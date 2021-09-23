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Посол Великобритании Симмонс представила список реформ, без которых закон об олигархах бесполезный

Посол Великобритании Симмонс представила список реформ, без которых закон об олигархах бесполезный

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обозначила перечень необходимых Украине реформ, без реализации которых закон про олигархов теряет смысл.

Об этом она написала в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ

 "Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении плохого влияния на политику и экономику Украины. Но для того, чтобы этот шаг стал реальностью, будут необходимы полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и конечно же, судебная реформа", - написала посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Джонсону: "Северный поток - 2" - геополитическое оружие России

Посол Великобритании также подчеркнула, что выполнение закона об олигархах, проголосованного Радой накануне, должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

Напомним, 23 сентября Верховная рада во втором чтении проголосовала проект закона об олигархах. Решение принято без учета мнения Венецианской комиссии, которая начала анализ проекта 15 сентября.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, а также 4 из 5 фракций парламента, потребовали направить проект закона в Венецианскую комиссию, из-за нарушения им норм Конституции и прав человека.

Выводы Венецианской комиссии относительно этого законопроекта ожидаются не позднее чем 15 декабря.

Автор: 

Великобритания (4931) закон (3176) олигарх (1027) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+14
Неловкий вопрос напрашивается: а посол читала закон если несет такую херню?!! А как насчёт корпоративных интересов студии квартал95 в этом законе - она знает?!!
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23.09.2021 20:57
+13
Перед самим подорожчанням електроенергії коломойському і ахмєтову продали дуже дешево. Тепер вони перепродають населенню в кілька разів дорожче. В свій час антимонопольний комітет оштрафував заправки коломойши на 5 млрд гривень, мав три місяці щоб довести свою правоту у суді, але справу злив. Отака боротьба зеленського з олігархами.
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23.09.2021 21:04
+12
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23.09.2021 21:06
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Правила форума Совет форумчан
У кое кого когнитивный диссонанс..
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23.09.2021 20:50 Ответить
україночка ...
Її родина зі сторони батька з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі , а її мати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . Її прабабусі і дідусі народилися і виросли в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкові . Її прадід переїхав спочатку до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва , а потім до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . Її прабабуся, переїхала з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкова в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%84%D1%84 Кардіфф
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23.09.2021 21:43 Ответить
тому до ЗЄлені тулиться
це є хімічна генетика - унюхала свого
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23.09.2021 21:44 Ответить
Все верно, стоит только посмотреть на нее и на пархатую маму Римму.
Как 2 капли самогона.
Но це таке...
А по большому счету Великобритания и весь англосаксонский мир - наши друзья-союзники, и дружат они не с пархатыми ЗЕбаньками, а с Украиной, а это - самое главное.
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24.09.2021 07:26 Ответить
якби не один вусатий австріяк то таких "україночок" було би більше по містах і містечках ніж автохтонів. особливо на заході.
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23.09.2021 23:02 Ответить
Она действительно такая тупая или прикидывается??
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23.09.2021 20:54 Ответить
она отрабатывает номер
Симмонс - образованное от библейского имени Симон или Симунд, формы еврейского имени Шимон, что означало «внимающий» или «слушающий».
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23.09.2021 23:40 Ответить
а ти впевнений, що ти вірно зрозумів її послання?
Ти впевнений, що вона всіх бізнесменів вважає олігархами? Тим більше - бізнесменів-політиків?
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23.09.2021 23:46 Ответить
Она действительно такая тупая или прикидывается??

Головне те, що ви не "пріквдьіваєтєсь", коли не розумієте змісту сказаного:

"The "deoligarchisation law" can play a role in reducing the harmful effects of vested interests on https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine politics and economy. It will need to be implemented legally and apolitically."

вона каже, що закон може грати роль в зменшенні шкідливих наслідків від приватних бізнес інтересів в Українській політиці та економіці за умови, якщо він буде впроваджений в легальний спосіб та поза політикою.

А от якщо не буде (а воно не буде), то всі, окрім олігархів гарантовано отримають чупа-чупс.
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24.09.2021 02:59 Ответить
От фантазёры они в своих Европах...
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23.09.2021 20:54 Ответить
бббггг

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23.09.2021 20:55 Ответить
Вылитый стефанчук...почти фотография...😀
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23.09.2021 20:57 Ответить
У вас в паРаше президента зовут ******..
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23.09.2021 21:05 Ответить
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24.09.2021 07:28 Ответить
...тілько бритий і голений
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23.09.2021 20:58 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj46pa-1JXzAhVRVc0KHWxiDhAQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Fgeneral%2F769370.html&usg=AOvVaw3P0xmpldCgbHTX-Qv040hJ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj46pa-1JXzAhVRVc0KHWxiDhAQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Fgeneral%2F769370.html&usg=AOvVaw3P0xmpldCgbHTX-Qv040hJ


Суд Лондона відмовив у позові сім'ї Суркісів проти Порошенка та Гонтаревої у пов'язаній з націоналізацією ПриватБанку справі
Це вона видмолює у мафіїї вину за рішення суду Лондона
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23.09.2021 20:55 Ответить
За словами Іллі Новікова співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційний лист про те, що Україна в особі МЗС відмовилася від державного суверенного імунітету за цим позовом.

