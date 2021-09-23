Рейтинг партий: "Слуга народа" - 20%, "ЕС" - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, "Батькивщина" - 10,8%, - опрос КМИС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Шанс попасть в Верховную Раду впервые получили партии "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Радикальная партия" и "УКраинская стратегия Гройсмана".
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно ему, лидеры рейтинга партий не изменились. "Слугу народа" готовы поддержать 20% тех, кто пошел бы на выборы и уже определился с выбором, "Европейскую солидарность" - 17,4%, "ОПЗЖ" - 11,6%, "Батькивщину" - 10,8%, "Силу и честь" - 7,8%
При этом ряд партий, которые еще в июне были готовы поддержать менее 5% избирателей, теперь получили шанс пройти в парламент.
Так, за "Оппозиционный блок" готовы отдать голоса 5,5% тех, кто готов идти на участки и определился с выбором (в начале июня было 4,2%), "Радикальную партию" и "Украинскую стратегию Гройсмана" - по 5% (в начале июня тоже было по 4,2%).
Опрос проводился в течение 10-15 сентября методом телефонных интервью. Опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
Пожалуйста, подождите...
прошлые - Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
И ведь еще не былы учтены зашквары с инсценировкой "нападения" на шефира и "коломойский пропихон", не говоря уже о выступлении ленки-зеленки на съезде компартии Китая с пропагандой расейских фильмов и комуняк))
Зверніть увагу -всі антикоррррупційні антикоррррупціонери як один взяли гроші...
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31 мин
Эти ваще уникалы. Разбились на две половинки и по очереди продаются слугам, а потом бегут жаловаться в СМИ на вторую половину.
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2 ч
Щоб подати до КС, потрібно 40 депутатів, у ЄС немає такої кількості.
Це й було головне завдання проекту Голос - зменшити кількість депутатів від ЄС.
Складно сказати, куди вони поспішають. Здавалося б, у вас чудово виходить стагнація, ще два роки точно протягнете. Чи ні? Невже вони не ймуть віри власній соціології, не вірять у двократний відрив Вови від Порошенка? А чому так, хороша соціологія, переконлива.
(Наступний абзац хотіла почати зі слів «Зеленський так і не зрозумів…», але вчасно зупинила себе. Дійсно, це смішно.)
Люди, які стоять за Зеленським, так і не зрозуміли, що їм протистоїть не Порошенко. Їм протистоїть активна, динамічна, розумна група, яка на хвилиночку нараховує кілька мільйонів членів. Всередині цієї групи відбуваються різні процеси, утворюються ситуативні союзи, симпатії та антипатії. Вони між собою сваряться, миряться, обзиваються на фейсбуці й навіть малюють одне на одного карикатури.
До пори до часу.
Відмінною рисою цієї групи є те, що вони мають власне бачення України. І ця Україна належить до Європи, є цивілізованою та демократичною країною, у якій вони працюють, вчать своїх дітей, мотлошать ворогів та зустрічають старість. Це так у загальних рисах.
Відмінність нашої опозиції від запоребрика полягає у тому, що наші мають ідею у голові, а значить є ідейними. А ідейні маси обезголовити неможливо, політика висмикування лідерів дає прямо протилежний результат. Ви арештовуєте одних з надією, що другі присядуть під лавкою, а на виході отримуєте і тих, і цих, і ще оцих у себе вдома, у дуже роздратованому настрої. Хто не вірить - запитайте у пеньків Януковича.
Дивовижно, чому Вову і ко не вчить історія. Чи вони уроки прогуляли, чи в принципі не здатні робити висновки. Ну підніміть статистику останніх років, подивіться: репресійний тиск на Порошенка щоразу піднімає йому рейтинг.
Я була впевнена, що вони зробили висновки з минулого року і залишать ПП у спокої, сподіваючись, що його медійний капітал розтане сам собою. Але ж ні, слуг хтось кусає під хвостом, і вони галопом пропихають закон «про олігархів», з криками і стріляниною по мішенях. Навіщо, питається?
Ну спробуйте викинути Пороха з політики. Давайте, забороніть «Європейську солідарність» чи не допустіть ПП до виборів. Миттєво, вже наступного дня ви отримаєте не розрізнені фракції та течії, а монолітний кулак «порохоботів» та співчуваючих. Дуже злий кулак, учасники якого вже не загадають, хто там проти кого написав чи хто кого забанив.
Одним порухом руки ви все кристалізуєте країну, замалюєте напівтони. Поділите виборців на тих, хто за диктатуру, і тих, хто проти. І проведете чіткий знак рівності між Порошенком і свободою.
У принципі, я тільки за. Якщо Вова хоче виконати всю роботу за нас, хто ми такі, щоб йому заважати?
АВТОР: Тамара Горіха Зерня
1. У Петі кращі відносини з Байденом, ніж у Зе.
2. У Зе немає підтримки в ЗСУ.
я це мовлю з власного досвіду спілкування з сусідами. дивишься,наче образовані люди,займают досить непогані посади,але вони так і не змогли відірватись від совкової цицкі,тому вони нізащо не підтримають Порошенко.
куниснижения налогов и заканчивая черной икрой ведрами через пару лет(это она своим соседкам-пенсам так обещала)..
Ну вот.. что-то совсем приуныла последнее время.. уже не прославляет клоуна, раньше огрызалась на фразу "а при Порошенко ты жила и не тужила, ДВА салона дополнительно открыла за 2 года! а теперь как дела?" - с лета 2021 уже не огрызается, просто молчит))
Это индикатор уровня фальсификации будущих выборов в парламент.
а рейтинг ЗеЛеных летит на дно!теперь ясно чего они беснуются!уже не знают чем свое зеленое быдло 'кормить'.прислуги олигархов
И с вероятностью 100% этот админресурс будет использован.
Уровень фальсификаций на следующих выборах, будет просто колоссальным.
экстасенсов забыли позвать... или таки позвали?
улицу по Украине и спросят у людей,наврядли после этого опроса
доедут до киева.
А ніхто не побачив, що сьогодні Ахметов відійшов в сторону від Зе в голосуванні за т.зв. "антиолігархічний закон"?
Короче: в наступних виборах в Зе/бені появився конкурент...
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Поясни ....
Для Лохів та неЛохів!!
😂😈😷