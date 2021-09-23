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Новости Политика Украины
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покушение (968) Бутусов Юрий (3916) Шефир_Сергей (117)

Патроны, которыми стреляли в Шефира, продавались 6 лет назад во Львове, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Патроны, которыми стреляли в Шефира, продавались 6 лет назад во Львове, - источник

Это патроны из ограниченной партии, продававшиеся в магазине в качестве спортивных. В Украину завезли только одну партию.

Об этом источник, близкий к оружейному бизнесу, сообщил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM - это Sport Munition, они поступили в продажу лет 6 назад в несуществующем сейчас магазине "Золотой фазан" во Львове. Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой что для использования только на полигоне, а не на охоте", - рассказал источник.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Покушение на ЗЕ-кассира Сергея Шефира. Полный разбор и все подробности. ВИДЕО

По его словам, в Украину завезли только одну такую партию.

"Сами по себе патроны - не специальные, а обычные армейские с пулей ПС, производства ГДР. Венгры их купили, распаковали из армейской тары, промаркировали каждый патрон чтоб назвать спортивными (вероятно для обхода какого то своего внутреннего правила оборота), после чего некий сноровистый коммерсант сумел ввезти их в Украину и сертифицировать к гражданскому обороту. Это продавалось в магазине под разрешение", - добавил источник.

Также читайте: Венедиктова о покушении на Шефира: "Мы столкнулись с профессионалами"

Бутусов отмечает, что киллер использовал патроны, которые были в коммерческой продаже, но они оказались очень уж специфическими.

"Количество их владельцев не так велико, и при обыске любой такой патрон либо использование такого патрона может теперь дать наводку на вероятного киллера и его сообщников. Интересный след", - пишет главред Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+46
Так ещё и спортивными патронами покушались эти высококлассные профессионалы?)))
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23.09.2021 16:29
+34
Тут ключевое "продавались во Львове". Значит, купили бандеровцы и покусились на честнейшую команду навелычнишого.
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23.09.2021 16:37
+33
Могу гипотетически предположить, что киллеры обучались в Трускавецкой школе стрелков
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23.09.2021 16:39
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23.09.2021 17:06 Ответить
Зебилы забыли написать,что не только во Львове,но и конкретно на фабрике,,Рошен,, . Гулять так гулять. Все равно в Украине идет жесткий передел рынка тупых шуток. Зеленые побеждают всех в одни ворота
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23.09.2021 17:07 Ответить
Рошен не из Львова, а из Винницы.
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24.09.2021 13:08 Ответить
Мистер очевидность?
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24.09.2021 13:59 Ответить
Ну если вам на столько очевидные вещи нужно пояснять...
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24.09.2021 14:50 Ответить
Авторитетно заявляю . Такою кулею , можна вбити тільки в лоб .
.
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23.09.2021 17:09 Ответить
Ось гарна пісня для Лисого та хору ім. Мотузки для Кварталу-95

В печерах під Львовом
в захованих схронах
набої чекали тих пір,
коли в мерседесі
повільно-повільно
поїде шофер чи Шефір...
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23.09.2021 17:14 Ответить
"Художник", видимо, никогда за рулём не сидел.
Да и "художник" от слова "худо".

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23.09.2021 17:19 Ответить
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23.09.2021 17:23 Ответить
Как не сиди но по следам пронумерованым ни одна пуля не могла попасть в бедро водителя,в почки да но не в бедро из которого как заявляют достали непонятную пулю.
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23.09.2021 18:23 Ответить
Пули имеют свойство менять траекторию после встречи с препятствием.
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23.09.2021 18:44 Ответить
Не спорю,но почему-то траекторию изменила только одна,в бедро.Хотя по такому количеству дырок водитель должен был иметь по крайней мере три ранения и хотя бы одно тяжелое.
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23.09.2021 19:07 Ответить
Почему одна, если у водителя именно 3 ранения?
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24.09.2021 13:09 Ответить
Седьмая могла, в самое начало бедра, туда, куда уколы колют
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24.09.2021 13:17 Ответить
Прямо ваятель-спортсмен якийсь
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24.09.2021 11:05 Ответить
по пальцу ноги таки попали))))
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24.09.2021 13:59 Ответить
Судя по ранее опубликованных фото покушались на водителя или мне показалось
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23.09.2021 17:21 Ответить
судя по тем фото - покушались на водительское кресло
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24.09.2021 14:00 Ответить
Такое ощущение, что нас отвлекают от какого то очень мерзкого поступка власти.
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23.09.2021 17:26 Ответить
От "вагнергейта"!
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23.09.2021 19:22 Ответить
Вагнергейт тоже отвлекающий маневр.
Если поднять все провалившиеся операции за последние годы ... Но таковы реалии внешней разведки.
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24.09.2021 10:23 Ответить
И зачем всем знать всё о патронах? Предупреждение киллерам? Избавляйтесь от улик? 👀
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23.09.2021 17:32 Ответить
Просто другой информации никакой НЕТ.
Шутник на месте "преступления" оставил только эти гильзы и все.
О чем еще они могут говорить?
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23.09.2021 20:23 Ответить
Тайны следствия не существует?Некоторые отслеживают каждый шаг следствия и предают огласке.Много желающих пустить следствие по ложному следу.Как в деле с Боингом.
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23.09.2021 17:35 Ответить
Осталось Бутусову научиться различать, где патрон, а где гильза...от патрона.
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23.09.2021 17:36 Ответить
Какой бред ))) А как же тайна следствия, вот так всё взяли и рассказали что к чему, чтоб виновные знали как дальше действовать. Кому они это втирают
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23.09.2021 17:43 Ответить
Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой что для использования только на полигоне, а не на охоте", - рассказал источник. Источник: https://censor.net/ru/n3290045