"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити $350 млн плюс відсотки довелося б з бюджету України. (...) Цей лист підписав пан Лук'янов, який був виконувачем обов'язків державного секретаря МЗС", - відповів Новіков.

(Анлійці йогоспочатку переклали яук ЗЕБЛІНКЕН ) Українського МЗС)

За словами адвоката Ігоря Голованя, НАБУ та СБУ мають підстави розпочати досудове розслідування про походження цього листа у вигляді рішення Лондонського суду.
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23.09.2021 20:58 Ответить
Декларація Лук'Янов Володимир Сергійович за 2020 рік

 Директор департаменту фінансово-адміністративного менеджменту
 Міністерство закордонних справ України
оцей хорьок міністерства Кулеби віправляв офіційного листа до суду Лондона від імені держави без підпису Кулеби , щоб за парвилами Лондонського суду він почав розгляд в інтересах Суркісів проти України.
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23.09.2021 21:07 Ответить
Міністр Кулеба або його батько можуть бути звільнені з МЗС через конфлікт інтересів

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/30/7108140/
Ось хто такий Кулеба- ні його нее звільнили ні батька з посла Вірменії...
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23.09.2021 21:13 Ответить
Неловкий вопрос напрашивается: а посол читала закон если несет такую херню?!! А как насчёт корпоративных интересов студии квартал95 в этом законе - она знает?!!
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23.09.2021 20:57 Ответить
Перед самим подорожчанням електроенергії коломойському і ахмєтову продали дуже дешево. Тепер вони перепродають населенню в кілька разів дорожче. В свій час антимонопольний комітет оштрафував заправки коломойши на 5 млрд гривень, мав три місяці щоб довести свою правоту у суді, але справу злив. Отака боротьба зеленського з олігархами.
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23.09.2021 21:04 Ответить
Нещодавно списали борги перед державою обл енерго фірташа !!! З олігархами боротись ніхто не збирається.
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23.09.2021 21:13 Ответить
Еще Владимир Ильич Ленин очень сильно полагался на "полезных буржуазных идиотов", при околпачивании общественного мнения в тогдашней Европе. К сожалению, британка именно из этих самых "буржуазных".
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23.09.2021 21:05 Ответить
?💨💨💨
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23.09.2021 21:05 Ответить
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23.09.2021 21:06 Ответить
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23.09.2021 21:06 Ответить
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23.09.2021 21:39 Ответить
Бубочка, теряешь квалификацию ! Зал заполнен на одну треть. Вернись в квартал и ка твои дебильные шутки прийдет стадо дебилов. которое заполнит весь зал
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24.09.2021 07:52 Ответить
Обнюханий виродок 😡
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24.09.2021 07:50 Ответить
На єврейку схожа чомусь...хоч і британка.
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23.09.2021 21:06 Ответить
вона, до речі і є єврейка, дід чи прадід з України років 100 виїхали
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23.09.2021 21:20 Ответить
"О !!!! Я вспомнил где забыл свой зонтик !" - крикнул Рабинович в синагоге, когда раби призвал не ходить в публичный дом.

Антисимитский закон значит приняли
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23.09.2021 21:38 Ответить
Тоді ясно, що підтримує свого.
Так і коломойша по єврейській лінії домігся послаблення тиску у штатах.
Що не кажіть, але вони ніби не доторкані.
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24.09.2021 10:43 Ответить
Интересно она его читала или так - Рабинович по телефону насвистел?
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23.09.2021 21:07 Ответить
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23.09.2021 21:08 Ответить
оптимистичненько
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23.09.2021 22:43 Ответить
от любят они нам помогать , что дальше? даже не знаю
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23.09.2021 21:08 Ответить
Вона просто не розуміє, що таке російська гра в слова...а при владі в нас зараз - російські артисти...
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23.09.2021 21:10 Ответить
Идем и читаем оригинал:

«Закон о деолигархизации» может сыграть роль в уменьшении вредного воздействия корыстных интересов
на политику и экономику Украины. Это нужно будет реализовать законно и аполитично.

