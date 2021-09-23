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Боррель напомнил Лаврову, что ЕС не согласится с нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель напомнил Лаврову, что ЕС не согласится с нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель напомнил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Европейский союз не согласится с нарушениями Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Встреча Борреля и Лаврова состоялась на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они обсудили отношения между ЕС и Россией, а также актуальные международные вопросы. Верховный представитель Боррель затронул некоторые проблемы в отношениях между ЕС и Россией, с целью сделать отношения более стабильными и предсказуемыми.

В частности, сохраняются разногласия в отношении нарушений Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, в области демократии и прав человека, а также в отношении киберугроз, дезинформации и других гибридных угроз", - отмечается в сообщении пресс-службы Внешних действий ЕС.

Также читайте: Боррель: Россия никуда не исчезнет. Нужно быть едиными и стремиться к менее конфликтным отношениям

Автор: Володимир Янченко
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Чогось напам'ятало 100500 китайське попередження..
Об'**********..
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23.09.2021 21:28 Ответить
Andrei Piontkovsky @apiontkovsk

22 сент.



Первым подозреваемым должен быть допрошен, разумеется, Лавров.
Он публично предупреждал : «Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений…».
Демонстративное покушение на Шефира - второе предупреждение. И последнее.
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23.09.2021 21:30 Ответить
Да, да !! Но-нєт!!
🤣
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23.09.2021 21:30 Ответить
эти два замшелых старых сундука вже отжили свое и в подметки не годятся непоколебимому кулебе, который парой нот протеста отправит старых пердунов в глубокий нокаут
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23.09.2021 21:38 Ответить
На бую Лавров видел и Бореля и ЕС.Достройка СП2 хорошо это показала.
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23.09.2021 21:44 Ответить
Виторговують собі пряники.
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23.09.2021 21:59 Ответить
словами стару коняку в стійло не загнати.Тільки нагайкою !
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23.09.2021 22:24 Ответить
Лощадь помовкує. Дуже зайнятий. Облизується від бабських помиїв і звинувачень у корупції.
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24.09.2021 00:05 Ответить
Та він вже задовбався на всі ці стурбованності і нагадування говорити ДБЛ БЛД!
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24.09.2021 08:46 Ответить
 
 