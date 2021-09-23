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Новости Политика Украины
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Бойко (933) Зеленский (16627) Порошенко (19353) рейтинг (1614) Тимошенко (24578) КМИС (270)

За Зеленского готовы проголосовать 33,3% украинцев, за Порошенко - 16,8%, за Тимошенко - 10,3%, - опрос КМИС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За Зеленского готовы проголосовать 33,3% украинцев, за Порошенко - 16,8%, за Тимошенко - 10,3%, - опрос КМИС

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то большинство граждан Украины проголосовали бы за Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по данным опроса, 33,3% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). по сравнению с апрелем его рейтинг вырос на 2,7%.

16,8% поддержали бы П.Порошенко, 10,3% - Тимошенко, 9,5% - Ю.Бойко, 8,7% - И.Смешко, 6,4% - Е. Мураева, 5,7% - В.Гройсмана, 4,6% - О. Ляшко.

Поддержка других кандидатов ниже 2%.

Также читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 20%, "ЕС" - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, "Батькивщина" - 10,8%, - опрос КМИС

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+44
...Дивовижно, чому Вову і ко не вчить історія. Чи вони уроки прогуляли, чи в принципі не здатні робити висновки. Ну підніміть статистику останніх років, подивіться: репресійний тиск на Порошенка щоразу піднімає йому рейтинг.

Я була впевнена, що вони зробили висновки з минулого року і залишать ПП у спокої, сподіваючись, що його медійний капітал розтане сам собою. Але ж ні, слуг хтось кусає під хвостом, і вони галопом пропихають закон «про олігархів», з криками і стріляниною по мішенях. Навіщо, питається?

Ну спробуйте викинути Пороха з політики. Давайте, забороніть «Європейську солідарність» чи не допустіть ПП до виборів. Миттєво, вже наступного дня ви отримаєте не розрізнені фракції та течії, а монолітний кулак «порохоботів» та співчуваючих. Дуже злий кулак, учасники якого вже не загадають, хто там проти кого написав чи хто кого забанив.
Одним порухом руки ви все кристалізуєте країну, замалюєте напівтони. Поділите виборців на тих, хто за диктатуру, і тих, хто проти. І проведете чіткий знак рівності між Порошенком і свободою.

У принципі, я тільки за. Якщо Вова хоче виконати всю роботу за нас, хто ми такі, щоб йому заважати?

Тамара Горіха Зерня
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23.09.2021 18:50
+41
33% лохшар хотят чтобы их дальше грабили зеленые упыри.
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23.09.2021 18:53
+39
Никак не пойму за счет чего у Зели опять поднимается рейтинг, те кого я знаю плюются только при упоминании.
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23.09.2021 18:56
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ще лишилось 33,3 відсотка долбнів)))
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23.09.2021 22:25 Ответить
Рівень дурнів високий. Шкода країну.
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23.09.2021 22:36 Ответить
А как это шкода кра!ну. Это прям всех сразу.))) Даже тех кто голосует за Зеленского? Где вас детей только набирают?
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23.09.2021 23:06 Ответить
Даже тех! И в первую очередь! Они голосовали не за Зе, а против Порошенка! Думаю, что к концу своего срока Вова для поднятия своего рейтинга и до Пети доберется всерьез! И наче - кирдык! Реальный тюремный срок для Вовы. Правда, хотелось бы, что бы пораньше!
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23.09.2021 23:17 Ответить
Тебе не шкода. Бо тебе (разом із Зєлєбобой) уже не вилікуєш.
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23.09.2021 23:19 Ответить
прям, це за порєбріком
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24.09.2021 07:37 Ответить
Пам'ятаєте була така СДПУ(о),теж кічились,що як за них проголосує кожен член партії то вже вони у лідерах в парламенті,а виявилось пшик.Ренегата не хочу навіть згадувати,теж йому малювали захмарні рейтинги.
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23.09.2021 22:44 Ответить
Скільки "соціологам" забашляли?
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23.09.2021 23:18 Ответить
Комерційна таємниця
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24.09.2021 05:18 Ответить
Нам потрібен дієвий ВІЧИЗНЯНИЙ ГОСПОДАРНИК І МЕНЕДЖЕР, АВТОРИТЕТНИЙ ПОЛІТИК ДЛЯ ЦИВІЛІЗОВАНОГО СВІТУ ТА ПАТРІОТИЧНИЙ ДЕРЖАВНИК. Ось всі складові утримання нашого життєвого простору в більшому корегованому стані. Це робилось лише за всі 343 роки від Гетьманщини до сьогодення ЛИШЕ РАЗ........В ЕПОХУ ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА . Якщо не ВІН, то ІНАЧЕ все життя людини скоро не буде мати жодного значення ні для кого, ні в якій ситуації. Все чудово можна відслідити наперед,поки буде ось цей антидержавний бардак.
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23.09.2021 23:24 Ответить
Я так думаю, що після осінньо-зимово-весняної хвилі Covid з його різновидами рейтинги (всі) дещо зміняться...
Це не кінець вистави 95 кварталу...
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23.09.2021 23:34 Ответить
просто Порошенко намного лучший Президент чем Зеленский. Порошенко просто не повезло что его срок совпал с самым тяжелым временем в истории Украины-временем наступления Российских войск
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24.09.2021 01:00 Ответить
Ну да такой лучший что антирейтинг 60%, а рейтинг 17%
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24.09.2021 06:47 Ответить
Возможно и так. Однако почему он не поставил точку в деле деолигархизации Украины?

