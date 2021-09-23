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Новости За рубежом
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Коломойский (1757) олигарх (1014) США (23262)

США позволили Коломойскому продать недвижимость в Техасе. Это нужно, чтобы выплатить долги

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США позволили Коломойскому продать недвижимость в Техасе. Это нужно, чтобы выплатить долги

Власти Соединенных Штатов позволила компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать здание в Техасе, которое ранее была заморожено по делу об отмывании средств, для выплаты налогового и других долгов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Суд удовлетворил ходатайство Министерства юстиции и позволил компании Коломойского продать здание в Далласе. В этом здании когда-то располагалась компания Electronic Data Systems, основанная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо.

Согласно судебным документам, занимающаяся операциями с недвижимостью компания Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиарда долларов. Ожидается, что продажа будет завершена 27 сентября.

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С этим зданием по состоянию на 16 сентября было связано более 425 000 долларов долгов налога на недвижимость, пени и выплат в пользу местной общины.

После выплаты долгов и налогов остаток прибыли от продажи будет помещен на депозитный счет, которым до конца судебного разбирательства будет руководить американское правительство.

В прошлом году Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского, помимо прочего, в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из "Приватбанка" в Украине. Как утверждается, все три объекта подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства США об отмывании денег.

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Коломойский отвергает обвинения и подал заявление на рассмотрение дела в третейском суде, заявляя, что США не имели оснований экспроприировать его активы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
А коломойський не олігарх. Він чесний інвестор, а зеленський його нянька.
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23.09.2021 21:47
+9
мда, как любит говорить Леха Гончаренко:
"Это ты в раше граф Толстой, а у нас - х...й простой"

БаблоМойский может процветать только воруя в Украине , в нормальной стране он автоматически становится коррупционером, вором и банкротом
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23.09.2021 21:48
+7
о-о-о..теперь понятно нафиг Зеля типа в ООН летал..
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23.09.2021 21:46
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Млрд или млн?
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23.09.2021 21:46 Ответить
Миллионов конечно. Согласно википедии налог на коммерческую недвижимость в Далласе 78 центов на $100 стоимости. За здание в 23 лимона надо ежегодно платить налог почти $180 тысяч. Вот он пару лет не платил и накапали проценты и пеня на $425 тьсяч Тут это лехко
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23.09.2021 21:54 Ответить
На Радио Свобода дальнейшей ссылки нет
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23.09.2021 21:58 Ответить
о-о-о..теперь понятно нафиг Зеля типа в ООН летал..
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23.09.2021 21:46 Ответить
А коломойський не олігарх. Він чесний інвестор, а зеленський його нянька.
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23.09.2021 21:47 Ответить
Мабуть, Коломойський тепер вже винен Зеленському. Ахметов (та й Коломойський, де вони партнери) отримав в новому бюджеті знижку ренти на 2 долари за кожну тону руди ~ близько 25 млн тон на рік. Напевно, теж Зеліна доля. СН отримує з великого будівництва, а ще з акцизів на тютюн. Зараз буде нове, залежне керівництво в Нафтогаз. Але ж Зеля не краде. Тож, чекайте нового олігарха.
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24.09.2021 00:31 Ответить
Ну и правильно, местные власти а Далласе не должны страдать. Налог заплати и судись себе дальше
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23.09.2021 21:47 Ответить
Две неизбежные беды в США- смерть и налоги.
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23.09.2021 21:50 Ответить
это жизнь...
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23.09.2021 21:51 Ответить
Esta la vida, carnal...
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23.09.2021 22:00 Ответить
Обычная процедура. Бабло побеждает добро.
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23.09.2021 21:47 Ответить
Селям, Максе !
наши у ваших всегда нищими становятся,
вспомни хотя бы Лазаренка - голый и босый остался после суда и адвокатов
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23.09.2021 21:50 Ответить
Ва-Алейкум Селам, Друже. Тут можно пободаться с ФБР в суде. И выиграть. Но с ITFA связываться - ...есть множество менее болезненных способов самоубийства.
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23.09.2021 21:59 Ответить
приятно что наши бандюки в Штатах не очень приживаются, в отличие от Британии, где покыдькив немеряно
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23.09.2021 22:05 Ответить
Своих девать некуда...на моем личном - когда-то я был бедным строителем. И "как-то", не будем про подробности, -получил субконтракт по муниципальной программе восстановления заброшенных домов в Филаделфии, в нехороших районах. От меня конверт с котлетой раз в неделю уходил...куда надо, я не беспокоился за муниципального инспектора, качество работы,происхождение материалов,количество и размер оплаты рабочих.За год сделал достаточно, шоб купить 200 акров с фундаментом дома 1929 года закладки, плюс артезианская скважина(пришлось чистить).
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23.09.2021 22:22 Ответить
А теперь ты богатый олигарх
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23.09.2021 23:43 Ответить
Нет, простой Американец.
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23.09.2021 23:53 Ответить
приезжай к нам ! ЗЕльоный говнюк тебя в олигархи запишет
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24.09.2021 00:23 Ответить
Дякуем Пану. Can we'all bring our AR-15's? And our sidearms, too....
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24.09.2021 00:42 Ответить
мда, как любит говорить Леха Гончаренко:
"Это ты в раше граф Толстой, а у нас - х...й простой"

