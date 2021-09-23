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Новости Покушение на Шефира
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Основная версия цели обстрела авто Шефира - политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента и его окружения, - Геращенко

Основная версия цели обстрела авто Шефира - политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента и его окружения, - Геращенко

Основная версия цели обстрела авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира - это политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко  в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

"На сегодня я могу сказать одно - что есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу небезопасности для президента и его ближайшего окружения", - сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что делается все возможное, как и в других преступлениях, чтобы найти убийцу.

"Естественно, что мы не можем говорить, что будет 100-процентный результат, но мы сделаем для этого все возможное", - заверил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По задумке киллеров, все, кто был в автомобиле Шефира, должны были погибнуть - Геращенко. ВИДЕО

По его словам, это преступление готовилось давно.

"Естественно, что киллер делал все возможное, чтобы уйти безнаказанно, и это преступление готовилось давно. О том, где живет Сергей Шефир общеизвестно, это показали журналисты многих передач, каким маршрутом он ездит точно также всем известно. Поэтому это преступление готовилось очень серьезно и очень тщательно", - пояснил советник министра внутренних дел Украины.

Геращенко рассказал, что сейчас прочесывают лес, из которого велась стрельба по авто Шефира, с целью найти оружие или какие-то другие зацепки.

"Сейчас взяты уже записи с видеокамер из домов, которые расположены вокруг леса, сам лес - это 430 га, это больше 4 км кв. Сейчас в нем проводятся прочесывания, чтобы пытаться найти оружие или какие-то другие зацепки. Изучаются видеокамеры, видеозаписи для того, чтобы посмотреть, кто заходил в этот лес, кто из него выходил, не только в день попытки убить Сергея Шефира, а и в другие дни. Также изучаются трафики мобильных телефонов, но не факт, что киллер пользовался мобильным телефоном", - отметил он.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: 

покушение (1033) Геращенко Антон (1438) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+52
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23.09.2021 23:24
+36
А я думал, Антуана выперли под жопу, когда Аваков ушёл.. А он из такого вылеплен, что хер утопишь.
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23.09.2021 23:27
+29
Я себе даже представить не могу как сейчас покушитель ( даже бутафорский), читая и глядя новости уссыкается от хохота))
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23.09.2021 23:29
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23.09.2021 23:24 Ответить
Интересно Антошу в «Миротворец» занесут?
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23.09.2021 23:50 Ответить
Судя по весу и размеру жерла, заносить антошу скоро будут везде. Даже в парашу, где оно свои пасквили хвалебные ваяет
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24.09.2021 10:34 Ответить
Антоніна в своєму органічному амплуа-лизоблюда! 🍝
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24.09.2021 06:22 Ответить
А я думал, Антуана выперли под жопу, когда Аваков ушёл.. А он из такого вылеплен, что хер утопишь.
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23.09.2021 23:27 Ответить
Долго его не было слышно (видимо был запОр), а сегодня прорвало - прям словесный понос)
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23.09.2021 23:28 Ответить
Я себе даже представить не могу как сейчас покушитель ( даже бутафорский), читая и глядя новости уссыкается от хохота))
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23.09.2021 23:29 Ответить
Небыло никакого покушения,но скоро вас валить начнут
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23.09.2021 23:29 Ответить
"На сегодня я могу сказать одно - что есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство "

Как-то осторожно убивали..
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23.09.2021 23:29 Ответить
как-то уж очень старались не убить! (особенно пассажира - т.е.шифира)))
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24.09.2021 00:16 Ответить
"А-я-я-я-я-яй убілі Шифера,убілі Шифера,убілі.
А-я-я-я-я-яй насмєрть замочілі ні за что,ні про что".(Аріозо-стєнанія Мами Ріми.Лібрєтто - 95-й квартал.Музику зпидили).
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23.09.2021 23:29 Ответить
Ржу ако Лавров.
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23.09.2021 23:30 Ответить
Следствие ничего толком не нашло, но планы киллеров уже четко определены.
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23.09.2021 23:30 Ответить
Кого пугать?Зебила?За что?Он чтото зделал?
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23.09.2021 23:30 Ответить
а шифер вже політиком став ?
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23.09.2021 23:32 Ответить
Туфту похожую на правду всунуть конешно можно....конфликт Шофера с Шифером хотят преподать лохторату будто Германия напала на ССср...
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23.09.2021 23:32 Ответить
антоха незачёт, а где про арийскую расу и нацистские идеи?...
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23.09.2021 23:35 Ответить
ваш головзебил тени собственной боится и без постанов
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23.09.2021 23:35 Ответить
Блюдолиз, не позорься своей тупостью и не бежи впереди лошади, затопчет.
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23.09.2021 23:35 Ответить
тут даже зебилы малчат.
проста малчат
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23.09.2021 23:35 Ответить
Про яке політичну діяльність йдеться , не зрозуміло , адже вчора
особисто Шефір сказав чесно журналістам , що політикою він не займається , так як займається діяльністю 95- го кварталу !