Последнее замечание практически перечеркнуло все.
Потому что политический интерес ЗЕ и СН налицо и закон уже протащили противозаконным образом.
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23.09.2021 21:11 Ответить
Серый Кардинал@slevo4kin 6 ч

Олигархом будет считаться всякий, кто имеет в Твиттере более 5000 подписчиков.
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23.09.2021 21:17 Ответить
судя по мордахе, ее взяли послом вне конкурса прямо с троещинского рынка без знания английского
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23.09.2021 21:18 Ответить
Здобула ступінь бакалавра (з відзнакою) у ******** мовах (французька/німецька), університет Ексетера 1988 року та ступінь магістра з європейської політики в Університеті Північного Лондона 1995 року. Асоційований член Інституту особистісного розвитку. Володіє англійською, французькою, німецькою мовами( С)
А лицо...это таки генетические корни Привоза
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23.09.2021 21:31 Ответить
ну понятно, что это с запада двигается эти законы, пускай посол еще Порошенко с его типа Европейской солидарностью объяснит и порохоботам
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23.09.2021 21:18 Ответить
Чи ти дурний, чи в тебе глисти?
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23.09.2021 21:39 Ответить
не... у тебя просто голова примитивно на уровне глистов действует и мыслит, дальше меня не видишь, мысли глобально, что такое уменьшение пагубного воздействия корпоративных интересов оглигархов на политику, тут ты ищи глистов, я у тебя ничего не отнимаю и не живу в твоем организме, а они живут))
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23.09.2021 21:56 Ответить
Якраз навпаки, бачу настільки далеко, що ти, зі своїм примітивізмом, для мене не більше мурахи. Я навіть не буду питати тебе, амебу, яким чином даний закон вплине на олігархів, яким належать президент, премєр, та більша частина депутатів ВР? Але твоя теза, щодо просування даного закону політиками Заходу - це вершина тупості.
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23.09.2021 22:07 Ответить
У тебя сколько депутатов в Европе знакомых или в Грейт Британском парламенте, кого из политиков в Европе знаешь лично? Кто тебе об этом сказал? Сам додумал? Откуда ты знаешь, какой я информацией владею?
Хочешь самоутверждаться и возвышаться, увеличить свое эго? Это не ко мне, я с нормальными людьми разговариваю, не у кого завышено ЧСВ.
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23.09.2021 22:22 Ответить
"Хочешь самоутверждаться и возвышаться, увеличить свое эго? Это не ко мне, я с нормальными людьми разговариваю, не у кого завышено ЧСВ. " сказала людина, що стверджує своє знайомство з грандами європейської політики. Ти смішний, дурню.
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23.09.2021 22:28 Ответить
я стверджую?
"просування даного закону політиками Заходу - це вершина тупості"
це стверджує людина, яка не знає ні одного політика заходу
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23.09.2021 22:33 Ответить
Дурню, потрібно бути знайомим з головним констукором BMW щоб зрозуміти що жигулі то не беха? Ти таки смішний.
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23.09.2021 22:37 Ответить
добре, буду дурним, а то це все це не важливі речі, конфліктна ситуація з нічого виникає, часто так у людей трапляється
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23.09.2021 22:46 Ответить
Будь розумним, поясни, як політики заходу, можуть просувати Закон, що порушує основні принципи демократії, а саме дискримінує групу людей за будь якою відзнакою, крім того, визначає цю групу людей одна особа?
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23.09.2021 22:52 Ответить
ну почитайте слова посла, там ни слова про нарушения демократии, и дискриминацию, это у нас придумали, а даже наоборот, что закон может сыграть положительную роль, хотя есть еще условия, которые они далее будут продвигать
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23.09.2021 23:19 Ответить
Ну і? Там написано - ми просуваємо цей закон? А до цього я читав думки євродепутатів щодо порушень принципів демократії цим законом. А буде ще й висновок Веніціанської комісії. Що ти тоді заспіваєш? Чи знову прикинешся шлангом?
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23.09.2021 23:26 Ответить
по твоему примеру, тебе надо, чтобы весь конструкторский отдел BMW приехал к тебе, вместе с правлением и рассказал о всех планах и особенностях конструкции каждой модели, чертежи каждой детали показал, тебе дали машину и катайся на ней, лучше чем Жигули, внешне устраивает и хорошо, а во все тонкости никто посвящать не будет
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23.09.2021 23:58 Ответить
Дібілко, конструкторський відділ BMW, разом з правлінням та іншими відділами, і так розповідають щодня про особливості конструкції кожної моделі, планах на майбутнє, і не те що креслення, а 3D моделі своїх автівок та двигунів показують. А за одне показують всі тонкощі виробництва.
Вам, дібілам, США на прикладі Афганістану, показали, що не існує ніякого "зовнішнього управління", ніхто не буде вам втирати соплі, ось вам вудка, ось водойма і основні правила лову (принципи демократії та верховенства права), а далі самі, все самі.
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24.09.2021 09:09 Ответить
Один дзвінок від Петра Олексійовича Джонсону і ця послиця-зебілка буде в Буркіна-Фасо. Ось побачите зебіли.
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23.09.2021 21:34 Ответить
.Шо це ти сама до себе звертаєшся .? Все гаразд ??
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23.09.2021 22:37 Ответить
буває з ними і таке... вони, зебіли, ніколи не вміли жартувати.
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23.09.2021 23:41 Ответить
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23.09.2021 21:44 Ответить
Зраднюча зрада. Ждем митинг профессиональных митингарей-пацреоцав под английским посольством.
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23.09.2021 21:50 Ответить
Закон проти олігархів йшов у пакеті з налоговим кодексом який планує зібрати нестачу в бюджеті в 33 млрд гривень з фермерів, іопів, дрібних та середніх підприємців
Зебілля, готуй кишені.
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23.09.2021 21:58 Ответить
Ще купа перевірок попереду. Обирають як курку перед борщем.
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23.09.2021 22:00 Ответить
«Закон о деолигархизации» может сыграть роль в уменьшении вредного воздействия корыстных интересов...".
Отчего неуверенность? А может сыграть роль в увеличении? Почему бы посольству Великобритании не разобраться в этом?
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23.09.2021 22:06 Ответить
Нащо нам такі посли, які не розуміють простих речей, що головний фундамент української олігархії це виборче законодавство.

