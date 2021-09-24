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Швеция углубляет военные связи с Норвегией и Данией из-за угрозы со стороны России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Швеция углубляет военные связи с Норвегией и Данией из-за угрозы со стороны России

Швеция на этой неделе подпишет соглашение о сотрудничестве в области обороны с Норвегией и Данией, чтобы противостоять ухудшению ситуации безопасности в Балтийском регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведские СМИ.

"Если будет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, поскольку мы скоординируем наше планирование в регионе. На практике мы сможем реагировать быстрее", - заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист.

Он сказал, что объединенные ресурсы трех стран помогут сдержать потенциального противника.

Швеция, которая не является членом НАТО, но имеет тесные связи с блоком, пока усиливает свою армию по причине роста напряженности с Россией в балтийском регионе. Страна увеличила военные расходы, в частности согласовала покупку зенитных ракет Patriot в США и углубила военное сотрудничество с НАТО и соседними странами, такими как Финляндия, в ответ на усиление напряженности с Россией.

"Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами этого региона именно для того, чтобы поднять планку в предотвращении срывам и кризисам", - сказал Хульквист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд в поддержку Украины

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
нормальные страны начинают кучковаться невзирая на НАТО
и это правильно - с французами, немцами, венграми и проч. ..овнюками НАТО не боеспособно
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23.09.2021 21:57
+4
Ха-ха-ха. Вы мне сейчас напомнили Сталина с Ворошиловым, которые за два дня хотели завоевать Финляндию.
Обосрется Раша, их захватывать.
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23.09.2021 22:43
+2
главное Рейкявик взять, а остальное семушки
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23.09.2021 23:22
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нормальные страны начинают кучковаться невзирая на НАТО
и это правильно - с французами, немцами, венграми и проч. ..овнюками НАТО не боеспособно
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23.09.2021 21:57 Ответить
Это НАЧАЛО создания "Триморского союза".
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23.09.2021 22:23 Ответить
нет - у норманов своя игра
нам нужно создавать союз со своими европейскими соседями, в первую очередь с Польшей - там хлопцы боевые и затятые
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23.09.2021 22:35 Ответить
Вот вам примерный перечень стран "Триморского союза" о которым уже ведут предварительные переговоры некоторые влиятельные политики.
Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Хорватия, Грузия, Азербайджан.
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23.09.2021 22:40 Ответить
Не надо приписывать азеров .. они против москвы некогда не пойдут, на то есть причины
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23.09.2021 22:52 Ответить
С ними сложно. Там уже тяга к Турции. Но кто сказал, что если в региональные лидеры Ближнего Востока станет вырываться Иран, Турция не присоединится к Триморью?
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23.09.2021 22:54 Ответить
Лидер Ближнего Востока - Турция.
Это всерьез и надолго
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23.09.2021 23:24 Ответить
Нет, пока она не лидер. Идет соперничество с Ираном и СА.
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24.09.2021 18:46 Ответить
Морковка, лук, картошка, лексус. Что лишнее? Школьник Изя ответил: Морковка, лук, картошка.
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23.09.2021 23:33 Ответить
Болгария? Ахахахах....
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23.09.2021 23:40 Ответить
Норманы в ожидании зелёных гибридных норманов.
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23.09.2021 21:51 Ответить
зельоных комаров, а не норманов
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23.09.2021 21:56 Ответить
А мира в глазах фюрера моцвабадского поискать ?
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23.09.2021 21:52 Ответить
Ну, это как раз понятно - братские народы, в самом буквальном смысле. Но никак скандинавы не могут преодолеть извечное соперничество их викингов с викингами Южно-Балтийскими - эстами и ливами.
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23.09.2021 22:07 Ответить
схоже,біля барлоги старого облізлого ведмедя готується вечірка...
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23.09.2021 22:19 Ответить
это ж надо семь лет проспать в своих красивых домиках ...

наивные и беспечные, наверно надеялись , что их тихий мир кацапы их не смогут разрушить, да ещё со спящими людьми ...
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23.09.2021 22:27 Ответить
В "Викингах" сыновей Рагнара, которые живут на территории современной Дании, атакуют орды монгол-урусов из Киева, под предводительством князя Олега.)