А знаете почему только на полигоне?Да потому что кроме повреждения бумажной мишени эти патроны для охоты не шодятся.
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23.09.2021 17:49 Ответить
в такие говняные "гражданские" патроны часто еще и пороха не досыпают немного но на 4-5% пуля медленнее летити конечно на при стрельбе на 100+ метров попадает ниже чем стандартная - потому и попали ниже водителя??
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23.09.2021 19:09 Ответить
Если показана на фото гильза от тех патронов что попали в машину то они не имели возможности пробить даже наружную часть дверей.Кроме мелкой птицы таким патроном никого не завалиш.Вот по этому они даже для охоты не предназначены а только для полигонных бумажных целей.Что-то нам уже тут так наплели и заврались что чем более исправляют свои ошибки тем больше это ,,покушение,,смахивает на фарс.
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23.09.2021 19:27 Ответить
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23.09.2021 18:04 Ответить
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23.09.2021 18:05 Ответить
Кілер хотів вбити патронами для спортивної стрільби? Ну це квартальщики закрутили сюжет! Більш ефектно було б із РПГ, але там важко не влучити і "ціль" могла постраждати... А зброю із дарчим підписом та оплаченим чеком за послугу ще не знайшли?
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23.09.2021 18:06 Ответить
Вчера Енин орал про супер спец пули потешая всех кто в теме. Теперь вот вам доказательство пофисеаналзмы зелёных из мвд
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23.09.2021 18:13 Ответить
Фото с камер наблюдения оружейного магазина во Львове.

