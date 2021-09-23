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Новости За рубежом
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Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку они вакцинированы "Спутником", - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку они вакцинированы

Российская делегация будет принимать участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы онлайн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 23 сентября сообщил в Telegram народный депутат от "ЕС", член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

По его словам, россиянам запретили свободно передвигаться по Страсбургу, – только из гостиницы в здание ПАСЕ.

"Причина – россияне не привиты признанными в Европе вакцинами (от коронавируса). Повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ, когда российская делегация тоже не приехала из-за условия при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях Ассамблеи", – написал Гончаренко.

Также читайте: Вопрос преследования коренных народов в Крыму рассмотрят на сессии ПАСЕ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+20
Хе-хе. антиваксеров нигде не любят
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23.09.2021 19:57
+20
********* прокаженные.))

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23.09.2021 19:57
+17
Каарочи, каазламордым не привыкать к резервациям.
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23.09.2021 19:58
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Хе-хе. антиваксеров нигде не любят
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23.09.2021 19:57 Ответить
А рашка ж думала, что если она первая прокукарекала, что что то там создала,то ей кто то на слово поверит и очередь выстроится к ней. А ни фига.. опять рашку обломали.
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23.09.2021 20:49 Ответить
Прокаженных вообще никуда нельзя выпускать из-за
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23.09.2021 21:49 Ответить
Дебилы, вы уже сами себя истребляете.
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23.09.2021 21:27 Ответить
Чья команда победит? "Спутник", Pfizer", "Moderna", ...
Делаем ставки господа
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23.09.2021 21:32 Ответить
********* прокаженные.))

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23.09.2021 19:57 Ответить
Каарочи, каазламордым не привыкать к резервациям.
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23.09.2021 19:58 Ответить
Самое досадное, что чуваки не кололись вообще или, на крайняк, двинулись пфайзером, но приходится колотить патриотичные понты вокруг шмурдякового Спутника.. За это страдают.
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23.09.2021 19:58 Ответить
Файзера на па-рашку завезли 400 тыс доз - на 200 тыс рыл. Тока "для своих". Остальным - скотомицин, или ничего.
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23.09.2021 20:00 Ответить
Они колятся другими вещами,особенно Толстой.Однажды на ТВ хотел показпть себя перед ТКК(тайной канцеллярией Кремля) и показал карту ИндоПэриджана усеченную.Он тогда еще кололся.
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23.09.2021 20:41 Ответить
Ну это фигня по сравнению с тем что их допустили в ПАСЕ и признали выборы.
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23.09.2021 19:59 Ответить
В лепрозорий нах, а не в Страсбург!
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23.09.2021 20:00 Ответить
Правильно, нєрін кацапам серед людей ходити... В клітці й намордниках тільки.
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23.09.2021 20:01 Ответить
...раздалі маскі кролікав, кацапав-алкаголікав...
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23.09.2021 20:54 Ответить
Та ВахВцинований чи Ні - пацакам НІ!!
😷
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23.09.2021 20:02 Ответить
То дикі собаки. Їх взагалі в вольєрі потрібно тримати.
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23.09.2021 20:02 Ответить
В клетку их! На ишаке возить и с ними гундяя с кадилом посадить!!!
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23.09.2021 20:05 Ответить
(подслушано в Страсбурге)
-там где были кацапы - мыть не надо!
-а шо?
-засыпайте всё хлоркой нах.
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23.09.2021 20:07 Ответить
имитируют типа борьбу с россией ,а по факту продались ей .да и уверен никто из руководства стран не колется не спутником не файзером ,так как это предназначено для простых людей
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23.09.2021 20:07 Ответить
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23.09.2021 20:11 Ответить
Свинособак не вакцинировали от чумки
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23.09.2021 20:09 Ответить
В клетку заприте. Пока людей не покусали. Агрессивные животные, или бешеные, должны изолироваться от людей.
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23.09.2021 20:11 Ответить
І як вишки 5g ламають...
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23.09.2021 20:53 Ответить
Чтобы не страдали гостиницы надо рашистам место возле свалки под кемпинг городок выделить, пусть приезжают со своими домиками с дыркой в полу. Потом проще будет все хлоркой засыпать.
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23.09.2021 20:18 Ответить
Зверьков не кормить!
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23.09.2021 20:24 Ответить
Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку они говорят по русски.
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23.09.2021 20:26 Ответить
И они еще посылают свой сранный "Спутник" в соседние страны?????
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23.09.2021 20:44 Ответить
Они не посылают… они насильно втюхивают.
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23.09.2021 20:51 Ответить
Как пихнули в Одэрбэйджан,Киргизстан,Таджикистин и др.Но люди не колятся вообще.
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23.09.2021 20:53 Ответить
спутнік нє посилают...спутнік запускают...
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23.09.2021 20:51 Ответить
Он к ним обратно прилетит -в форме исчезновения границ на Кавказе.
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23.09.2021 20:57 Ответить
дай Бог!
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23.09.2021 21:09 Ответить
зря. лучше бы вообще НЕ пустили.
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23.09.2021 21:06 Ответить
казламордым снова надавали сцаными тряпками по рылу!
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23.09.2021 21:10 Ответить
Руцьке свиньям показали их место
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23.09.2021 21:24 Ответить
В клетку гнид.
И в противогазах обязательно
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23.09.2021 21:40 Ответить
"Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку они вакцинированы "Спутником", - Гончаренко..."

А в намордниках і на ланцюгу?
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23.09.2021 21:48 Ответить
Зато спутник-5 от ящура - на базе тяжелых металлов. Свинособаки, держитесь там.
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24.09.2021 02:08 Ответить
Пацакам на планете ПАСЕ можно передвигаться только в намордниках.
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23.09.2021 23:23 Ответить
На самоизоляцию домой
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24.09.2021 10:12 Ответить
С какого перепугу их вообще пустили в Европу?
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24.09.2021 13:33 Ответить
 
 