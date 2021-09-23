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Китай (2412) Елена Зеленская (205)

Зеленская на фестивале в честь столетия Компартии Китая: Это новая глава сотрудничества наших стран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленская на фестивале в честь столетия Компартии Китая: Это новая глава сотрудничества наших стран

Первая леди Украины в формате видеообращения поучаствовала в открытии Пекинского кинофестиваля, основной темой которого является столетие основания Коммунистической партии Китая.

Об этом сообщает китайский правительственный ресурс China.org.cn, информирует Цензор.НЕТ.

"Я верю, что кино- и телеиндустрия откроет новую главу в китайско-украинском сотрудничестве... BJIFF станет не только прекрасным примером углубленного обмена мнениями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной", - сказала Зеленская в обращении.

Один из организаторов фестиваля - государственная медиакомпания КНР China Media Group. В 2018 году она подписала соглашение о международном стратегическом сотрудничестве с пропагандистским информагентством "Россия сегодня". Со стороны РФ соглашение прописывал пропагандист Дмитрий Киселев, на церемонии подписания присутствовали президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+56
Ахрєнєть!!! В Україні Компартія заборонена, а "перша б*єді" приймає участь у святкуванні сторіччя створення компартії! У них "зайо*и в голові" - "сімейне?!!!
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23.09.2021 15:54
+42
Пусть шапку одолжит на съездить:

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23.09.2021 15:53
+36
Аграхимия дайот дабро
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23.09.2021 16:02
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вот это трешак
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23.09.2021 15:53 Ответить
А Ленка молодец, зря время не теряет. Китайский он выучила
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23.09.2021 15:56 Ответить
А у Ленки Бздиленской небось цитатник Мао Цзе Дуна имеется
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23.09.2021 16:55 Ответить
Олена Зеленська відкрила комуністичний Пекінський кінофестиваль 2021 року.
Жодної української стрічки у програмі немає.
Але є величезна кількість російських. Фьодор Бондарчук і інші голоси Кремля - також учасники. Серед іншого - китайські фільми до 100 років Компартії КНР.
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23.09.2021 16:11 Ответить
Може то неправда?!! Бо інакше ,то просто катастрофа для нас !!!
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23.09.2021 17:09 Ответить
Пусть шапку одолжит на съездить:

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23.09.2021 15:53 Ответить
на церемонии подписания присутствовали президент России Владимир Путин Источник: https://censor.net/ru/n3290033

---
чего ж она с ****** не перетерла
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23.09.2021 15:53 Ответить
презерватив не нашлось.....
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23.09.2021 15:54 Ответить
Ну да - он в Америку уехал
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23.09.2021 16:27 Ответить
так то он в 18-ом...она была еще не у дел, едва отписала в соцсетях пути передвижения войск
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23.09.2021 15:58 Ответить
Аграхимия дайот дабро
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23.09.2021 16:02 Ответить
то есть читать ты не умеешь?
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23.09.2021 16:15 Ответить
соснула
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23.09.2021 20:58 Ответить
Су--Ка Дзи
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23.09.2021 15:54 Ответить
Ахрєнєть!!! В Україні Компартія заборонена, а "перша б*єді" приймає участь у святкуванні сторіччя створення компартії! У них "зайо*и в голові" - "сімейне?!!!
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23.09.2021 15:54 Ответить
А эти ******* сами себя выбрали ? )
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23.09.2021 15:57 Ответить
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23.09.2021 15:59 Ответить
Вот вот ))))
Он отражения общества а не *******
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23.09.2021 16:01 Ответить
что не доказывает обратное
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23.09.2021 16:03 Ответить
Ну как бы да ….
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23.09.2021 16:04 Ответить
Я вам не как-либо что, а что-либо как!(с)
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23.09.2021 15:56 Ответить
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23.09.2021 15:58 Ответить
А я скажу мужу, и он превратит Вас в жабу.
- А кто у нас муж?
- Волшебник.
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23.09.2021 16:02 Ответить
walshebneg...
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23.09.2021 16:03 Ответить
Я не волшебник клован. Я только учусь (с)
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23.09.2021 16:04 Ответить
Знаєм хто твій чоловік. зєлєпукін долпойоб його на ліво!!!!!!!! Що далі?????
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23.09.2021 17:16 Ответить
беня решил кинуть кетайцев на пару кредитов?
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23.09.2021 15:56 Ответить
Артур Харитонов

Олена Зеленська відкрила комуністичний Пекінський кінофестиваль 2021:
жодної української кінострічки, але засилля російського кіно й партнери "Россия Сегодня" серед організаторів.

На фоні продажу мультика авторства Володимира Зеленського до КНР через потаємну багатомільйонну угоду, Олена Зеленська стала почесною гостею відкриття Пекінського кінофестивалю, організованого за підтримки Комуністичної партії Китаю.