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23.09.2021 22:30 Ответить
Так и было на самом деле.
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23.09.2021 22:45 Ответить
Битва при Легнице. Монголы? Ну ну.
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23.09.2021 22:49 Ответить
Просто скандинавы считают украинцев потомками монголов.)
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23.09.2021 22:57 Ответить
Украинцы и есть потомки монголов. Но монголы это не сегодняшние забайкальские пастухи, а реальная военная сила древней империи - козаки.
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23.09.2021 23:00 Ответить
Они же янычары, они же кшатрии, они же самураи, они же рыцыри европейской орды - европейских орденов. Вся средневековая военная сила - наследственные профессиональные воины. Дольше всего эта каста как реальная сила просуществовала в Российской империи - до 20-х годов 20 века.
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23.09.2021 23:09 Ответить
Я разговаривал со скандинавами, они понимают что в сериале накосячили... И знают что у нас с ними есть кровь общая
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23.09.2021 22:50 Ответить
Загробный мир викингов - Валгаллы. Это уже забытая на тот момент родина - Волга - точнее верховья Волги - Гардарика - страна городов.
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23.09.2021 22:52 Ответить
Там каждая страна на два-три часа войны.
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23.09.2021 22:32 Ответить
Ха-ха-ха. Вы мне сейчас напомнили Сталина с Ворошиловым, которые за два дня хотели завоевать Финляндию.
Обосрется Раша, их захватывать.
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23.09.2021 22:43 Ответить
главное Рейкявик взять, а остальное семушки
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23.09.2021 23:22 Ответить
Я так понял, Рейкьявик уже сдался. Исландии нет в списке желающих пободаться, значит вычеркиваем. Кто там следующий?
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24.09.2021 08:09 Ответить
"Протестує душа. Таки не підходить нам ця дивна цивілізація, на татарщині замішана, на крові, на вбивствах... Навряд чи коли нам збагнути її"

Олесь Гончар.
Запис в щоденнику 27.02.1968 року під час відвідин Москви
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23.09.2021 22:33 Ответить
Мова. Католицизм. Латиница. Пора уже стать Европой.
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23.09.2021 22:37 Ответить
У нас книги печатать на 250 лет раньше, чем в Московии.
А в латинице нет таких звуков, которые есть в нашій мові.
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23.09.2021 22:45 Ответить
Ja cytal Volinskije letopisi,mnogyje kak informaciju polzujetsia nej
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23.09.2021 23:03 Ответить
Гораздо раньше тот же Карл Маркс написал, что "История Московии пришита к истории Руси белыми нитками", за что эта его работа была запрещена в СССР!
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23.09.2021 22:48 Ответить
Не забываем что киевская русь тоже потомки викингов и нам надо быть вместе против золотой орды москвы
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23.09.2021 22:38 Ответить
А если нырнуть еще вглубь истории, то по гапла группам выясним, что викинги являются выходцами с Трепилья, то есть так же потомками НАШИХ предков.
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23.09.2021 22:46 Ответить
Ещё Тур Хейердал искал родину викингов в степях Дона и Кубани.
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23.09.2021 22:55 Ответить
Даже сейчас у нас с ними много общего и в культуре и внешне. Только они выбрали путь развития и гармонии природы, а мы под золотой ордой. Теперь надо уничтожить золотую орду
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23.09.2021 22:49 Ответить
"Золотая орда" поздний термин, не встречающийся ни в одной древней летописи. Выделенный грант на написание её истории так никто и не получил. Сложно написать историю никогда не существовавшего государства.
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23.09.2021 22:59 Ответить
Золотая Орда простиралась до Румынии. У вас просто не было выбора. В то время в Украине жили наполовину монголы.
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23.09.2021 23:15 Ответить
новости за 5 месяц сего года, совпадениє ? недумав ... делегация Швеци Норвегии и Дании посетили зону ООС"В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Швеция в Украине капитан 1-го ранга Бьорн Вильберн, атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Дания в Украине капитан 1-го ранга Феликс Эбестад и атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Норвегия в Украине подполковник Бойе Лилеруд", - сказано в сообщении.

Украинские военнослужащие рассказали им об оперативной ситуации в районе ООС и текущей политике безопасности. Источник: https://censor.net/ru/p3264669
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23.09.2021 22:59 Ответить
НЕОБХОДИМО ВСЕМ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ - ПУТИНСКОГО РЕЖИМА !!!
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23.09.2021 23:50 Ответить
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24.09.2021 00:23 Ответить
 
 