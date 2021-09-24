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Львов (4436) ранение (3240) эвакуация (1759) ВСУ (5210)

Восемь раненых и больных военнослужащих доставлены санавиацией во Львов, - Медсилы ВСУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сегодня из Днепра во Львов санитарной авиацией доставлены 8 военнослужащих для дальнейшего лечения и реабилитации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Медсил ВСУ.

Восемь раненых и больных военнослужащих доставлены санавиацией во Львов, - Медсилы ВСУ 01

"Из Военно-медицинского клинического центра Восточного региона в Днепре реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "Вита" проведена плановая медицинская эвакуация 4 раненых и 4 больных военнослужащих во Львов", - говорится в сообщении.

Восемь раненых и больных военнослужащих доставлены санавиацией во Львов, - Медсилы ВСУ 02
Восемь раненых и больных военнослужащих доставлены санавиацией во Львов, - Медсилы ВСУ 03

С аэродрома в военный госпиталь военнослужащих доставили специализированным транспортом.

Восемь раненых и больных военнослужащих доставлены санавиацией во Львов, - Медсилы ВСУ 04

Сейчас украинские военные размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование для назначения курса лечения и реабилитации.

Автор: Володимир Янченко
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Хлопцям - одужання.
Зеленському - вічний сором.
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23.09.2021 20:17 Ответить
ЧОМУ ЗАХИСНИКИ НЕ В ФЕОФАНІЇ ЧОМУ ШОФЕРУ МОЖНА, СОЛДАТАМ НІ.
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23.09.2021 21:02 Ответить
И шо это за событие на фоне вчерашнего Холокоста с Шифером в главной роли? Сейчас там все крыльями хлопают. Президент все дела бросил, спешит друга обнять. Хотя, может выяснится, что машину расстреляли ещё в гараже, а на дороге кто-то свой из кустов просто стрельнул в воздух. Хотя, правда, есть неопровержимая улика - фотография какой-то ноги...
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23.09.2021 20:21 Ответить
Президент має так гарячкувати з приводу замаху на життя наших війсьвослужбовців. а йому плювати...
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23.09.2021 20:33 Ответить
Так званий президент В ООН згадав ліву ногу шофера свого друга. І себе не забув. Забув хлопців, які щодня потрепають на фронті. Мені соромно було чути те, що воно верзе в Нью-Йорку.
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24.09.2021 00:34 Ответить
Швидкого одужання вам, герої.
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23.09.2021 20:32 Ответить
 
 