Як відмічає китайська пропаганда, Зеленська привітала гостей комуністів через відеозвернення. Вона заявила, зокрема, що Пекінський фестиваль - платформа, яка посилить розвиток українсько-китайського кіноспівробітництва, відкриваючи нову сторінку культурної співпраці між Україною та КНР.

Однак, жодна українська стрічка не буде представлена на фестивалі.

Натомість, цього року Пекінський кінофестиваль проходить за широкого представництва Росіїу різних сенкціях програми.

Кремлівські стрічки "Блокадный дневник" (2020"), "Конференция" (2020), "Станиславский. Жажда жизни" (2021), "Человек из Подольска" (2020), "Маша" (2021), "Северный ветер"(2021), "Спутник" (2020) - у офіційній програмі фестивалю. Крім цього, проходить масштабна секція "BJIFF: Focus on Russia", метою якої є просування "русского мира" для китайців.
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23.09.2021 16:00 Ответить
Окремо важливо відмітити й участь акторів-українофобів серед учасників фестивалю. Седен них - Фьодор Бондаручк, Пьотр Фьодоров та інші.

Крім цього, фестиваль відкриває ряд фільмів, приурочених до 100-ї річниці Комуністичної партії Китаю, хедлайнером серед яких є "The Battle at Lake Changjin" - драма про відбілювання комуністичних злочинів (КНР-СРСР) під час Корейської війни.

Серед організаторів фестивалю, - пекінський осередок Компартії КНР, а також China Media Group, яка стала офіційною партнеркою очолюваної Дмітрієм Кісєльовим кремлівської медіагрупи "Россия Сегодня" - з метою об'єднання пропаганди РФ-КНР.

Пекінський кінофестиваль є одним з найбільш недемократичних у світі, адже повністю контролюється Комуністичною партією. У 2014 та 2018 році його організатори добилися знищення незалежних кінофестивалів у КНР; також на фестивалі діє жорстка заборона на цінності демократії, свободи та прав людини.

Цікаво, що перемовинами про поставки фільмів "Кварталу 95" у КНР вів вже всесвітньовідомий "друг президента" Шефір. Найбільш вірогідно, шоу-програма від Зеленської - частина угоди між Зеленським і Компартією Китаю.

Цим людям байдуже на Україну: вони готові виступати всюди, де є гроші, - навіть там, де влаштовують свято Москви.
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23.09.2021 16:02 Ответить
Де ви це взяли, Фьодор
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23.09.2021 17:04 Ответить
Автор посту Артур Харитонов написав ім'я цапчика так, як він себе називає.
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23.09.2021 17:18 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/23/7308200/
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23.09.2021 19:09 Ответить
Оце поворот!
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23.09.2021 16:02 Ответить
BJIFF станет не только прекрасным примером углубленного обмена мнениями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной", - сказала Зеленская в обращении.

Але жодної української кінострічки не було представлено... тільки кацапськи. Так за яку країну вона ратує???
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23.09.2021 16:02 Ответить
За Ізраїль.
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23.09.2021 18:59 Ответить
Давненько мы с коммунистами не братались.
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23.09.2021 16:02 Ответить
зебобики, вы тоже коммунисты в душе?
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23.09.2021 16:03 Ответить
на 100 %.
Вони так і мріють всьо забрать і падєліть.
Тільки не враховують, що і в них же заберуть.
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23.09.2021 16:05 Ответить
Так.
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23.09.2021 16:16 Ответить
И, как у всех коммунистов, у них абсольтный ноль в понимании экономики
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23.09.2021 16:51 Ответить
У китайців?
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23.09.2021 17:07 Ответить
Зе!****** швидше.
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24.09.2021 00:31 Ответить
Йокнулись зелені..
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23.09.2021 16:04 Ответить
PZDTS
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23.09.2021 16:04 Ответить
Первая леди молодец .Поднимают Украину на международном уровне.
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23.09.2021 16:06 Ответить
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23.09.2021 16:07 Ответить
та хочаб своему огрьізку подняла...
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23.09.2021 16:47 Ответить
для цього є Зе!ОПушка та дЄрмак із Люсею...
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24.09.2021 00:34 Ответить
во где исполнители!!! респект!!! 100лет рассказывают народу о счастье в загробном мире)))
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23.09.2021 16:07 Ответить
Да, это уже полный звиздец...
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23.09.2021 16:08 Ответить
Байден тоже любит Китай. Так то не всё так однозначно!
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23.09.2021 16:08 Ответить
В Украине запрещена компартия, демонтированы памятники Ленину и другим деятелям компартии, переименованы улицы, политика компартии объявлена преступной, поскольку коммунистическая партия уничтожила миллионы украинцев, уничтожала украинкою государственность. Поэтому мне не понятна новая глава сотрудничества Китая, где правит компартия и Украины, которая быбрала демократический путь развития
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23.09.2021 16:14 Ответить
Так зеленские ж не украинцы, они маланцы, что с них спрашивать за комуняк в таком случае?
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23.09.2021 16:18 Ответить
А Карл Маркс хто?! Мексиканець?
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23.09.2021 19:01 Ответить
Тепер я знаю що означає слово Курва.
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23.09.2021 16:15 Ответить
Це вже дно, чи сімейна пара кацапки та совкового єврея нас ще здивує?
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23.09.2021 16:15 Ответить
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23.09.2021 16:19 Ответить
Интересная эта семейная пара Зеленских. Муж - Зеленский едет в США и просит помощи для защиты Украины. В это время его жена налаживает отношения с врагом США - Китаем, где правит компартия, которая уничтожила миллионы людей точно также как компартия в Украине. Где здесь логика и зачем нам Китай, который к тому же союзник России.
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23.09.2021 16:23 Ответить
к кому относится слово ,,логика"
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23.09.2021 16:49 Ответить
тим, хто кацапстан чи раИссю-россососсисю, чомусь пише з великої літери...
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24.09.2021 00:38 Ответить
"А пАчему ми не в НАТА"?
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23.09.2021 16:18 Ответить
Зеленим Шмарклям вкрай необхідно впроваджувати "культурну революцію" з хунвейбінами. Бо інакше їм гаплик.
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23.09.2021 16:20 Ответить
Зеленская Молодец!!! теперь критиковать Зеленских это АНТИСЕМИТИЗМ!!!Можешь Критиковать кого угодно только правителей Украины!!

