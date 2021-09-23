РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11767 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
428 2
обстрел (20439) Донбасс (26928)

С начала суток зафиксирован 1 российский обстрел возле Пивденного, потерь нет, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток зафиксирован 1 российский обстрел возле Пивденного, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В направлении Пивденного противник вел беспокоящие огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских воинов нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и сбрасывал ВОГ-17 с БПЛА, за сутки - 12 нарушений "тишины", - штаб

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВАЗеленському похрін. Там же шефіра не було.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:17 Ответить
Щось вони,падли парашеські,попритихли. Або готують щось серйозне, або щось серйозне відбувається у бункері облізлого пацюка. Недаром,його пика не висвічується на улуських ТВ.Друга сердешного замочили на водоспаді, лошадь обілляли бабськими помиями і звинуватили у корупції, практиччно, у всіх козломордяцьких ЗМІ,тільки щегол-шойбла поки що,ніби-то чистенький.Ну, побачимо.Але,щось там таки не теє.
показать весь комментарий
23.09.2021 20:53 Ответить
 
 