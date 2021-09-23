Самолет из Афганистана с украинскими гражданами на борту приземлился в аэропорту Борисполя, - Минобороны. ВИДЕО
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В Международном аэропорту Борисполь приземлился самолет из Афганистана, отправлен для эвакуации украинских граждан и членов их семей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
Как сообщалось, после многодневных международных переговоров гражданский самолет с эвакуированными людьми на борту вылетел из аэропорта города Кабул.
"Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились, - отметила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время встречи самолета в аэропорту.
Она продолжила: "Сегодня состоялась очередная успешная операция по возвращению наших граждан. На борту находятся 96 человек, среди которых граждане Украины, есть лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, есть члены их семей, а также лица, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада.
Анна Маляр отметила, что Украина и в дальнейшем будет продолжать оказывать помощь своим гражданам и гражданам других стран.
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Мало везёте.
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P.S. А Олеша Арестович, нам расскажет, что они лучше, настоящих украинцев.
На их фоне Зебил - таки да козак...