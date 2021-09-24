Швеция углубляет военные связи с Норвегией и Данией из-за угрозы со стороны России
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Швеция на этой неделе подпишет соглашение о сотрудничестве в области обороны с Норвегией и Данией, чтобы противостоять ухудшению ситуации безопасности в Балтийском регионе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведские СМИ.
"Если будет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, поскольку мы скоординируем наше планирование в регионе. На практике мы сможем реагировать быстрее", - заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист.
Он сказал, что объединенные ресурсы трех стран помогут сдержать потенциального противника.
Швеция, которая не является членом НАТО, но имеет тесные связи с блоком, пока усиливает свою армию по причине роста напряженности с Россией в балтийском регионе. Страна увеличила военные расходы, в частности согласовала покупку зенитных ракет Patriot в США и углубила военное сотрудничество с НАТО и соседними странами, такими как Финляндия, в ответ на усиление напряженности с Россией.
"Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами этого региона именно для того, чтобы поднять планку в предотвращении срывам и кризисам", - сказал Хульквист.
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