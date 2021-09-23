США позволили Коломойскому продать недвижимость в Техасе. Это нужно, чтобы выплатить долги

Власти Соединенных Штатов позволила компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать здание в Техасе, которое ранее была заморожено по делу об отмывании средств, для выплаты налогового и других долгов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Суд удовлетворил ходатайство Министерства юстиции и позволил компании Коломойского продать здание в Далласе. В этом здании когда-то располагалась компания Electronic Data Systems, основанная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо.

Согласно судебным документам, занимающаяся операциями с недвижимостью компания Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиарда долларов. Ожидается, что продажа будет завершена 27 сентября.

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С этим зданием по состоянию на 16 сентября было связано более 425 000 долларов долгов налога на недвижимость, пени и выплат в пользу местной общины.

После выплаты долгов и налогов остаток прибыли от продажи будет помещен на депозитный счет, которым до конца судебного разбирательства будет руководить американское правительство.

В прошлом году Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского, помимо прочего, в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из "Приватбанка" в Украине. Как утверждается, все три объекта подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства США об отмывании денег.

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Коломойский отвергает обвинения и подал заявление на рассмотрение дела в третейском суде, заявляя, что США не имели оснований экспроприировать его активы.