БаблоМойский может процветать только воруя в Украине , в нормальной стране он автоматически становится коррупционером, вором и банкротом
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23.09.2021 21:48 Ответить
Все славянское, среднеазийское и южноамериканское ворье свои финансы хранит в Юса, Лонданах да Швейцариях. Это все сказки для бедных о жестокой борьбе с махинаторами.
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23.09.2021 21:59 Ответить
по поводу ЮСА сомнительно
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23.09.2021 22:07 Ответить
Пишут что с недавней сменой власти усложнилось все но...... деньги всегда побеждают )
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23.09.2021 22:15 Ответить
це американы беню плохо знают, тот возьмет с них свое втридорога, да еще должны останутся
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23.09.2021 21:49 Ответить
Алфонсо Капоне тоже так думал....
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23.09.2021 21:51 Ответить
это в Украине Беня может с державы десять шкур содрать,
в нормальной стране он - поц, т.к. за все что не возьмется прогорает и разоряется, потому как ворует сволочь !
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23.09.2021 21:54 Ответить
Одно здание за 23 ярда$- как то многовато будет
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23.09.2021 21:50 Ответить
Що це за зданіє за 23 млрд . ? Стіни із золота інкрустовані діамантами чи шо ? .
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23.09.2021 21:54 Ответить
22-ух этажное здание, Коломойский приобретал за 32 млн, сейчас проданно за копейки - 17 млн долларов. Тут Коломойскому можно самому в суд заявлять. Ну а где цензор взял цену я не знаю.
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23.09.2021 22:20 Ответить
ну правильно - как с Лазаренко - бедных ограбили бандиты, а сверхбогатые ..... ограбили бандитов - прямо как дураки сдали сотни разных ракет, а получили что-то там построили для генералов жилье или шо там, наверное стоимостью как одна такая ракета. кстати - поэтому и сверхбогатые
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23.09.2021 21:56 Ответить
Когда делал то что нужно США Беня не был преступником. Как мог еврей такое не предвидеть.
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23.09.2021 22:01 Ответить
а що воно робило таке, що треба США?
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24.09.2021 08:10 Ответить
А долг мне или кому?
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23.09.2021 22:24 Ответить
А у нас бубочка долги Коломойского погашает за счет бюджета Украины, точнее списывает долги.
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23.09.2021 22:25 Ответить
Якесь цікаве правосуддя в США
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23.09.2021 22:48 Ответить
Продуманым родился седой кудрявый. В Техасе прикупил домик. В смысле а вдруг нефть найдут под фундаментом! А тут и я!
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23.09.2021 23:22 Ответить
"Согласно судебным документам, занимающаяся операциями с недвижимостью компания Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиарда долларов. Ожидается, что продажа будет завершена 27 сентября..."

Щось вони з сумою "загнули". Не може бути 23.3 мільярди.
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24.09.2021 00:03 Ответить
та мільйони, опечатка, дурналісти місцеві без помилок не пишуть
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24.09.2021 08:11 Ответить
Мільйона, скоріше. Але зараз така шкільна освіта...
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24.09.2021 00:34 Ответить
ничего личного - только бизнес....
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24.09.2021 11:40 Ответить
 
 