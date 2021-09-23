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россия (91364) самоубийство (862) стрельба (3159)

Расследование стрельбы в Перми: начальник Следкома края Сарапульцев покончил с собой после совещания с начальством

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Расследование стрельбы в Перми: начальник Следкома края Сарапульцев покончил с собой после совещания с начальством

Сергей Сарапульцев найдет мертвым после совещания с участием главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Тело Сарапульцева нашли у него дома. Предварительная версия - самоубийство.

Накануне в Пермь приехал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Вместе со следственной группой он разбирается в обстоятельствах стрельбы в Пермском госуниверситете. Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям.

Напомним, молодой человек устроил 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете. Шесть человек погибли, еще 43 получили ранения.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+44
отличный тамада и конкурсы интересные
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23.09.2021 21:19
+40
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23.09.2021 21:15
+34
Кацапи, не зупиняйтеся!!!
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23.09.2021 21:20
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23.09.2021 21:10 Ответить
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23.09.2021 21:15 Ответить
Я бы не сказала, алкоголики не такие красивые как эти женщины, посмотри на русских алкоголиков, вот там трэш.
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24.09.2021 17:20 Ответить
Долго искать не надо, "лицо МИДа" - Манька Фидирация
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24.09.2021 18:50 Ответить
завидуй молча. лапотник
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24.09.2021 20:42 Ответить
Чомусь душно стало.
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24.09.2021 18:26 Ответить
Прикре самогубство....
З скелі селфі слабо??
😀
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23.09.2021 21:16 Ответить
Да там никто ничего не поймет, все вранье и этот теракт постановочный, сами рос. спецслужбы его создали и нарисовали и это самоубийство может быть враньем. Кацапы всегда врут и все у них вранье, а наши зеленые у них научились, тоже постоянно врут.
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24.09.2021 17:22 Ответить
Ага, а особенно наш брехливый клоун - карлик.
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24.09.2021 17:56 Ответить
на своих вышел при расследовании.
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23.09.2021 21:17 Ответить
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23.09.2021 21:34 Ответить
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23.09.2021 21:19 Ответить
Класс! Архангел Гавриил знает свое дело. Мне этот фильм до сих пор нравится.
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23.09.2021 21:54 Ответить
А шо за фильма такая?
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23.09.2021 22:36 Ответить
"Пророчество" называется. 1995 год. Он морально устарел, но приколы в нем есть
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23.09.2021 22:46 Ответить
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23.09.2021 21:55 Ответить
отличный тамада и конкурсы интересные
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23.09.2021 21:19 Ответить
Кацапи, не зупиняйтеся!!!
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23.09.2021 21:20 Ответить
а вони й не зупиняються - тільки вчора рухнув військовий АН-26 в Хабаровському краї, а сьогодні гелікоптер ФСБ КА-27 упав на Камчатці.Далі буде !
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23.09.2021 22:12 Ответить
Знайшов! Кацапи пишуть про "жорстку посадку".
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23.09.2021 22:21 Ответить
сегодня еще АН-3 стал тяжелее воздуха в Туве.
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23.09.2021 22:36 Ответить
Бенефіс!!!
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23.09.2021 22:46 Ответить
АН-3 вышел на связь(((, так что по нему пока отбой...
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23.09.2021 23:08 Ответить
Єноти бешкетують, не інакше.
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24.09.2021 13:40 Ответить
на всех дорогах пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности

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24.09.2021 18:23 Ответить
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24.09.2021 19:17 Ответить
Требую продолжения банкета)))
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24.09.2021 18:55 Ответить
Ще й контрольний зробив??
Був в нас такий..
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23.09.2021 21:20 Ответить
Добра новина!!!! Ще б таку новину про українських прокурорів, бо кожен п"ятий хабарник, судді то всі 100% хабарники, таможня 100%,слідчі органі там напевно по менше, фіскалісти теж в перших рядах!!!!!! Ото була б справжня чистка нашою судоправової системи!!!!!! А то пиз.. ТЯТЬ про якусь боротьбу з корупцією аж тошнить!!!!!!!
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23.09.2021 21:22 Ответить
Предлагаю немного системности в плане радостной самоликвидации:
1. СУДЬИ (МРАЗИ 95%).
2. МЕНТЫ.
3. ЧИНУШИ (МРАЗИ 99%).
4. РОДИЧИ МРАЗЕЙ ПО ПП 1,2,3.

ОК?
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23.09.2021 21:56 Ответить
Только не менты, а мусора. Звание "Мент" еще заслужить надо.
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23.09.2021 22:39 Ответить
у них получается больше чести чем у наших можновладцив...
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23.09.2021 22:19 Ответить
А ваші, це-наші?
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24.09.2021 14:13 Ответить
хорошее начало !
так держать !
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23.09.2021 21:27 Ответить
"
Расследование стрельбы в Перми: начальник Следкома края Сарапульцев покончил с собой после совещания с начальством..."