Ведь это - после войны - задача №2.
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24.09.2021 20:06 Ответить
Всім добре відомо що в Україні нема ніякої соціології. Як нема економічної та політологічної науки а також незалежної журналістики. Дисертація Киви це тільки вершина величезного айсберга брехні.
А щодо КМІСу то це приватна фірма (директор Паніотто) яка готова виконати будь-яке замовлення. Нагадаю "найяскравішу" сторінку її історії. 2012-й рік. Соціологічне "дослідження" КМІСу показує що 74% українців бажають щоб російська мова була другою державною мовою. Очевидне замовлення партії регіонів для обгрунтування прийнятого згодом антиукраїнського мовного закону.
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23.09.2021 23:45 Ответить
Обьективно, если бы сейчас проводились президентские выборы,то Зеля бы их к сожалению выйграл. Это конечно грустно и несправделиво, просто у него на данный момент нет реального равноценного политического конкурента...............Порошенко Юля и Медведчук, не смотря на немало поклонников имеют огромный антирейтинг и этот фактор не оставляет им шансов победить Зеленского во втором туре.......
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24.09.2021 15:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3aAOSUcV5n8
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23.09.2021 23:59 Ответить
33 процентам нравится актер разговорного жанра,еще 10 процентам нравится аферистка(хоть и умная в отличии от актера). В Украине не менее 43% дебилов-поэтому так и живем. Я еще не посчитал любителей ОПЗЖ. в итоге дебилов-большинство. И это несмотря на то что Крым и часть Донбасса в опросе не участвует
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24.09.2021 00:58 Ответить
Так держать!
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24.09.2021 02:34 Ответить
...по этому поводу справедливо высказывание, приписываемое Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».
И еще на эту тему:
Ложь бывает четырех видов: ложь, наглая ложь, статистика и цитирование.

Не следует беззастенчиво лгать; но иногда необходима уклончивость.
Маргарет Тэтчер
Верь только половине того, что видишь, и ничему из того, что слышишь.
Английская пословица
Половина всей лжи, которую приходится слышать, это неправда.
Янина Ипохорская
Лгать - значит признавать превосходство того, кому вы лжете.
Сэмюэл Батлер
Ложь чаще проистекает от безразличия, чем от притворства.
Андре Моруа
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: Лги о других так, как ты хотел бы, чтобы они лгали о тебе.

Не выношу, когда на мою ложь отвечают ложью. Это нечестная конкуренция.
«Пшекруй»
Преувеличение есть ложь людей благовоспитанных.
Жозеф де Местр
Есть умы столь лживые, что даже истина, высказанная ими, становится ложью.
Петр Чаадаев
У лжи короткие ноги, но длинные руки.
Михал Хофман
У лжи ноги короткие, зато неутомимые.
Лех Навроцкий
У лжи короткие ноги, но часто очень милое личико.
М. Путинковский
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24.09.2021 04:14 Ответить
какая пидступная брехня. Там не 16,8, а все 168%.
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24.09.2021 04:56 Ответить
Олігархи втрачають популярність у жінок, як вигідна партія для одруження. Вперед йдуть соціологи!

