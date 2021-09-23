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Беларусь может стать зоной для боевых провокаций РФ против Украины, Лукашенко даже спрашивать не будут, - аналитик Романчук

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Беларусь может стать зоной для боевых провокаций РФ против Украины, Лукашенко даже спрашивать не будут, - аналитик Романчук

Россия может готовить провокации против Украины на территории Беларуси.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал белорусский экономист и анатилик Ярослав Романчук.

По его словам, Беларусь может стать зоной, из которой будут совершены какие-то определенные боевые действия.

"Это совершенно реальная угроза. Она резко усилилась после подписания этих карт. Не зря же Путин дал Лукашенко на 2022 год цену 129,5 долларов. При спотовой цене для Евросоюза в 750 долларов! Кремль мог бы настаивать на цене в три раза выше, но не стал. Купил лояльность и молчание Лукашенко. В первую очередь, в отношении Украины. Купил примерно на $6- 8 миллиардов. И в связи с этой сделкой для Украины, безусловно, резко возрастает угроза, которая может исходить со стороны Беларуси. Причем это могут быть даже не белорусские войска", - отметил Романчук.

По его словам, могут, к примеру, сделать провокацию.

"А потом скажут: это нападение на Беларусь. И, зная изощренность русских спецслужб и пропагандистов, втягивание белорусов в конфликт с украинцами высоковероятно. А потом русские скажут: мы вынужденно белорусов защищаем. А так - при чем здесь мы? Это ж не наша война, это же белорусы!" - объяснил аналитик.

"Я думаю, что Лукашенко могут даже никто не спрашивать, когда Генштаб России будет планировать некие операции. И он это понимает", - подытожил Романчук.

Подробнее читайте в интервью Ярослава Романчука для Цензор.НЕТ.

Также читайте: России выгодна независимая Беларусь, так проще "пилить" и выводить деньги из РФ, - белорусский экономист Романчук

Автор: Богдан Гуньковський
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З такими аналітиками москалям навіть не треба платити своїм військовим стратегам...Взяли за основу сценарій Романчука - і впєрьод...
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23.09.2021 17:20 Ответить
Ну чего. Приташат через границу несколько Град П. И шарахнут с украинской стороны по территории какого ближнего села в Беларуси. Или птрк притянут и то же сделают. Гляйвиц
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23.09.2021 17:31 Ответить
ЛукашенкА навіть питати не будуть, а не ЛукашенкО. Треба поправити в укрверсії статті.
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23.09.2021 17:44 Ответить
Пацаки может и хотели бы попровоцировать, но география мешает. мешают Сож, Днепр, Припять, Припятские болота. Есть небольшие сухопутные участки на границе, но Орде, если захочет развязать крупный вооруженный конфликт, проще сделать это с территории, которую она контролирует непосредственно, а не устраивать маскарад со стороны Лукашенка.
А для обескровливания ВС Украины, ей пока хватает оккупированной территории Домбабве, тем более Зеленский запрещает нашим бойцам открывать огонь по выдвинувшимся для обстрелов оккупантам, пока они кого-нибудь не убъют из них.
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23.09.2021 18:05 Ответить
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану.
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23.09.2021 19:46 Ответить
Фантазёр ты из будущего.)А по факту на сегодня.....сначала тебя кинул шапкокрад на все бабки Украины,потом лаптеногие украли кусок территории.... а теперь ЗЕльц шмаркля в бордель загнал.Это вы перестать стрелять выбрали,дрЫщи позорные.Они знают к о одиннарод с нимиВОКАК,Петя Александрович
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23.09.2021 20:40 Ответить
А коли боярин у холопа питав,що і де йому робити?
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23.09.2021 20:59 Ответить
На вулицю виходити, а не ховатися.
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23.09.2021 21:23 Ответить
 
 