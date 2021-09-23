Патроны, которыми стреляли в Шефира, продавались 6 лет назад во Львове, - источник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Это патроны из ограниченной партии, продававшиеся в магазине в качестве спортивных. В Украину завезли только одну партию.
Об этом источник, близкий к оружейному бизнесу, сообщил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM - это Sport Munition, они поступили в продажу лет 6 назад в несуществующем сейчас магазине "Золотой фазан" во Львове. Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой что для использования только на полигоне, а не на охоте", - рассказал источник.
По его словам, в Украину завезли только одну такую партию.
"Сами по себе патроны - не специальные, а обычные армейские с пулей ПС, производства ГДР. Венгры их купили, распаковали из армейской тары, промаркировали каждый патрон чтоб назвать спортивными (вероятно для обхода какого то своего внутреннего правила оборота), после чего некий сноровистый коммерсант сумел ввезти их в Украину и сертифицировать к гражданскому обороту. Это продавалось в магазине под разрешение", - добавил источник.
Бутусов отмечает, что киллер использовал патроны, которые были в коммерческой продаже, но они оказались очень уж специфическими.
"Количество их владельцев не так велико, и при обыске любой такой патрон либо использование такого патрона может теперь дать наводку на вероятного киллера и его сообщников. Интересный след", - пишет главред Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
.
В печерах під Львовом
в захованих схронах
набої чекали тих пір,
коли в мерседесі
повільно-повільно
поїде шофер чи Шефір...
Да и "художник" от слова "худо".
Если поднять все провалившиеся операции за последние годы ... Но таковы реалии внешней разведки.
Шутник на месте "преступления" оставил только эти гильзы и все.
О чем еще они могут говорить?
А знаете почему только на полигоне?Да потому что кроме повреждения бумажной мишени эти патроны для охоты не шодятся.
Ці боти такі неграмотні...
Хватит врать, тошно уже от вашего пердежа этого!
А тут такие мастерские промахи.
Фуфло втюхивают
1. Постановка для лохів. Ну, щоб і про тарифи, про ціни, про вагнерівці, накінець, не балакали. То ж тема на кілька тижнів. А там щось свіженьке підкинуть, тут вони мастаки.
2. Кримінальні розбірки. Показове попередження за кидалово, яке кварталівці влаштували на "Великому будівництві". Купу народу на мільйони кинули, а Шефір там смотрящий.
Блін!!! Цей грьобаний цирк коли-небудь вже закінчиться? Ну скільки ж можна? Тож треба додуматись, щоб фактично іменні патрони при замаху використовувати? Ну чисто 95-й квартал. То тільки там до такого ідіотизму можуть додуматись. І в акурат до виступу найвеличнішого в ООН, ну, щоб лишніх запитань йому не задавали. В нього ж біда, на найліпшого другана замахувались. Цирк на дроті, пілять...