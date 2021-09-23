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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
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Россия в оккупированном Крыму наказывает украинцев, не принявших российские паспорта, - США в ОБСЕ

Россия в оккупированном Крыму наказывает украинцев, не принявших российские паспорта, - США в ОБСЕ

Оккупационная власть Крыма наказывает граждан Украины, которые отказались от российского гражданства.

Такое заявление сделали представители США во время заседания постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Укринформ".

"В Крыму Россия продолжает наказывать граждан Украины, которые решили не принимать российские паспорта. Только на прошлой неделе оккупационная власть оштрафовала нескольких крымскотатарских лидеров и других демонстрантов, которые были задержаны из-за протеста против задержания заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, за то, что они не имели российского паспорта", – отметили в американской миссии.

США продолжат следить за делом Джелялова и других крымскотатарских активистов, американская сторона призвала российские власти освободить задержанных.

В миссии США при ОБСЕ подчеркнули, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией.

"Будучи подписантом совместной декларации Крымской платформы, мы подтверждаем, что Крым – это Украина", – сказано в заявлении американской миссии.


Также читайте: Миссия США при ОБСЕ призвала РФ немедленно освободить Джеляла и других крымских политзаключенных

Автор: 

ОБСЕ (4874) США (26454)


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я даже не удивлюсь если скоро кацапские спецотряды пойдут по домам крысман конфисковывать излишки пресной воды и ватники будут кричать им что не имеете права- мы же на референдум ходили ...
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23.09.2021 23:03 Ответить
Турция и РАБссия на грани войны в Сирии...
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23.09.2021 23:11 Ответить
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23.09.2021 23:14 Ответить
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23.09.2021 23:18 Ответить
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23.09.2021 23:52 Ответить
 
 