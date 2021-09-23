Посол Великобритании Симмонс представила список реформ, без которых закон об олигархах бесполезный
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обозначила перечень необходимых Украине реформ, без реализации которых закон про олигархов теряет смысл.
Об этом она написала в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ
"Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении плохого влияния на политику и экономику Украины. Но для того, чтобы этот шаг стал реальностью, будут необходимы полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и конечно же, судебная реформа", - написала посол.
Посол Великобритании также подчеркнула, что выполнение закона об олигархах, проголосованного Радой накануне, должно быть юридически обоснованным и аполитичным.
Напомним, 23 сентября Верховная рада во втором чтении проголосовала проект закона об олигархах. Решение принято без учета мнения Венецианской комиссии, которая начала анализ проекта 15 сентября.
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, а также 4 из 5 фракций парламента, потребовали направить проект закона в Венецианскую комиссию, из-за нарушения им норм Конституции и прав человека.
Выводы Венецианской комиссии относительно этого законопроекта ожидаются не позднее чем 15 декабря.
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Її родина зі сторони батька з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі , а її мати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . Її прабабусі і дідусі народилися і виросли в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкові . Її прадід переїхав спочатку до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва , а потім до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . Її прабабуся, переїхала з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкова в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%84%D1%84 Кардіфф
це є хімічна генетика - унюхала свого
Как 2 капли самогона.
Но це таке...
А по большому счету Великобритания и весь англосаксонский мир - наши друзья-союзники, и дружат они не с пархатыми ЗЕбаньками, а с Украиной, а это - самое главное.
Симмонс - образованное от библейского имени Симон или Симунд, формы еврейского имени Шимон, что означало «внимающий» или «слушающий».
Ти впевнений, що вона всіх бізнесменів вважає олігархами? Тим більше - бізнесменів-політиків?
Головне те, що ви не "пріквдьіваєтєсь", коли не розумієте змісту сказаного:
"The "deoligarchisation law" can play a role in reducing the harmful effects of vested interests on https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine politics and economy. It will need to be implemented legally and apolitically."
вона каже, що закон може грати роль в зменшенні шкідливих наслідків від приватних бізнес інтересів в Українській політиці та економіці за умови, якщо він буде впроваджений в легальний спосіб та поза політикою.
А от якщо не буде (а воно не буде), то всі, окрім олігархів гарантовано отримають чупа-чупс.
Суд Лондона відмовив у позові сім'ї Суркісів проти Порошенка та Гонтаревої у пов'язаній з націоналізацією ПриватБанку справі
Це вона видмолює у мафіїї вину за рішення суду Лондона
"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити $350 млн плюс відсотки довелося б з бюджету України. (...) Цей лист підписав пан Лук'янов, який був виконувачем обов'язків державного секретаря МЗС", - відповів Новіков.
(Анлійці йогоспочатку переклали яук ЗЕБЛІНКЕН ) Українського МЗС)
За словами адвоката Ігоря Голованя, НАБУ та СБУ мають підстави розпочати досудове розслідування про походження цього листа у вигляді рішення Лондонського суду.
Директор департаменту фінансово-адміністративного менеджменту
Міністерство закордонних справ України
оцей хорьок міністерства Кулеби віправляв офіційного листа до суду Лондона від імені держави без підпису Кулеби , щоб за парвилами Лондонського суду він почав розгляд в інтересах Суркісів проти України.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/30/7108140/
Ось хто такий Кулеба- ні його нее звільнили ні батька з посла Вірменії...
Антисимитский закон значит приняли
Так і коломойша по єврейській лінії домігся послаблення тиску у штатах.
Що не кажіть, але вони ніби не доторкані.
«Закон о деолигархизации» может сыграть роль в уменьшении вредного воздействия корыстных интересов
на политику и экономику Украины. Это нужно будет реализовать законно и аполитично.
Последнее замечание практически перечеркнуло все.
Потому что политический интерес ЗЕ и СН налицо и закон уже протащили противозаконным образом.
Олигархом будет считаться всякий, кто имеет в Твиттере более 5000 подписчиков.
А лицо...это таки генетические корни Привоза
Хочешь самоутверждаться и возвышаться, увеличить свое эго? Это не ко мне, я с нормальными людьми разговариваю, не у кого завышено ЧСВ.
"просування даного закону політиками Заходу - це вершина тупості"
це стверджує людина, яка не знає ні одного політика заходу
Вам, дібілам, США на прикладі Афганістану, показали, що не існує ніякого "зовнішнього управління", ніхто не буде вам втирати соплі, ось вам вудка, ось водойма і основні правила лову (принципи демократії та верховенства права), а далі самі, все самі.
Зебілля, готуй кишені.
Отчего неуверенность? А может сыграть роль в увеличении? Почему бы посольству Великобритании не разобраться в этом?
Це коли ставленики олігархії скупають місця в бюлетенях на виборах президента через дикого, небаченого ніде у світі розміру, "виборчу" заставу.
Ото серед ставлеників олігархії виборці вимушені "обирати". Оце і є головний шлях олігархату в політику і владу.
Необхідно невідкладно переходити на аналог польського виборчого законодавства.
Пані посол полюблює українські казки
Як ми ********** про короля Артура і меч в камні
тупой что-ли ?
Вона навіть і не підозрює, що Зє-кодло приймає закони та робить ВСЕ, щоби напхати свої ВАГОНИ грошима, бо інших шансів не буде.
А там...
Знають, що Моссаду в Україні немає. Тож крадуть гроші без огляду на можливе покарання.