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Расследование стрельбы в Перми: начальник Следкома края Сарапульцев покончил с собой после совещания с начальством
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сергей Сарапульцев найдет мертвым после совещания с участием главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
Тело Сарапульцева нашли у него дома. Предварительная версия - самоубийство.
Накануне в Пермь приехал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Вместе со следственной группой он разбирается в обстоятельствах стрельбы в Пермском госуниверситете. Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям.
Напомним, молодой человек устроил 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете. Шесть человек погибли, еще 43 получили ранения.
Топ комментарии
+44 Шимус
показать весь комментарий23.09.2021 21:19
+40 Владислав Васильченко
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+34 vitaliymkua
показать весь комментарий23.09.2021 21:20
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З скелі селфі слабо??
😀
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
Був в нас такий..
1. СУДЬИ (МРАЗИ 95%).
2. МЕНТЫ.
3. ЧИНУШИ (МРАЗИ 99%).
4. РОДИЧИ МРАЗЕЙ ПО ПП 1,2,3.
ОК?
так держать !
Расследование стрельбы в Перми: начальник Следкома края Сарапульцев покончил с собой после совещания с начальством..."
Это очень хороший признак.
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
Пермского стрелка охраняют в больнице 18 полицейских.
Вполне естественно для человека, по официальной версии, впервые за последние две тысячи лет восставшего из мертвых. И не через три дня. А через три часа.
Край дороги!
Видно руки, видно ноги
Видно роги...
Россия установила мировой рекорд по числу авиакатастроф в этом году..."
Ось тут всі дружно вболіваємо за москалів! До кінця року ще далеко.