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Тайник с 2 кг взрывчатки и гранатами обнаружен у "общественного активиста" на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ обнаружила во Львовской области спрятанный арсенал с боевыми средствами поражения. Из тайника изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ во Львовской области.

Тайник с 2 кг взрывчатки и гранатами обнаружен у общественного активиста на Львовщине, - СБУ 01

"Тайник находился на территории проживания местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист", - говорится в сообщении.

Тайник с 2 кг взрывчатки и гранатами обнаружен у общественного активиста на Львовщине, - СБУ 02

При осмотре тайника, обустроенного в придомовой постройке частного домовладения, правоохранители, среди прочего, обнаружили:
- 3 гранаты РГ-42 и Ф-1,
- электродетонаторы,
- шумовые гранаты,
- более 100 патронов калибра 5,45 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тайник с арсеналом взрывчатки и противотанковыми гранатами обнаружен в приграничном районе Закарпатья, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудниками СБУ устанавливаются источники поступления средств поражения.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Дайте вгадаю, на жодному предметі з сховку не буде жодного відбитку активіста. Про пластид взагалі хохма, це не тротил щоб в АТО валявся. Бачу не наша влада переходить до режиму терору незгодних.
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23.09.2021 16:36
+4
Срочно на митинг в поддержку этого святого человека. И нац дружину зовем, они тоже часто невинно обвиняемы. Давно пора всем кто называет себя волонтером, патриотом, активистом выдать разрешение на криминал. Заслужили.
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23.09.2021 16:53
+4
Подивіться останній ролік Бігуса про голову інституту судових експертів, які доречі робили експертизу на Ріфа... отож...
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23.09.2021 16:58
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Правила форума Совет форумчан
Дайте вгадаю, на жодному предметі з сховку не буде жодного відбитку активіста. Про пластид взагалі хохма, це не тротил щоб в АТО валявся. Бачу не наша влада переходить до режиму терору незгодних.
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23.09.2021 16:36 Ответить
Срочно на митинг в поддержку этого святого человека. И нац дружину зовем, они тоже часто невинно обвиняемы. Давно пора всем кто называет себя волонтером, патриотом, активистом выдать разрешение на криминал. Заслужили.
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23.09.2021 16:53 Ответить
Дебілів і кацапів рве від будь-якої згадки про активістів.
Воно й недивно.
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23.09.2021 17:52 Ответить
90% этих активистов, это безработные ленивые и бесполезные рожи, ищущие легкий заработок и которым наплевать "за что" и "про что". Или того хуже, криминальные элементы, которые под видом активистов патриотов пытаются усилить свой бизнесс и влияние. А вообще насрать, пусть хоть в жопу народ этих активистов или пасивистов целует, если нравится когда вами пользуются.И повторю разрешение на криминал пора им выдавать, народ одобряет. Сказаное не касается реальных борцов за свободу, пытающихся помочь людям. Но таких мало.
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23.09.2021 18:07 Ответить
Смачно тобі Петушарій у мозок наклав...
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23.09.2021 18:16 Ответить
Мене попрохали щоб я прокоментував замах на Шефіра, бо цілий день гуде весь ефір ... Мені навіть смішно це коментувати...

Але спочатку я приведу "серйозне занепокоєння" самого ЗЕ з цього приводу, яке прозвучало з його вуст у Нью-Йорку:

-"Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним з пояснень замаху на свого помічника Сергія Шефіра є реакція олігархів на зміни.

На його думку, це вперше з 2014 року відбувається такий тиск на президента та його оточення. Він вважає, це реакція різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження впливу олігархів в Україні". ???

Мій коментар:
-"Замах на Шефіра" то мінімум інсценування, максимум - залякування останнього і "неслухняних"!
-По перше як сам ЗЕ, так і Шефір - самі вихідці з мафіозного, чи напів-мафіозного середовища (як і їх покровителі) - бо їх основні капітали - в офшорах... Виходячи з цього -єдиною причиною може бути лише неузгодженість між ними самими стосовно розподілу бабла... а мафіозні збройні розбірки - основний спосіб у них "вияснення" будь чого... Практика звернення до суду між мафіозі -відсутня... Але... якщо не вбили, то максимум - то є залякування!

