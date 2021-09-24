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Новости Покушение на Шефира
3 379 77

Полиция изучает видео с камер и трафик телефонов в районе покушения на Шефира, - Геращенко

Полиция изучает видео с камер и трафик телефонов в районе покушения на Шефира, - Геращенко

Правоохранители изучают записи видеокамер из домов в районе, где 22 сентября было совершено покушение на первого помощника Президента Сергея Шефира.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Право на власть" заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сейчас уже взяты записи с видеокамер из домов, расположенных вокруг леса. Сам лес - это где-то 430 гектаров (там проводится прочесывание в поисках оружия или каких-либо зацепок). То есть изучаются видеозаписи, чтобы посмотреть, кто входил в этот лес, кто выходил из него - не только в день покушения, но и в другие дни ", - рассказал Геращенко.

По словам советника министра, полиция также изучает трафик мобильных телефонов на этой территории. Впрочем, он уточнил, что стрелок не обязательно пользовался мобильным телефоном.

Также читайте: Основная версия цели обстрела авто Шефира - политическое убийство, чтобы создать атмосферу страха для президента и его окружения, - Геращенко

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран

Автор: 

Геращенко Антон (1438) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+8
Это ментов допущение.

Это вообще - постанова.

1)редкий тип боеприпаса

2)стрельба через встречку/отбойник

3) тем не менее - аккуратная стрельба

4) менты говорят одиночные - попробуй так уложить одиночные с 30 метров, к примеру, в транспорт на скорости 30 км/час, справишься - коньяк ставлю

и много ещё...
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24.09.2021 00:45
+8
Сумно і страшно, що країною керує 95 кв, некомпетентні клоуни. Але грабувати Україну вже перескакали всіх, брехати теж.(с)
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24.09.2021 00:55
+7
видеорегистратор машины Шефира.. за 15 мин до покушения..
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24.09.2021 00:39
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Правила форума Совет форумчан
пусть изучают.

хер что найдут.

на Рифф-мастера, Кузьменко и Дугарь померяют пусть ещё.

Шефир - сакральная жертва)))
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24.09.2021 00:27 Ответить
ти недалекий від істини. Помиляєшся лише в припущенні причетності Антоненко+Кузьменко+Дугарь.
А так, по темі - то це попередження ЄрЗе. Мовляв, "можемо і тебе". А Шефір і його шофер - це це дійсно, жертви, необов'язкові для кіллера, йому головне було налякати, а якщо кого замочить - то ще краще.
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24.09.2021 00:38 Ответить
Это ментов допущение.

Это вообще - постанова.

1)редкий тип боеприпаса

2)стрельба через встречку/отбойник

3) тем не менее - аккуратная стрельба

4) менты говорят одиночные - попробуй так уложить одиночные с 30 метров, к примеру, в транспорт на скорости 30 км/час, справишься - коньяк ставлю

и много ещё...
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24.09.2021 00:45 Ответить
По #4.

С моей АР-15 с такими изначальными, даже без подготовки - запросто.
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24.09.2021 00:53 Ответить
где и когда?
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24.09.2021 01:06 Ответить
Montgomery County , Pennsylvania, USA.
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24.09.2021 01:08 Ответить
далеко, давай на житомирском шоссе
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24.09.2021 01:10 Ответить
OK, no problem. Почем будет мне туда приехать? Ты готов оплатить? Я в Ю-В Пеннсильвании, США. Могу вылететь из Филаделфии, США. У тебя будет АКм в гражданском варианте. Мишень - авто , движующееся со скоростью,обозначенной в новости. Я обязуюсь с обозначенной позиции повторить результаты. Так??? И шо я с этого буду иметь???
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24.09.2021 01:21 Ответить
тебе мало бутылки коньяка?
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24.09.2021 01:24 Ответить
Мало. В таком случае я ставлю новую АР-15, производства Ругер, в 5,56 НАТО.
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24.09.2021 01:35 Ответить
и плюс я буду за рулем))
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24.09.2021 01:37 Ответить
Я не убиваю идиотов.... sorry.
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24.09.2021 01:51 Ответить
идиот, кто говорит убивать? ты же дал понять что запросто в таких условиях уложишь пули в кузов а/м по подобию прототипа.
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24.09.2021 01:55 Ответить
посчитаем?

при скорости 30 км/час автомобиль проезжает 8.5 метра в секунду
пусть на каждый выстрел 0.5 секунды
было 15-18 выстрелов. 10 попали в цель
это 8-9 секунд
автомобиль за это время проедет 72 метра
ты находишься на расстоянии 20 метров от траектории. пусть ты начал стрелять когда автомобиль был от тебя в 35 метрах и продолжил стрелять без остановки
это значит что первый выстрел ты произвел под углом в 30 градусов к траектории автомобиля
ты уверен что попадешь?
после первого выстрела автомобиль начал ускоряться. значит за 8 секунд он проедет бОльшее расстояние чем 72 метра

вывод?