Рада защитила Украину от антисемитизма!!!

Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").

Им предложено определить в понятие "антисемитизм в Украине" как "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".
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23.09.2021 16:22 Ответить
Хе-хе...
https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR3nVV1M768QQUjoxIHzth2cNrAzupolQC3CcKZfxAC6kRw7AIv6QfxGmQc
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23.09.2021 19:03 Ответить
nu hotj ne prjachetsa , prjama gavarit o svaih naklonnastjah
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23.09.2021 16:26 Ответить
Советский плакат "слуга народа". Теперь понятно кто такие "Слуги народа"? Это новые Большевики и новый Геноцид!
(Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Детали: Соответствующий законопроект №5109 поддержали 283 народных депутата.

Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").
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23.09.2021 16:28 Ответить
дурбецало
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23.09.2021 16:29 Ответить
Какое нах сотрудничество может быть между ариями и монголами.Это два антогониста
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23.09.2021 16:45 Ответить
Нуачо, якщо можна серіальчики на кацапські канали продавати, то чому б не співпрацювати з китайськими пропагандонами? Со всєх сторон і в любом калічєствє.
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23.09.2021 17:06 Ответить
я спочатку думав, що це стьоб якийсь; зелені, що ви курите, що мало накрали... ще хочуть DVD 12 в 1 про голобородька втюхати китайцям
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23.09.2021 17:12 Ответить
ДУРА ти лєнка, ******** на всю голову!!!!!!!!!!тому ти попала в Ютуб в 2014 році,так переживала за мокшанців!!!!!!!!!яка ти НАХ,,,,, перша леді????? ЧМО ти!!!!!!!!
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23.09.2021 17:13 Ответить
Теперь вы понимаете, куда эти поцы будут бежать, когда народ Украины возьмется за оружие?
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23.09.2021 17:23 Ответить
фильмы про уйгуров и другие этносы (не хань) мы конечно увидим на этом замечательном фестивале?
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23.09.2021 17:58 Ответить
Бледи, помолчи, за умную сойдёшь.
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23.09.2021 19:11 Ответить
Молодец Зеленская, всё верно делает.
Дружбу с Китаем надо водить обязательно, всё таки крупнейшая экономика планеты и первый пожиратель рашки.
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23.09.2021 19:38 Ответить
Аффца...
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24.09.2021 00:27 Ответить
Цікаво, а чим зараз займаються цензорівські ЗЕбілки-тепешки, які привели до влади цю зелену шоблу на чолі з Янелохом-сцикуном та Ленкою-ополчєнкою?
Вона для них була еталоном краси та іконою стилю, їх не цікавило, що вона здавала позиції наших військових ворогу, що вона має апартаменти в анексованому Криму та справно платить за них гроши, тому що переоформила нерухомість маючи російський пашпорт. Будучи вже першою ********, вона продовжувала співпрацювати з кварталом та писати для них хохмочки.

Тому, нічого дивного, що ця курва таке виробляє. Вона взагалі дивна істота, складається враження, що - розумововідстала. За два роки взагалі нічого не зробити як перша леді, це треба дуже постаратися. Ну, вона б залюбки краще з расєйкою корешилася, ніж з Китаєм, але ж расєйка з нею вже ж не захоче.

Може вона не в курсє, що у нас компартія заборонена, та по всій країні пройшла декомунізація? Чи це навмисно все робиться? Я вже не знаю, шо думати.
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24.09.2021 01:06 Ответить
 
 