавы фракции "СН" отметил: "Если оппозиция говорит, что ей не дают слова, то каждый зритель вечером включает телеканалы и видит - оппозиция буяет и цветет. И всегда выступает в ВР. Поэтому нельзя говорить, что им кто-то не дает слова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговый законопроект №5600 Рада рассмотрит 24 сентября, - Стефанчук

Автор: Ірина Дашківська
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23.09.2021 15:45 Ответить
да" вперед! ипашьте! быдло обязано страдать!
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23.09.2021 15:46 Ответить
Страждай нещастя.. Страждай)) нехай тебе пожаліє Паця барижне
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23.09.2021 15:51 Ответить
понимаешь в чем прикол мой маленький зеленожопый недруг
пока толстый схуднет тощий сдохнет
у меня есть запас прочности и по накоплениям и по работе
а у тебя? когда завтра тебе фоп будет продавать продукты с наценкой в 50% сколько ты еще протянешь на мивине и галине бланка? пол года? а потом ласты склеишь или начнешь жопу подставлять за еду.
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23.09.2021 15:56 Ответить
что то ускорились Служивые твари на тот свет .....вчера стрелять начали закон о себе обрезанных подонках приняли как титулованной бандо таборе сегодня под руководством олигархов приняли закон против олигархов (дурдом да и только) теперь надо срочно налоги на смех слезы и воздух ввести ...ОНИ СЕРЬЕЗНО ВЕРЯТ В СВОЙ РЕЙТИНГ и популярность и бессмертие?! жду как и многие НЕКРОЛОГ-- ЧТО ТВАРЬ КЛОУНСКАЯ ТАКИ СДОХЛА...
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23.09.2021 15:51 Ответить
Ну за закон про обрізаних голосував і пЕС.. Щоб Паця барижне мало додатковий захист
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23.09.2021 15:54 Ответить
Народ должен выпить это горькое лекарство до дна. Они хотели халявы, а теперь их будут обдирать по максимуму, зробили це разом.
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23.09.2021 15:56 Ответить
А в цих 10-ти законопроектах чи є хоч стільки літер скільки внесено поправок?
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23.09.2021 16:08 Ответить
так и до расстрельных троек доскачем...
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23.09.2021 16:17 Ответить
 
 