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Новости
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Франция и США провели переговоры "по восстановлению доверия" после создания AUKUS

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 23 сентября провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Встреча состоялась в постоянном представительстве Франции при ООН после телефонного разговора двух президентов стран Эммануэля Макрона и Джо Байдена накануне.

"Министр (Ле Дриан) обсудил со своим американским коллегой условия и основные темы процесса углубленных консультаций между двумя странами, направленных на восстановление доверия. Он напомнил, что первый шаг был сделан во время звонка двух президентов, но отметил, что выход из кризиса между нашими двумя странами потребует времени и действий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны согласились поддерживать тесный контакт.

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Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.

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Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, имея в виду Великобританию, охарактеризовал соглашение как "возвращение к принятой американской форме превращения в вассалов".

Автор: 

США (26454) Франция (3497) AUKUS (7)


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Топ комментарии
+5
США обжигаются только один раз. Хватило им 2 сентября 1941г на Тихом океане. Австралия с тех же пор союзник вечный, по тем же причинам. Тогда Япония всё портила---сегодня Китай весь Тихоокеанский регион припрягает. Всё правильно делают. А Франция и тогда давно мочила веники союзникам поведением не логичным. Они и с НАТО уходили как то, потом вернулись. На таких не ставят по крупному---нам хуторянам наука кстати.
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24.09.2021 01:15
+4
Очень по женски, ой обидел ЛГБТ+, лучше проявить крайнюю озабоченность истерикой, которую всеми силами раздувает Китай используя возможности шредеризированного истеблишмента ЕС. А так, для Франции и Австралии - просто бизнес, может даже такой же, как и строительство с помощью России завода по производству твелов в Украине. США молодцы, когда Меркель с Макроном блокировали санкции против диктаторских режимов ЕС и придумали способы их обойти, те просто сказали "Yes", теперь пусть подмываются т.к. это только прелюдия. При таких ценах на газ вспомнят и об АС и о заблокированном сланцевом газе.
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24.09.2021 00:57
+4
Попили,,шмурдяка с бульбашками,,? Или как теперь там называется шампанское во Франции после мин*ета кацапам?
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24.09.2021 02:20
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24.09.2021 00:02 Ответить
Докатились. Сенатор рекламирует Су-35
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24.09.2021 01:02 Ответить
какие проблемы? поженятся и родят ещё одну лодку и назовут её AUKUS
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24.09.2021 00:06 Ответить
Макрон женится на Ле-Пенше
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24.09.2021 00:09 Ответить
Не догоняю зачем Австралии 8 (!!!) атомных подлодок. Это примерно уровень Британии или Франции.
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24.09.2021 00:31 Ответить
Ясно же. Для ядерных ракет против Китая.
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24.09.2021 00:47 Ответить
Ну так Китай ведь к Австралии вроде никаких претензий не имеет.
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24.09.2021 00:52 Ответить
Как и Австралия к Китаю.
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24.09.2021 00:52 Ответить
А причем здесь Австралия. Цивилизованный мир против китайцев.
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24.09.2021 00:54 Ответить
А австралийцы что - крайние? 25 миллионов жителей. По этой логике Украина должна иметь десяток атомных подлодок.
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24.09.2021 00:57 Ответить
Чтобы стрелять по России ядерными ракетами Украине подводные лодки не нужны. А Китай от Австралии далеко.
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24.09.2021 01:06 Ответить
А ти самих австралійців запитай! Мало того, що китайські риболовецькі флотилії уже шастають у автралійській риболовецькій зоні, як у себе вдома - китайські діаспори вже пробують "хвоста задирать" у містах північних територій Австралії Та й був уже скандал, пов"язаний з розповсюдженням там "ковіду" , який завезли "гості з Китаю"
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24.09.2021 07:57 Ответить
Ці лодки не стріляють балістичними ракетами.
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24.09.2021 01:03 Ответить
Так нужно говорить, что ничем они не будут стрелять. Иначе будет скандал.
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24.09.2021 01:12 Ответить
Це атомні лодки,але не ракетоносці.
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24.09.2021 03:16 Ответить
В Австралии сильньІй враг - Китай.
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24.09.2021 09:15 Ответить
возвращение к принятой американской форме превращения в вассалов
Источник:
Кто-то начинает догадываться.
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24.09.2021 00:46 Ответить
русская, смени прапорец.
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24.09.2021 01:06 Ответить
Очень по женски, ой обидел ЛГБТ+, лучше проявить крайнюю озабоченность истерикой, которую всеми силами раздувает Китай используя возможности шредеризированного истеблишмента ЕС. А так, для Франции и Австралии - просто бизнес, может даже такой же, как и строительство с помощью России завода по производству твелов в Украине. США молодцы, когда Меркель с Макроном блокировали санкции против диктаторских режимов ЕС и придумали способы их обойти, те просто сказали "Yes", теперь пусть подмываются т.к. это только прелюдия. При таких ценах на газ вспомнят и об АС и о заблокированном сланцевом газе.
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24.09.2021 00:57 Ответить
Эй, слизь зеленая! Вы уверены, шо наскоряк подставить КНР лучше, чем вдолгую идти на Запад?
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24.09.2021 01:04 Ответить
США обжигаются только один раз. Хватило им 2 сентября 1941г на Тихом океане. Австралия с тех же пор союзник вечный, по тем же причинам. Тогда Япония всё портила---сегодня Китай весь Тихоокеанский регион припрягает. Всё правильно делают. А Франция и тогда давно мочила веники союзникам поведением не логичным. Они и с НАТО уходили как то, потом вернулись. На таких не ставят по крупному---нам хуторянам наука кстати.
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24.09.2021 01:15 Ответить
Попили,,шмурдяка с бульбашками,,? Или как теперь там называется шампанское во Франции после мин*ета кацапам?
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24.09.2021 02:20 Ответить
Востановление доверич к Франции, каа к соске парашного х.. трубопровода и главной в Европе политической проститутке? Это нонсенс панове, НОНСЕНС.
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24.09.2021 08:27 Ответить
США еще и немцев научат, что не следует лизать ж.... пуйлу.
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24.09.2021 09:19 Ответить
А после отсосу пуйлу ос стороны европы,а именно Франции и особенно Германии,уже востановили доверие со Штатами,которые по сути единственная страна,кто сопротивляется кацапскому сатанату?
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24.09.2021 09:30 Ответить
Американцев достало европейское болото!
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24.09.2021 10:33 Ответить
 
 