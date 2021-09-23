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За Зеленского готовы проголосовать 33,3% украинцев, за Порошенко - 16,8%, за Тимошенко - 10,3%, - опрос КМИС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то большинство граждан Украины проголосовали бы за Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по данным опроса, 33,3% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). по сравнению с апрелем его рейтинг вырос на 2,7%.
16,8% поддержали бы П.Порошенко, 10,3% - Тимошенко, 9,5% - Ю.Бойко, 8,7% - И.Смешко, 6,4% - Е. Мураева, 5,7% - В.Гройсмана, 4,6% - О. Ляшко.
Поддержка других кандидатов ниже 2%.
Топ комментарии
+44 olele
показать весь комментарий23.09.2021 18:50
+41 Super Gut
показать весь комментарий23.09.2021 18:53
+39 Сергей Ворлог
показать весь комментарий23.09.2021 18:56
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Це не кінець вистави 95 кварталу...
Ведь это - после войны - задача №2.
А щодо КМІСу то це приватна фірма (директор Паніотто) яка готова виконати будь-яке замовлення. Нагадаю "найяскравішу" сторінку її історії. 2012-й рік. Соціологічне "дослідження" КМІСу показує що 74% українців бажають щоб російська мова була другою державною мовою. Очевидне замовлення партії регіонів для обгрунтування прийнятого згодом антиукраїнського мовного закону.
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Ложь бывает четырех видов: ложь, наглая ложь, статистика и цитирование.
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Или вот еще - Арбузов! Тоже был премьером Украины, вы не поверите! Вы бы поверили в 5,7% Арбузова? Я нет, потому. что никто не помнит эти старые, изъеденные молью чучела. И гройсмана не помнят. Так что, 3-рублевые шлюхи КНИС идут нахй со своими рейтингами.
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Автор: амфаш
За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром. Источник: https://censor.net/ru/f2944135
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ФОРУМИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
26.09.17 16:08 145841 34132
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Я - порохобот. Здрасьте!
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