Тоха , досить вилизувати дупу зеленому , бо там без тебе вистачає охочих 😆
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23.09.2021 23:37 Ответить
Геннадий Москаль вчера точнее всех рассказал в Ютьюбе что на самом деле произошло....ржака.... Сейчас смотрю Стрим Тарас Березовец-Виталий Портников,два лучших на мой взгляд журналиста Украины....,остальные так себе....
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23.09.2021 23:37 Ответить
Это типа покушение напоминает мне поджег Рейстага при Гитлере но поскольку наш клоун-наркоман не Гитлер а намного тупей то и получилось что получилось! Но закончит он так-же как и его еврейский родственник Алиозыч!
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23.09.2021 23:38 Ответить
страшилки от власти переходят в разряд клоунады скажите что чуть четвертая вселенская война из за этого не развязалась просто галлюциногенный бред со всех щелей и со всех розеток
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23.09.2021 23:38 Ответить
Сценарій нападу на Шефіра , написала Ленка , разом із Щефіром 100%😡
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23.09.2021 23:40 Ответить
постреляли по машине на опушке леса, поцарапали ногу водителю под анестезией, сели, поехали на стоянку, вызвали ментов, люся арестович гильзы разбросала возле дороги.
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23.09.2021 23:45 Ответить
Антоша, яичницу сделай и узбагойся
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23.09.2021 23:40 Ответить
...да, Антонина уже не торт... А как раньше зажигали напару с Сеней Лютым
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23.09.2021 23:41 Ответить
скурвився на сАвакине
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23.09.2021 23:45 Ответить
После того как один СБУшный зам заказал другого, ничего иного нет как борьба за потоки...
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23.09.2021 23:41 Ответить
я понимаю видеозаписи, но на кой хер изучать видеокамеры?
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23.09.2021 23:44 Ответить
Блюдолиз.
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23.09.2021 23:44 Ответить
Смишно, Антонина
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23.09.2021 23:46 Ответить
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23.09.2021 23:46 Ответить
Штирлиц,вы плохо разбираетесь в политике,Германия не РАБссия голубчик...

Герр Мюллер,я стараюсь с утра не читать Мавзолейные газеты,профессор Преображенский хороший педагог...
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23.09.2021 23:46 Ответить
Не верится, что и все другие преступления расследуются также пристально. Кстати, а как поживают следователи, укравшие ценности при обыске ювелирки на многие миллионы? "Правоохранители", потерявшие вещдоки на многие сотни тысяч долларов?
Их уже простили? Или, "следствие буксует"? Ах, да, там же не было Чефира...
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23.09.2021 23:48 Ответить
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23.09.2021 23:49 Ответить
А скільки цей лохдаун нам всім погрожував голодомором, хтось статистику вів?
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24.09.2021 01:39 Ответить
Антоніна аналітєґ))
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23.09.2021 23:50 Ответить
"чтобы создать атмосферу страха для президента " - и атмосферу радости для всех остальных
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23.09.2021 23:52 Ответить
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24.09.2021 08:27 Ответить
мы вновь прочешем все леса,
развесим камеры по ёлкам ...
запляшет заяц и лиса -
и будет весело всем волкам
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23.09.2021 23:53 Ответить
На ваших глазах реальный ПОПУЛИЗМ команды Кучмистов артистов...Зелемойских... 73 % это много...,а Наталья Мосейчук будет плакать...
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23.09.2021 23:53 Ответить
Одного хозяина ( авакова) Антингеращ потерял как и свою должность холуя, а долго без должности и кормушки уже свою никчемную жизнь не представляет вот и решил подлизнуть квартальному клоуну. Интересно, вор обзорной карусели заинтересует хера рояльного???!
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23.09.2021 23:57 Ответить
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24.09.2021 00:11 Ответить
Ну не знаю.Шоб нагнать страху на Зелю,можно прислать ему уши Кошевого в коробке.Через неделю уши Тамбовского волка и т.д и т.п,пока Зеля не скажет с экранов какую книжку всем треба читать.Как это было с захватом автобуса,где террорист попросил Зелю поработать на рекламу книги
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24.09.2021 00:11 Ответить
Помошник президента Кучмы...это охренительная должность...главное что ПОЛИТИЧЕСКАЯ помошник президента Байдена завидует Шиферу...
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24.09.2021 00:12 Ответить
Антонина, не тужься так - 77% граждан считают что покушение на Шефира - постновочное !!!
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24.09.2021 00:13 Ответить
Делить бабло Олигархата нелегко....Шифер не сумел....дЕрмак победил....
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24.09.2021 00:18 Ответить
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24.09.2021 00:19 Ответить
Стільки рейваху за якогось нахмановича ...
"Тот кто дожен быть фигурой национального масштаба говорит и мыслит на уровне "на корефана нехали". Причем, когда взрывали словиков и волонтеров, такого возбуждения не было, ну это как бы не повод, мало ли кого убили. Когда активиста гопники за украинский язык убили, тоже никаких "за кореша пасть порву" мы не услышали. А тут смотри ты, не пожалел времени на видосик во время официального визита"(с)
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24.09.2021 00:46 Ответить
Где вся зеленая слизь? Вам подоляк еще методички не скинул? Фас, шавки! Отрабатывайте ваши пайки!
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24.09.2021 00:47 Ответить
А ЗАМОВНИК.... скажі-ка наконец-то Буратіне ,как йєво завут ?
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24.09.2021 00:56 Ответить
Геращенко розумний мужик , який би не був Аваков - але не сормоно було йому служити ... Зараз же з Монастирським ну просто самі плигають у помийницю!!!
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24.09.2021 00:58 Ответить
Дно бездонное антонное.
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24.09.2021 01:15 Ответить
антошка, хорош чухню нести!

