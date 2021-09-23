Россия в оккупированном Крыму наказывает украинцев, не принявших российские паспорта, - США в ОБСЕ

Оккупационная власть Крыма наказывает граждан Украины, которые отказались от российского гражданства.

Такое заявление сделали представители США во время заседания постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"В Крыму Россия продолжает наказывать граждан Украины, которые решили не принимать российские паспорта. Только на прошлой неделе оккупационная власть оштрафовала нескольких крымскотатарских лидеров и других демонстрантов, которые были задержаны из-за протеста против задержания заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, за то, что они не имели российского паспорта", – отметили в американской миссии.



США продолжат следить за делом Джелялова и других крымскотатарских активистов, американская сторона призвала российские власти освободить задержанных.



В миссии США при ОБСЕ подчеркнули, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией.



"Будучи подписантом совместной декларации Крымской платформы, мы подтверждаем, что Крым – это Украина", – сказано в заявлении американской миссии.



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