С начала суток зафиксирован 1 российский обстрел возле Пивденного, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В направлении Пивденного противник вел беспокоящие огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских воинов нет.

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