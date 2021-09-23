Расследование стрельбы в Перми: начальник Следкома края Сарапульцев покончил с собой после совещания с начальством..."

Сергей Сарапульцев найдет мертвым после совещания с участием главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Тело Сарапульцева нашли у него дома. Предварительная версия - самоубийство.

Накануне в Пермь приехал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Вместе со следственной группой он разбирается в обстоятельствах стрельбы в Пермском госуниверситете. Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям.

Напомним, молодой человек устроил 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете. Шесть человек погибли, еще 43 получили ранения.