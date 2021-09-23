Задержан житель Киевщины, продававший пистолет ТТ и патроны за 60 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области полицией задержан продавец оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"26-летний житель Фастовского района продал пистолет ТТ и патроны к нему за 30 тыс. гривен. Кроме того, мужчина реализовал более 400 патронов калибра 7.62 и получил 30 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Продавец оружия задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.