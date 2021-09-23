Франция и США провели переговоры "по восстановлению доверия" после создания AUKUS

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 23 сентября провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Встреча состоялась в постоянном представительстве Франции при ООН после телефонного разговора двух президентов стран Эммануэля Макрона и Джо Байдена накануне.



"Министр (Ле Дриан) обсудил со своим американским коллегой условия и основные темы процесса углубленных консультаций между двумя странами, направленных на восстановление доверия. Он напомнил, что первый шаг был сделан во время звонка двух президентов, но отметил, что выход из кризиса между нашими двумя странами потребует времени и действий", – говорится в сообщении.



Отмечается, что стороны согласились поддерживать тесный контакт.

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Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.

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Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, имея в виду Великобританию, охарактеризовал соглашение как "возвращение к принятой американской форме превращения в вассалов".