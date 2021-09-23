Основная версия цели обстрела авто Шефира - политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента и его окружения, - Геращенко

Основная версия цели обстрела авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира - это политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

"На сегодня я могу сказать одно - что есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу небезопасности для президента и его ближайшего окружения", - сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что делается все возможное, как и в других преступлениях, чтобы найти убийцу.

"Естественно, что мы не можем говорить, что будет 100-процентный результат, но мы сделаем для этого все возможное", - заверил Геращенко.

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По его словам, это преступление готовилось давно.

"Естественно, что киллер делал все возможное, чтобы уйти безнаказанно, и это преступление готовилось давно. О том, где живет Сергей Шефир общеизвестно, это показали журналисты многих передач, каким маршрутом он ездит точно также всем известно. Поэтому это преступление готовилось очень серьезно и очень тщательно", - пояснил советник министра внутренних дел Украины.

Геращенко рассказал, что сейчас прочесывают лес, из которого велась стрельба по авто Шефира, с целью найти оружие или какие-то другие зацепки.

"Сейчас взяты уже записи с видеокамер из домов, которые расположены вокруг леса, сам лес - это 430 га, это больше 4 км кв. Сейчас в нем проводятся прочесывания, чтобы пытаться найти оружие или какие-то другие зацепки. Изучаются видеокамеры, видеозаписи для того, чтобы посмотреть, кто заходил в этот лес, кто из него выходил, не только в день попытки убить Сергея Шефира, а и в другие дни. Также изучаются трафики мобильных телефонов, но не факт, что киллер пользовался мобильным телефоном", - отметил он.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.