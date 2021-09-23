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Задержан житель Киевщины, продававший пистолет ТТ и патроны за 60 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киевской области полицией задержан продавец оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Задержан житель Киевщины, продававший пистолет ТТ и патроны за 60 тыс. гривен, - Нацполиция 01

"26-летний житель Фастовского района продал пистолет ТТ и патроны к нему за 30 тыс. гривен. Кроме того, мужчина реализовал более 400 патронов калибра 7.62 и получил 30 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Продавец оружия задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Задержан житель Киевщины, продававший пистолет ТТ и патроны за 60 тыс. гривен, - Нацполиция 02

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Задержан житель Киевщины, продававший пистолет ТТ и патроны за 60 тыс. гривен, - Нацполиция 03

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Такому біднякові завалять повний строк.В нас завжди так.
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23.09.2021 20:49
+6
дорого
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23.09.2021 20:54
+4
А те профессиАналы которые по шиферу не попали не знали где патронов боевых взять...в магазине покупали...спортивные..😀
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23.09.2021 20:52
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Такому біднякові завалять повний строк.В нас завжди так.
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23.09.2021 20:49 Ответить
тобі не все рівно? дерти в три шкури й получати на всю катушку - логіка.
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23.09.2021 23:28 Ответить
А те профессиАналы которые по шиферу не попали не знали где патронов боевых взять...в магазине покупали...спортивные..😀
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23.09.2021 20:52 Ответить
дорого
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23.09.2021 20:54 Ответить
у тебя дешевле?
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23.09.2021 21:41 Ответить
за никчемную железяку хотел озолотиться... так не бывает.
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23.09.2021 23:26 Ответить
Правильно, посадіть його за жадібність! От курва, таку ціну загнув!
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23.09.2021 21:00 Ответить
Господи! Редактори! Не існує в природі набоїв в калібрі 7.62! Не пишіть дикість!
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23.09.2021 21:01 Ответить
7,62×54 мм R (7,62×53R; 7,62×54; 7,62×54R; от англ. rimmed - рантовый, с ободком) - унитарный винтовочный патрон с гильзой с выступающей закраиной размерностью 7,62 × 53,72 мм, общей максимальной длиной патрона 77,16 мм, диаметром пули 7,62 мм и дульной энергией 3500 Дж.
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23.09.2021 23:02 Ответить
Ну і як називається набій, 7.62 чи всеж 7,62×53R? Розумієш? не можна писати "набої калібру 7.62", таких не існує, є набої 7,62×53R, 7.62х39, 7.62х51(308WIN) і так далі. До речі, не знаю звідки ти взяв інфу, але діаметр кулі цього набою 7.92.
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23.09.2021 23:23 Ответить
А, ну если так, то да. Просто глянул на снимок, не сообразил что не все в курсе.
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23.09.2021 23:33 Ответить
шо єто за ТТ у него такой, что такие патроньі в ведре к нему нужньі? пкт что ли?
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23.09.2021 21:01 Ответить
Надо быть очень богатым человеком, что бы покупать армейский треш 7,62х54 за 75 грн/штука...
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23.09.2021 21:03 Ответить
Получил 60 штук и всё равно в обосцанных штанах... ох и бизнесмен...
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23.09.2021 21:07 Ответить
что значит дайте? народ должен сам взять ну или избрать тех кто озвучит такой закон в своей программе
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23.09.2021 21:14 Ответить
Хренасе!!!
За такие бабки можно хороший полуавтоматический карабин купить.
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23.09.2021 21:13 Ответить
опять бомжа пымали с ведром ржавых патронов, а рапортуют, шо раскрыта крупная международная сеть торговцев оружием, интерпол бесится в бессилии повторить цей грандиозный успех
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23.09.2021 21:20 Ответить
Деревня ,НЕТ таких цен ...
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23.09.2021 21:39 Ответить
30000 / 400 = 75 грн/ патрон 7,62х39

Ну шо за дебилы... 7,62х39 стоит 20 грн. в любом оружейном магазине.
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23.09.2021 21:58 Ответить
а х54 стоит от 30 до 50 грн. в зависимости от ТТХ
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23.09.2021 22:00 Ответить
Прям таки со стальным сердечником? Хде?
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23.09.2021 23:05 Ответить
А где на фото ты видишь не цивильные патроны? Советские боевые всегда шли с зеленым лаком.
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24.09.2021 08:41 Ответить
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24.09.2021 09:02 Ответить
 
 