Але НЕ зовсім олігархами, бо саме ля них ЗЕко-****** щоденно створюється "безмеженість" свободи любих дій і система безкарності! Бо ЗЕ-"закон" про "деолігархізацію" виписаний так, щоб ніяка деолігархізація не відбулася... А за "невключення-включення-чи виключення" зі списку олігархів... вони "не забували" вчасно і повністю сплачувати в общак ЗЕко-Манди...

-По друге...Політичних розбіжностей у Шефіра, ЗЕ і олігархів також - бути не може- в принципі! Бо вони ВСІ з однієї команди, - затяті антиукраїнці і " ходять" під постійним наглядом банди Путіна... А казати про нагляд за законністю дій ЗЕко-Манди і олігархів, які мали б здійснювати відповідні органи... то в Україні це - чистої води фантастика...

-По третє - якби замах був замовлений Путіним, чи олігархами, то він би точно ВДАВСЯ, тому що у них "армії" кілерів, а стрільба однісіньким автоматом (а не трьома-п'ятьма), та ще й не в ту сторону авто де сидів сам Шефір... А окрім автоматів у "серйозних" вбивць, є ще і ПТРК, і бомби під днище авто, як і в салон авто - щоб "навєрняка"... - які чомусь не були задіяні "нападниками"... Значить - інсценування!

Тоді - для чого? - А щоб "повісити замах" на патріотів чи на політичних опонентів, як у "справі Шеремета" і багатьох інших "справах"... і розпочати ЇХ МАСОВІ репресії... Бо репресії проти них хоч поки-що поодиночні, але вони - щоденна практика ЗЕко-манди... Системний захист від покарань за скоєні злочини можна спостерігати лише стосовно ворогів України і і друзів ЗЕ... що одне й те саме середовище...
Правда, якщо "замовлення на Шефіра" відбулося саме в такому ракурсі, то замовники забули "закон Гука" - "яка сила, така й протидія", бо Україна не росія". а українці -то не ординці...
Тоді ця "справа" - довгограючий висяк ! Що означає знову ж таки, що "гаманець"- Шефір розподілятиме бабло надалі -"вірно..."

А в підсумку, галас через "замах", - це "Багато шуму ні з чого" (Шекспір)..





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23.09.2021 18:45 Ответить
Подивіться останній ролік Бігуса про голову інституту судових експертів, які доречі робили експертизу на Ріфа... отож...
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23.09.2021 16:58 Ответить
це того що тушена капуста?
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23.09.2021 17:32 Ответить
не розумію про що ви?
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23.09.2021 17:37 Ответить
ну не Ріфмастера же. "останній ролік Бігуса", бігус страва така, якщо не вкурсі.
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23.09.2021 17:39 Ответить
Ну тоді вже бігос, та до чого тут це?
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23.09.2021 18:15 Ответить
до того, що бігос мудак засланий
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23.09.2021 19:50 Ответить
Ким це він засланий? Не несіть пургу! Я його ще до Майдану знаю! Боровся проти корупціонерів!
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23.09.2021 20:00 Ответить
хто боровся, бігос, проти корупціонерів? і по чім кілограм боротьби? почитайте за нього, багато цікавого пишуть.
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23.09.2021 20:03 Ответить
Типичный подкидной набор.
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23.09.2021 16:59 Ответить
там еще пластиковый запал с чекой от бутафорской гранаты...
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23.09.2021 17:05 Ответить
В типичном подкидной наборе активиста ещё парочка РПГ и цинок с 7,62 чтоб было тяжелее подкидывать
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23.09.2021 18:10 Ответить
треба в класифікатор посад і професій внести нову професію "Активіст", на сьогодні це дуже актуально, на одиниці реальних активістів припадає десятки, тих що зробили це своєю професією, за гроші протестують або підтримують, за гроші борються з кимось чи проти когось, або відкупне вимагають.
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23.09.2021 17:31 Ответить
Кожен Українець має право на зброю.
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23.09.2021 21:05 Ответить
 
 