_________

Мародерські тролі десь у хвості
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24.09.2021 05:25 Ответить
Так и не потерял надежду продаться подороже?
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24.09.2021 08:39 Ответить
Прочитай ще раз мій пост, і потім свою відповідь. І ти зрозумієш, що озвучив свої потаємні прагнення
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24.09.2021 08:41 Ответить
Вань,ты как старая потасканная всеми известная квартальная продажная б**дь,пытающаяся обвинить в бл**стве именно семейных женщин,не замеченных в разврате. Именно они доставляют тебе ,,неудобство,, и больше всего вызывают антипатию,потому что на их фоне ты выглядишь тем,кем ты есть на самом деле.
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24.09.2021 09:17 Ответить
Вибачаюсь. Зарікавсь з кацапюрами смердячими не спілкуватись, але не втримавсь. Грішний
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24.09.2021 09:27 Ответить
У тебя ледующая стадия циничности бл*ди--прикидываться монашкой ?
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24.09.2021 09:30 Ответить
Як там зараз в Чебоксарах?
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24.09.2021 09:39 Ответить
Подыскал в Днепре себе монастырь,грехи замаливать?
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24.09.2021 10:21 Ответить
На Игрени есть один,тебе точно подойдет
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24.09.2021 10:28 Ответить
Нема вже псіхів на Ігрені. І ніде нема. Зєля всі дурки позачиняв.
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24.09.2021 10:48 Ответить
Ви зробили це разом
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24.09.2021 11:00 Ответить
Білорусизація українців іде повним ходом. А білоруської нації вже нема. Вона тихо померла. То був суїцид.
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24.09.2021 07:14 Ответить
Зеленский с Ледей верит своим опросам?
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24.09.2021 07:46 Ответить
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24.09.2021 08:36 Ответить
Фейк
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24.09.2021 08:59 Ответить
О честности "опроса КНИС" говорят 5.7!!!! % Гройсмана. 5,7% Гройсмана это то же самое что и 5.7% какого нибудь Дурдынця или Пустовойтенка.
Или вот еще - Арбузов! Тоже был премьером Украины, вы не поверите! Вы бы поверили в 5,7% Арбузова? Я нет, потому. что никто не помнит эти старые, изъеденные молью чучела. И гройсмана не помнят. Так что, 3-рублевые шлюхи КНИС идут нахй со своими рейтингами.
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24.09.2021 09:03 Ответить
Ты - идиот. Вот например я - голосую за Гросю!
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24.09.2021 09:37 Ответить
Ты не идиот, ты ****)
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24.09.2021 09:41 Ответить
За зраду мародерської ботоферми повинен бути покараний!
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24.09.2021 10:05 Ответить
Мудак ты, Ваня. Читай первоисточнитк:

Я - порохобот. Здрасьте!

Автор: амфаш


За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром. Источник: https://censor.net/ru/f2944135
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24.09.2021 10:13 Ответить
"... 100% порохоботов нє счітают Порошенко своім куміром..."

_________________

Продовжуй! Не зупиняйся! Тобі все одно втрачати вже нема чого
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24.09.2021 10:45 Ответить
Ты -идиот. На дату посмотри!

ФОРУМИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

26.09.17 16:08 145841 34132

Информация опубликована участником форума и не является редакционным материалом

Я - порохобот. Здрасьте!
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24.09.2021 11:08 Ответить
А за кого голосует говорящее насикомое?
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24.09.2021 10:12 Ответить
За вану. Но спят иногда с зеленским.
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24.09.2021 10:31 Ответить
Или опрос липовый ( как всё при зеле) или так этому народу и над . Он своё стойло заслуживает. "К чему стадам дары свободы?"
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24.09.2021 09:15 Ответить
а шо ванька сулима уже в боевом строю или еще спит ?
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24.09.2021 12:46 Ответить
Несуразица какая-то..:-Чем выше цены на харчи,коммуналку,гсм,импорт..,увеличение налогов,благоволение к олигархам,разгул коррупции,провал внешней политики,недовооружения ВСУ,обострение ситуации в ССО...,-тем крепчает и растет рейтинг у Зе и его бестолковой квартальной команды...
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24.09.2021 13:08 Ответить
Треть населения страны - клинические дебилы.. Это страшно..
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24.09.2021 14:19 Ответить
есть ложь, наглая ложь и статистика... так как с фантазией у властей уже совсем никак, они включили статистику... да зеленского ненавидит 97% украинцев... после его переизбрания надо будет принять закон об уголовной ответственности президента за невыполнение предвыборных обещаний...
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24.09.2021 15:03 Ответить
Самое грустное, что это вполне правдивые рейтинги. Миллионы украинцев настолько разочаровались в политиках, настолько привыкли к "зубожінню" и непонятной бессконечной войне, что готовы голосовать за человека с хорошим чувством юмора и медийной улыбкой.......
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24.09.2021 15:19 Ответить
,,с хорошим чувством юмора и медийной улыбкой......."-это точно о зеленском? Потому,что у нет не первого ни второго
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24.09.2021 15:46 Ответить
А Вы ,друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь. Выборы, выборы-депутаты пи...ры.
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24.09.2021 17:57 Ответить
Кто платит, тот и заказывает музыку рейтинг.
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24.09.2021 18:04 Ответить
охохо, як палає у пороховати)))
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24.09.2021 19:31 Ответить
33% ? расскажите мне , сторонники ЗЕ , чем он заслужил ваше доверие ?
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27.09.2021 19:23 Ответить
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