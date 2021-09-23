Боррель напомнил Лаврову, что ЕС не согласится с нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель напомнил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Европейский союз не согласится с нарушениями Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Встреча Борреля и Лаврова состоялась на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они обсудили отношения между ЕС и Россией, а также актуальные международные вопросы. Верховный представитель Боррель затронул некоторые проблемы в отношениях между ЕС и Россией, с целью сделать отношения более стабильными и предсказуемыми.

В частности, сохраняются разногласия в отношении нарушений Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, в области демократии и прав человека, а также в отношении киберугроз, дезинформации и других гибридных угроз", - отмечается в сообщении пресс-службы Внешних действий ЕС.

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