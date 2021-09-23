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Останки человека, погибшего в 2014 году возле Славянска, переданы на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинская сторона передала родным, проживающим на оккупированной территории, останки мужчины, погибшего в 2014 году в ходе войны на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Останки человека, погибшего в 2014 году возле Славянска, переданы на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ 01

"В качестве инициативы доброй воли и в рамках деятельности Гуманитарной подгруппы ТКГ украинская сторона передала останки человека, погибшего в ходе конфликта: - Мялкина Анатолия Владимировича, пропавшего без вести в июне 2014 года в районе Славянска Донецкой области. Останки переданы его матери, проживающей на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Останки человека, погибшего в 2014 году возле Славянска, переданы на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ 02

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Теперь орки его на палках 9мая носить будут?
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23.09.2021 16:57
+6
Так это человек или сепар?
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23.09.2021 17:03
+4
Оказывается это все-таки был 42-летний сепарюга, и зачем было скрывать.
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23.09.2021 17:20
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точняк среди останков ленточку колорадскую нашли!
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23.09.2021 16:55 Ответить
Теперь орки его на палках 9мая носить будут?
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23.09.2021 16:57 Ответить
Так это человек или сепар?
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23.09.2021 17:03 Ответить
коллорадский свинорус
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23.09.2021 17:47 Ответить
Иногородний Мялкин очутился в июне 2014 г. в Славянске, и это все, что смогли или захотели передать прессе, почему такая скрытность?
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23.09.2021 17:15 Ответить
опять бордюры меняли? ну сказано было копать только на штык, шо за люди.
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23.09.2021 17:16 Ответить
Оказывается это все-таки был 42-летний сепарюга, и зачем было скрывать.
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23.09.2021 17:20 Ответить
- в базе «Миротворца» покойный числится боевиком незаконных вооруженных формирований, ликвидированным третьего июня 2014 года. Он проживал в Донецке, родился 27 апреля 1974-го. Вероятно, в Донецке живет и его мать.

Еще больше уточнил блогер и украинский патриот с оккупированных территорий «Necro Mancer». Позывной покойного - Фигура, воевал в бандформировании Моторолы («Спарта»): «Был в бою в Семеновке Славянского района, звонил жене, потом крик и тишина». Тем не менее, было непонятно, действительно ли он погиб…
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23.09.2021 17:23 Ответить
"погибшего в ходе конфликта", пля?
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23.09.2021 17:54 Ответить
эту тварь еще человеком назвали...
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23.09.2021 19:03 Ответить
Ну хоч не Мялко, уже добре.
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23.09.2021 19:04 Ответить
 
 