Це коли ставленики олігархії скупають місця в бюлетенях на виборах президента через дикого, небаченого ніде у світі розміру, "виборчу" заставу.

Ото серед ставлеників олігархії виборці вимушені "обирати". Оце і є головний шлях олігархату в політику і владу.

Необхідно невідкладно переходити на аналог польського виборчого законодавства.
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23.09.2021 22:16 Ответить
Я не знаю як це коментувати!!! Я просто наразі ЗА олегархів!! Я не дозволю шоб їх пригнічували в моїй країні. ЗЕ- ДИКТАТОР!!!
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23.09.2021 22:20 Ответить
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении негативного влияния корпоративных интересов на украинскую политику и экономику. Источник:
Пані посол полюблює українські казки
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23.09.2021 22:24 Ответить
Пані посол надзвичайно делікатна . Тому роздає аванси наперід , хоча напевно ж сама в них не вірить . Просто це - дипломатичний етикет . .
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23.09.2021 22:54 Ответить
Але любов до українських казок присутня
Як ми ********** про короля Артура і меч в камні
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24.09.2021 22:46 Ответить
головне в її посланні криється в другій фразі.
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23.09.2021 23:39 Ответить
Эта Симмонс вообще баба недалёкая. Уже второй раз такую пену даёт.
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23.09.2021 22:50 Ответить
А "ЄС" і "ОПЗЖ" чомусь проти
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23.09.2021 22:55 Ответить
"чомусь".
тупой что-ли ?
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24.09.2021 00:31 Ответить
я чомусь бачу різницю між "може зіграти певну роль у зменшенні шкідливого впливу корпоративних інтересів на політику та економіку України" та "уменьшит влияние корпоративных интересов на политику и экономики Украины", але заголовщики чогось цього не бачать... Але я також бачу, що в сукупності другою фразою "Його (закон) потрібно буде реалізувати легально та аполітично" місс застерігає стосовно політичних переслідувань... - і знову цього редактори не бачать...
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23.09.2021 23:38 Ответить
у порохоботов раздвоение личности)))))))))))
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24.09.2021 03:52 Ответить
верно заявила.
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24.09.2021 04:58 Ответить
Закон об узурпации власти и СМИ Зелемойскими Кучмистами по факту....
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24.09.2021 06:35 Ответить
Очередное шоу 95 квартала
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24.09.2021 06:42 Ответить
Закони Великобританії і їх трактовка і Закони України, це велика різниця. Сподіваюсь, що поки що.
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24.09.2021 07:44 Ответить
эта тетя Песя живет в другом измерении, она даже не подозревает, что народ может выбрать себе в "преЗЕденты" клоуна только потому, что его мордочку показывали по телеку 3 года подряд и она не подозревает, что у выбранного клоуна есть хозяин - олигарх, на каналах которого этот клоун заработал себе миллионы баксов и которому обязан всем что у него есть и что теперь этот "закон про олигархов" стал кистенем в руках нескольких циничных ублюдков, для которых что Украина, что украинцы пустой звук... у них по 3 паспорта и им на эту страну плевать
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24.09.2021 08:27 Ответить
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24.09.2021 08:34 Ответить
Наївна тьотя.
Вона навіть і не підозрює, що Зє-кодло приймає закони та робить ВСЕ, щоби напхати свої ВАГОНИ грошима, бо інших шансів не буде.
А там...
Знають, що Моссаду в Україні немає. Тож крадуть гроші без огляду на можливе покарання.
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24.09.2021 08:50 Ответить
 
 