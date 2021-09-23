С начала суток зафиксирован 1 российский обстрел возле Пивденного, потерь нет, - пресс-центр ОС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала суток, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В направлении Пивденного противник вел беспокоящие огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
Потерь среди украинских воинов нет.
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Чайка Київ
показать весь комментарий23.09.2021 17:17 Ответить Мне нравится 1
Іван Любко 4f83832f
показать весь комментарий23.09.2021 20:53 Ответить Мне нравится 1
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