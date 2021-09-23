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Новости
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Главные новости 23 сентября: закон об олигархах, новые детали покушения на Шефира

Главные новости 23 сентября: закон об олигархах, новые детали покушения на Шефира

Рада в спешном порядке приняла закон об олигархах, в Шефира стреляли очень специфическими пулями, Украина перешла в "желтую" зону карантина, - главные новости 23 сентября.

Закон об олигархах

"За" - 279 народных депутатов. Закон принимали в турборежиме: вместо того, чтобы заслушивать правки оппозиции, прошли постатейно и дали голоса "за" (Арахамия объяснил, что таким путем пошли, потому что "терпение лопнуло"). Оппозиция турборежим не оценила и блокировала трибуну Рады, но это не помогло.

Зеленский благодарит свою фракцию и утверждает, что в Украине больше не будет олигархов. "Слуги" собираются очистить свои ряды от нардепа Буймистер, посмевшей проголосовать "против".

Главный кадр дня обеспечил нардеп "СН" Андрей Герус, на камеру пожавший руку олигарху Вадиму Новинскому. Больше фотографий - в репортаже из парламента.

Новые детали покушения на Шефира

Киллеров ищут следователи, спасатели и даже водолазы - но найти пока не могут. Генпрокурор Венедиктова говорит, что правоохранительные органы "столкнулись с профессионалами". Профессионалы оказались со специфическими вкусами: пули, которыми стреляли в помощника президента - из ограниченной партии, их продавали шесть лет тому назад во Львове, в охотничьем магазине, которого уже не существует. Возможно, такой выбор боеприпасов позволит выйти на след киллеров.

Свежие рейтинги

На этот раз - от Киевского международного института социологии. За Зеленского готовы проголосовать 33,3% украинцев, за Порошенко - 16,8%, за Тимошенко - 10,3%, за Бойко - 9,6%, за Смешко - 8,7%, за Мураева - 6,4%, за Гройсмана - 5,7%, за О.Ляшко - 4,6%.

Рейтинг партий таков: "Слуга народа" - 20%, "ЕС" - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 7,8%. Три партии стали "проходными": за "Оппозиционный блок" готовы отдать голоса 5,5%, за "Радикальную партию" и "Украинскую стратегию Гройсмана" - по 5%.

Украина в "желтой" зоне карантина

С сегодняшнего дня действуют новые правила и ограничения. Но они, в отличие от предыдущих карантинов, не распространяются на заведения, персонал и посетители которых вакцинированы.

Подозреваемого в убийстве мэра Симеиза задержали через 8 лет после преступления

Подозреваемый - житель Львова. Сразу после убийства он уехал из страны, а несколько дней тому назад оперативники получили информацию о его возвращении. При задержании у него изъяли оружие, патроны и поддельные документы.

"Титушку" Крысина приговорили к 8 годам

Крысин уже отбывает срок за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Теперь к этому сроку добавили 8 лет за похищение Владислава Иваненко, которого "титушки" приняли за участника Революции Достоинства.

Землетрясение в четырех областях

Подземные толчки силой 4,3 балла ощущали в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях. Эпицентр был неподалеку от Черткова на Тернопольщине. Жертв и разрушений нет.

Автор: 

закон (3176) землетрясение (659) карантин (16729) олигарх (1027) рейтинг (1636) Симеиз (45) Крысин Юрий (109) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+7
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23.09.2021 22:19
+6
"Киллеров ищут следователи, спасатели и даже водолазы - но найти пока не могут". - а эти все следователи, генпрокуроры, спасатели и даже водолазы, могут найти тех, кто слил вагнеровцев кремлю?
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23.09.2021 22:13
+5
"Шефира стреляли очень специфическими пулями" - специфика этих пуль, - они были холостыми?
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23.09.2021 22:11
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"Шефира стреляли очень специфическими пулями" - специфика этих пуль, - они были холостыми?
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23.09.2021 22:11 Ответить
по цій зеленій "нечисті" потрібно срібним кулями стріляти і кіл осиновий в грудину -контрольний .
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23.09.2021 22:57 Ответить
зато теперь зеленаго алигархату багато будет, як блох на мошонке
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23.09.2021 22:12 Ответить
Нащо нам той шефір, якщо за опалення будемо платити по 25, 00 за кубометр. Це чотири п'ять тисяч
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23.09.2021 22:13 Ответить
А ще області винні десятки мільйонів за газ, ці борги підписали заднім числом, ще з минулого року.
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23.09.2021 22:14 Ответить
"Киллеров ищут следователи, спасатели и даже водолазы - но найти пока не могут". - а эти все следователи, генпрокуроры, спасатели и даже водолазы, могут найти тех, кто слил вагнеровцев кремлю?
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23.09.2021 22:13 Ответить
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23.09.2021 22:19 Ответить
Слава С14 !!! Ганьба Тодурову!
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23.09.2021 22:20 Ответить
Вон у лаптей очередной хеликоптер шлепдаун с 5 фсбшниками....новость точно поприятней и важнее даже за сегодня
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23.09.2021 22:22 Ответить
ФСБещний К-27
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23.09.2021 23:09 Ответить
33% за Ермака?
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23.09.2021 22:22 Ответить
Прекратите писать эти дебильные рейтинги за Зедебила!!!

Ну какой идиот будет за это дерьмо голосовать?????????????
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23.09.2021 22:23 Ответить
Морячок@akvevitt

фильмы, к которым лично Сергей Шефир написал сценарии:
"Кушать подано!"
"Профессор в законе"
"Новогодние сваты"
"Легенда. Людмила Гурченко"
"Служебный роман. Наше время"

Считаю, что мотив - "профессиональная деятельность".
За такое нужно бить.
Еще б узнать, кто Сватов придумал
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23.09.2021 22:29 Ответить
А скандал связанный с искусственно завышенные тарифы от Нафтогаза для обнищавшего народа при правлении клоунов это уже новость????????!!
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23.09.2021 22:33 Ответить
"Социологи" прогнозировано подтягивают Гнойсмана. Пока до выборов, то его подтянут до 5 или даже 4 места.
Все эти "соц опросы" это мошеннические брехливые действия, которые наверно станут реальностью, так как избиратели "выбирают" из нарисованных лидеров.
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23.09.2021 22:44 Ответить
"Выбирая" всякое дерьмо из нарисованных лидеров (чтобы голос не пропал), избиратели не понимают, что на таком принципе, помогая всякому дерьму быть во власти, их голос пропадает еще больше, чем если бы они проголосовали за нормального, но который бы не прошел.

Избиратели должны понимать, что выборы это не только право, но и моральная ответственность.
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23.09.2021 23:02 Ответить
сільно много про сраного шифера.
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23.09.2021 22:53 Ответить
 
 