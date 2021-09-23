Главные новости 23 сентября: закон об олигархах, новые детали покушения на Шефира

Рада в спешном порядке приняла закон об олигархах, в Шефира стреляли очень специфическими пулями, Украина перешла в "желтую" зону карантина, - главные новости 23 сентября.

Закон об олигархах

"За" - 279 народных депутатов. Закон принимали в турборежиме: вместо того, чтобы заслушивать правки оппозиции, прошли постатейно и дали голоса "за" (Арахамия объяснил, что таким путем пошли, потому что "терпение лопнуло"). Оппозиция турборежим не оценила и блокировала трибуну Рады, но это не помогло.

Зеленский благодарит свою фракцию и утверждает, что в Украине больше не будет олигархов. "Слуги" собираются очистить свои ряды от нардепа Буймистер, посмевшей проголосовать "против".

Главный кадр дня обеспечил нардеп "СН" Андрей Герус, на камеру пожавший руку олигарху Вадиму Новинскому. Больше фотографий - в репортаже из парламента.

Новые детали покушения на Шефира

Киллеров ищут следователи, спасатели и даже водолазы - но найти пока не могут. Генпрокурор Венедиктова говорит, что правоохранительные органы "столкнулись с профессионалами". Профессионалы оказались со специфическими вкусами: пули, которыми стреляли в помощника президента - из ограниченной партии, их продавали шесть лет тому назад во Львове, в охотничьем магазине, которого уже не существует. Возможно, такой выбор боеприпасов позволит выйти на след киллеров.

Свежие рейтинги

На этот раз - от Киевского международного института социологии. За Зеленского готовы проголосовать 33,3% украинцев, за Порошенко - 16,8%, за Тимошенко - 10,3%, за Бойко - 9,6%, за Смешко - 8,7%, за Мураева - 6,4%, за Гройсмана - 5,7%, за О.Ляшко - 4,6%.

Рейтинг партий таков: "Слуга народа" - 20%, "ЕС" - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 7,8%. Три партии стали "проходными": за "Оппозиционный блок" готовы отдать голоса 5,5%, за "Радикальную партию" и "Украинскую стратегию Гройсмана" - по 5%.

Украина в "желтой" зоне карантина

С сегодняшнего дня действуют новые правила и ограничения. Но они, в отличие от предыдущих карантинов, не распространяются на заведения, персонал и посетители которых вакцинированы.

Подозреваемого в убийстве мэра Симеиза задержали через 8 лет после преступления

Подозреваемый - житель Львова. Сразу после убийства он уехал из страны, а несколько дней тому назад оперативники получили информацию о его возвращении. При задержании у него изъяли оружие, патроны и поддельные документы.

"Титушку" Крысина приговорили к 8 годам

Крысин уже отбывает срок за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Теперь к этому сроку добавили 8 лет за похищение Владислава Иваненко, которого "титушки" приняли за участника Революции Достоинства.

Землетрясение в четырех областях

Подземные толчки силой 4,3 балла ощущали в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях. Эпицентр был неподалеку от Черткова на Тернопольщине. Жертв и разрушений нет.