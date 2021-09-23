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Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку они вакцинированы "Спутником", - Гончаренко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российская делегация будет принимать участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы онлайн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 23 сентября сообщил в Telegram народный депутат от "ЕС", член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
По его словам, россиянам запретили свободно передвигаться по Страсбургу, – только из гостиницы в здание ПАСЕ.
"Причина – россияне не привиты признанными в Европе вакцинами (от коронавируса). Повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ, когда российская делегация тоже не приехала из-за условия при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях Ассамблеи", – написал Гончаренко.
Топ комментарии
+20 Valery Greff
показать весь комментарий23.09.2021 19:57
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+17 alexandr shamov
показать весь комментарий23.09.2021 19:58
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Делаем ставки господа
😷
-там где были кацапы - мыть не надо!
-а шо?
-засыпайте всё хлоркой нах.
И в противогазах обязательно
А в намордниках і на ланцюгу?