Это очень хороший признак.
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23.09.2021 21:27 Ответить
Бастрюкіна під суд,за доведення до самогубства не погано було б ще
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23.09.2021 21:30 Ответить
и к новостям опять ка 27 на Камчатке разбился
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23.09.2021 21:33 Ответить


Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Пермского стрелка охраняют в больнице 18 полицейских.
Вполне естественно для человека, по официальной версии, впервые за последние две тысячи лет восставшего из мертвых. И не через три дня. А через три часа.
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23.09.2021 21:35 Ответить
В укрверсії Цензора він має бути Сєргєй, але не Сергій. Ви ж не перекладаєте, наприклад, польських імен. Анжей ніколи не стане Андрієм, але Андрєй - стане. Чому?
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23.09.2021 21:42 Ответить
питання в пустоту, місцеві дурналісти пишуть кацапською, а потім механічний переклад роблять на українську, а інколи взагалі складається враження, що на кацапії для них пишуть.
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24.09.2021 08:14 Ответить
То це вже дев'ятий кац - спочив у Бозі ! Пермський стрілець продовжує свою справу . .
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23.09.2021 21:48 Ответить
Какому еще бози...только к Аиду в тартар и там коллективно как в лагерях выполнять зисифов труд
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23.09.2021 22:10 Ответить
**.нутая страна.
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23.09.2021 21:52 Ответить
Ишь ты, какой ранимый)
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23.09.2021 22:13 Ответить
Да и пес с ним.
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23.09.2021 22:19 Ответить
Честный человек был? Расследовал, к чему ведет игра в юнармию фашистов из кремлятника? Пока фашистское начальство новичка не предложило?
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23.09.2021 22:29 Ответить
Можливо потомок бєлогвардєйца?
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23.09.2021 22:34 Ответить
сарапульцева догнала маленькая сарапулька...
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23.09.2021 22:49 Ответить
Сльози мішають мнє гаваріть.
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23.09.2021 23:15 Ответить
стрелок дает положительную результативность даже после его обезвреживания...
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23.09.2021 23:20 Ответить
Одна фамилия чего стоит: сара-пульцев
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23.09.2021 23:29 Ответить
ШШас ссспою-у-у-у.
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24.09.2021 00:10 Ответить
може, він також на Донбасі воював?
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24.09.2021 00:20 Ответить
Запускайте енота 😆👍🏼
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24.09.2021 01:18 Ответить
ликвидировали, кому то место готовят
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24.09.2021 02:05 Ответить
А мог бы пойти по стопам того "стрелка" и забрать с собой несколько начальников.
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24.09.2021 06:44 Ответить
ща буде контр бунт против царя пыни 1го...вихри враждебные и повторный захват зимнего и смольного..ходуном пойдет ватный кремль))
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24.09.2021 10:54 Ответить
наверное человек с совестью оказался
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24.09.2021 11:12 Ответить
ты и правда веришь что в свинособакостане такие бывают? да еще и на таких должностях
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24.09.2021 12:17 Ответить
Совість у кацапа? Неможливо за визначенням.
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24.09.2021 14:17 Ответить
а чьо тока адин? срочно исправить это недоразумение
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24.09.2021 12:16 Ответить
От скотиняка, а міг ж як норм пацан, взяти ствола, і перестріляти всіх своїх коллег, а вже потім суїцид, ех не так дедиваєвале.
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24.09.2021 13:27 Ответить
Вообще то бастрыкин-гадюкин вылитый Малюта Скуратов этой эпохи( кто знает, тот поймёт). Явно сюжет там вылез не простой очень. Концы глушат сразу. Нормальные и смелые всегда есть везде и там тоже. Правда не всплывёт конечно. Жертв не вернуть. У нас тоже самое.
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24.09.2021 13:33 Ответить
Поховали москаля
Край дороги!
Видно руки, видно ноги
Видно роги...
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24.09.2021 13:37 Ответить
Барін осєрчал и холуй застрелився. ... "Как же он служил в очистке?!"
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24.09.2021 14:15 Ответить
кто следущий? генпрокурор? так глядишь и до самого верха докатится... это всё Габышев шаманит.... говорили им- не трогайте шаманов.
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24.09.2021 14:26 Ответить
"
Россия установила мировой рекорд по числу авиакатастроф в этом году..."

Ось тут всі дружно вболіваємо за москалів! До кінця року ще далеко.
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24.09.2021 17:13 Ответить
Ха! Чтоб матерый следак покончил с собой!!? Быть такого не может, он что маминкин сыночек, слюнтяй-подросток? Такой сам кого угодно до самоубийства доведет. В кацапии в последнее время куча смертей среди силовиков, может ***** ввел новый "кодекс" внесудебных расправ с провинившимися?
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24.09.2021 17:54 Ответить
Козломорді!Не зупиняйтесь....вбийтесь усі до останнього організму!!!
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24.09.2021 21:00 Ответить
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24.09.2021 21:50 Ответить
 
 