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23.09.2021 18:25 Ответить
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23.09.2021 18:39 Ответить
Какой же это киллер?
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23.09.2021 18:25 Ответить
Киллер-пракер
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24.09.2021 13:24 Ответить
*пранкер
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24.09.2021 13:25 Ответить
О! Пішов у хід новий Закон про запобігання і протидію антисемітизму.
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23.09.2021 18:25 Ответить
Давайте дождемся завтрашней версии происхождения патронов, а то каждый день все ближе к Киеву подбираемся. Позавчера Венгрия, сегодня уже Львов...
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23.09.2021 18:26 Ответить
Бред,вероятность отследить кому проданы эти патроны шесть лет назад, равна вероятности отследить сдачу в Сильпо определенной купюрой год назад. Да и не факт,что их ввезли контрабасом из Венгрии пару дней назад.
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23.09.2021 18:45 Ответить
Типо в этом лесу до этого никто никогда не стрелял. Гильзы могли насыпать для отвода следа, а пули мы так и не увидели. Но власть их и не покажет. Или покажет то, что нам нужно увидеть
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23.09.2021 19:02 Ответить
Так уже заявили, что патроны вообще самодельные. Наверняка пули там будут чуть ли не с обедненного урана.
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23.09.2021 20:30 Ответить
Жах -бандьоровци хотіли вбити чесного ,доброго. Єврея
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23.09.2021 19:13 Ответить
Еще немного и отстрелянных гильзах визитку Яроша или Пороха обнаружат.
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23.09.2021 19:21 Ответить
І обгортки шоколаду "Рошен".
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23.09.2021 20:14 Ответить
Краще б автівку Чефіра закидали б лайном, це його рівень
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23.09.2021 19:30 Ответить
где чеки с кассового аппарата и пруфы..
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23.09.2021 19:59 Ответить
Як же без нас Бандерівців, без бандерівського сліду!
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23.09.2021 20:08 Ответить
Так, так. Прокльовується "бандерівський" слід, будемо чекати брифінгу. Там "поставлять" всі крапки над "і". Можуть підтвердити обвинувачені в сраві про вбивство Шеремета. Когось "призначать" цапом-відбувайлом.
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23.09.2021 20:12 Ответить
тобто вбивство шефіра планували ще шість років тому. оце так розрахунок.
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23.09.2021 20:22 Ответить
Не знаю какими патронами стреляли в это квартальное недоразумение и откуда они были ввезены, но знаю точно что патроны были хреновыми, раз его недострелил.
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23.09.2021 20:44 Ответить
" Сенцов тоже сидит за терроризм у них. Целый мир просит отдать Сенцова. Они ни одного не отдали. Я хочу задать эти вопросы замгенпрокурора Енину, который подписал( документы на экстрадицию Тумгоева. - Ред.). Он знал, что Тимур был добровольцем. Он знал, что Тимур воевал во второй чеченской войне. И они отдали его на смерть, - заявил Червень.
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23.09.2021 21:12 Ответить
Шифир хоть был в машине, а если был, сидел он в каске, бронике?
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23.09.2021 21:22 Ответить
**********! Я біля Львова строковиком служив, чи треба чекати до себе ВСІХ Вальдємарових собак?
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23.09.2021 21:28 Ответить
"спортивні кулі були придбані в польовничо-рибальському магазині у Львові для реквізиту в зйомках фільму....
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23.09.2021 21:41 Ответить
Блін! Вони навіть не знають слова "мисливський"!! "Польовничо", ******!
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24.09.2021 14:58 Ответить
Так, я з вами згоден!
Ці боти такі неграмотні...
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24.09.2021 17:15 Ответить
А МОЖЕТ ЭТИ ГИЛЬЗЫ ВООБЩЕ ПОДКИНУЛИ !?
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23.09.2021 22:02 Ответить
шота анекдот вспомнился- вызывает король начальника тайных спецслужб подводит к окну под окном на снегу написано "король дурак!" приказ найти наглеца, на следущий день спец докладывает- почерк королевы моча первого министра.....
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23.09.2021 23:17 Ответить
Походу стрелок был спортсменом ))))))))
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23.09.2021 23:20 Ответить
Нам врут зевласти в промышленных масштабах. Эта шумиха раскачаная вокруг сраных патронов и мегакиллера который скорее всего пострелял по стоячей машине, в которую сел водила и перегнал ее на стоянку. Все это похоже на чушь но СМИ все равно вливают эту чушь нам в уши.
Хватит врать, тошно уже от вашего пердежа этого!
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24.09.2021 08:44 Ответить
Насколько помню когда в девяностых алюминиевые комбинаты делили,то киллер из обычного "Макарова" высадил всю обойма в Мерс и только одна пуля застряла в стойке между стеклами,вторая попала в ногу водителю,третья в правую руку охранника и пять точно в клиента.
А тут такие мастерские промахи.
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24.09.2021 10:41 Ответить
уверен - они уже подложены какому-то атовцу, замеченному в протестах против зе-хунты
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24.09.2021 11:29 Ответить
на вид гильза в земле пролежала не менее десяти лет
Фуфло втюхивают
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24.09.2021 11:41 Ответить
сейчас киллер сидит и думает: "емаё, в комоде осталась коробка от патронов и гильзу-брелок с ключей - лучше выбросить".
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24.09.2021 14:02 Ответить
Це привіт від Садового?
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24.09.2021 14:55 Ответить
а де ще могли купити набої? звичайно у львові і на гроші порошенка. може досить обсмоктувати звичайну кримінальну розбірку. якщо глянути наце збоку, то це звичайна постанова, абож криміналітет з'ясовує стосунки
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24.09.2021 15:01 Ответить
Тут два варіанти:
1. Постановка для лохів. Ну, щоб і про тарифи, про ціни, про вагнерівці, накінець, не балакали. То ж тема на кілька тижнів. А там щось свіженьке підкинуть, тут вони мастаки.
2. Кримінальні розбірки. Показове попередження за кидалово, яке кварталівці влаштували на "Великому будівництві". Купу народу на мільйони кинули, а Шефір там смотрящий.
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24.09.2021 15:38 Ответить
Блін, а свого паспорта той кілер там не залишив? А то бач, паскуда, шукай тепер, хто купив, кому передав, хто стріляв... Скільки роботи кварталіцяв добавив.
Блін!!! Цей грьобаний цирк коли-небудь вже закінчиться? Ну скільки ж можна? Тож треба додуматись, щоб фактично іменні патрони при замаху використовувати? Ну чисто 95-й квартал. То тільки там до такого ідіотизму можуть додуматись. І в акурат до виступу найвеличнішого в ООН, ну, щоб лишніх запитань йому не задавали. В нього ж біда, на найліпшого другана замахувались. Цирк на дроті, пілять...
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24.09.2021 15:33 Ответить
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