где политика, а где кошелек-решала шефирка? его дело зеленые шахер-махеры обкашливать и никакой политики)))

А чтобы бубочка в очередной раз обкакался, достаточно любого блогера в фейбуке)))
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24.09.2021 01:31 Ответить
Вже Шеремета вбивали, "штоби создать атмосфєру страха". На цей раз на кого з патріотів, воїнів чи волонтерів повісять замах?
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24.09.2021 01:45 Ответить
Что-то они в этот раз ничего про арийскую расу не сказали...
Протупили?
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24.09.2021 02:09 Ответить
гандоша не предъявит фото отверстий, внутренних повреждений авто, рентген ноги водителя ?
нет, так как это инсценировка для отвлечения лохов от тёмных делишек Зеленского
Гандоша - БРЕХЛО
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24.09.2021 01:48 Ответить
Почему именно такая версия ?

какие факты найденные при расследовании наводят именно на эту версию ?
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24.09.2021 04:42 Ответить
кто такой Шефир?
а реально напугать сцыкуна Зелю - проще простого
https://www.youtube.com/watch?v=jgU05cbfTC0
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24.09.2021 06:20 Ответить
найцікавіше було почитати про відеокамери в лісі...
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24.09.2021 06:39 Ответить
Спектакль "В пошуках тепловізора, частина 2".
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24.09.2021 06:59 Ответить
Теперь всем стало понятно для чего оставили Геращенко?
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24.09.2021 07:33 Ответить
А для чого лякати переляканого? Це те саме, що брити лисину.
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24.09.2021 07:36 Ответить
https://rus.lb.ua/news/2013/03/04/191439_shcherban_lazarenko_instseniroval.html
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24.09.2021 07:47 Ответить
С темпом стрельбы лохонулись.Экспертиза легко установит двигалась или стояла.Пытань купа-гильзы венгерские,патроны снаряжались вероятно в Германии.Зачем такие сложные комбинации?Судя по тому как зеленые крутят хвостом и какие делают заявления,
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24.09.2021 07:47 Ответить
антоноуан непотопляем всплывает каждый раз и без потерь в весе !
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24.09.2021 08:08 Ответить
По данным источников Бутусова, 20.09.2021 Бурба выступал перед ТСК с 09:00 утра, последовательно рассказывал о планировании и в ходе спецоперации. Журналист предполагал, что заседание будет длиться еще минимум несколько часов, поскольку у депутатов есть много вопросов, "проверяют все детали". Однако позже Костенко написал, что ТСК без объяснения причины объявила перерыв до завтра, когда Бурба перешел "к чрезвычайно важной части своего доклада". 22 сентября, под Киевом неизвестные https://news.liga.net/politics/news/v-kieve-strelyali-v-pervogo-pomoschnika-zelenskogo-istochnik обстреляли автомобиль https://file.liga.net/persons/shefir-sergey Сергея Шефира , первого помощника президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского . И тема вагнергейта заглохла
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24.09.2021 08:09 Ответить
Ага, это как типа убийство почти никому неизвестного Шеремета с целью дестабилизации в Украине! Основная цель покушения на этого квартального презерватива отвлечение внимания народа от "вагнергейта". И еще, хотели бы убить, убили бы, для такой цели любителей не нанимают, для этого есть профессионалы.
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24.09.2021 08:54 Ответить
геращенко, так для дестабилизации, или стабилизации??? Большой вопрос! Уверен дерьмак очень доволен...
Как там Липецкая фабрика "95"-го, работает?
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24.09.2021 10:07 Ответить
дайте антонине - селедки.....
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24.09.2021 11:44 Ответить
Не має на вас Авакова, він би вже показав і виконавців і організаторів.
Добровольців і волонтерів у нас багато.
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24.09.2021 13:35 Ответить
 
 