если скорость будет 40 км/час то за секунду автомобиль проезжает уже 11 метров.
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24.09.2021 01:18 Ответить
Добавлю - на кой черт стрелять в двери под углом 30 градусов если можно стрелять в лобовое и завалить водилу? ведь лобовое находится к тебе под углом 60 градусов. а это значительно ближе к 90 чем 30. практически в лоб. и наверняка.
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24.09.2021 01:21 Ответить
Слухай, тут все на уровне КМБ, brother. Incoming target, по прямой. Ты, как основной огневой контакт, открываешь огонь задолго до того, как цель приблизится к твоему траверсу.Короткими,двадцсть-два, двадцать-два.Траверс - ты стоп, работает группа зачистки. Вопросы, боец???
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24.09.2021 01:31 Ответить
ты плохо понимаешь печатный текст? я все тебе расписал
чо ты тут понты кидаешь? какая нах "траверса"?
если ты про линию перпендикулярную курсу корабля то это "траверз"
"траверса" это балка.
какая "группа зачистки"?
какими "короткими"?
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24.09.2021 01:36 Ответить
траверс - есть перпендикулярный угол атаки, с какого и получены пробоины в авто. Дебил, который ждал до этого момента, шоб открыть огонь - как раз твой родной брат-дебил раз ты не понял расклада, мент совковый. Ты хоть шо-то, кроме ксюхи, в руках держал, мент?
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24.09.2021 01:46 Ответить
перші 3 вистріла були прямо в лоб - але всі попали в капот. "Кілер" явно мав наказ не стріляти по вікнах
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24.09.2021 02:00 Ответить
ты охренел лимита?
еще раз для деревянных
то что перпендикулярно то траверз
а траверс (траверса) это поперечная балка
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24.09.2021 07:25 Ответить
Господа, вы собрались бодаться по поводу слов - синонимов?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7 Траверз или траверс - направление, перпендикулярное курсу корабля. В обоих случаях, нечто пересекающее твой курс поперёк
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24.09.2021 08:51 Ответить
скажешь на мостике "на траверсе" на ней тебя и подвесят за ногу
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24.09.2021 08:56 Ответить
Мы ведь сейчас не морской сленг обсуждаем? Тем более, что траверз, это корявая русификация перевода с французского -traversé (скрещенный)
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24.09.2021 09:01 Ответить
мы обсуждаем конкретный термин
так вот траверз применяется только в мореплаваньи. именно как траверз
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24.09.2021 09:06 Ответить
Человек живёт в Штатах, он не обязан помнить русицизм слова -

TRAVERSE

Англо-русский перевод TRAVERSE

transcription, транскрипция: [ ˈtrævə:s ]

1. сущ.

1) перекладина, поперечина

2) юр. возражение ответчика по существу иска

3) воен. угол горизонтальной наводки

4) авиац. траверз

5) мор. галс

6) траверс (в альпинизме)

2. гл.

1) пересекать; класть поперек

2) подробно, досконально обсуждать

3) возражать, перечить

4) юр. отрицать

5) воен. вращаться на вертикальной оси

поперечина, перекладина, траверса (специальное) самоход;
подача (продольная или поперечная) (морское) (авиация) траверз (морское) галс (военное) траверс (в траншее) (геология) поперечная жила или трещина (геодезия) теодолитный ход (военное) поворот в горизонтальной плоскости (военное) угол горизонтальной наводки (морское) делать галс вращаться; поворачиваться на вертикальной оси или в горизонтальной плоскости лежать поперек

traverse возражать ~ мор. галс ~ воен. поворачиваться на вертикальной оси, вращаться ~ поперечина, перекладина ~ воен. угол горизонтальной наводки
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24.09.2021 12:32 Ответить
вообще не против вашего тезиса про "мог забыть"
но быковать на меня не надо было
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24.09.2021 12:44 Ответить
Тут да, но таки Мурза из нормальных
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24.09.2021 13:27 Ответить
выпил - отключи интернет
я что то раньше за ним такого не замечал
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24.09.2021 13:37 Ответить
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24.09.2021 13:57 Ответить
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24.09.2021 02:06 Ответить
Чому "короткими" ? Це по 2-3 ? Угу ... А одиночними це як ??
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24.09.2021 12:34 Ответить
меня вот тоже мучают смутные сомнения, столько попаданий одиночными выстрелами? по ходу надо было стоять, что бы нахапать столько дырок
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24.09.2021 02:30 Ответить
А меня мучают смутные сомнения "а был ли мальчик". Что-то не найду упоминания где в тот момент находился Шефир, на пассажирском сидении, на заднем сидении, в багажнике или в астрале.
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24.09.2021 06:56 Ответить
"Была ошибка, вот какая штука
Они хотели кока, а съели Кука!"

Цілили шЕфІра, а попали в шОфЕра....
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24.09.2021 07:59 Ответить
Вчора я піддав сумніву офіційні версії мотивів «замаху на Шефіра» і вирішив більше цієї теми не торкатися… бо то мені було ясно, що то звичайна «екранізація творчих задумів, які зародилися в хворій, чи в буйній голові «голобородька»» чи його оточення…

Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...

Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...

Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…

Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…

2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…

А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?

Мені зрозуміло, що це спектакль…

Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…

-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?

-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?

Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…

GOOGLE.COM

фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
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24.09.2021 08:57 Ответить
Вчора я піддав сумніву офіційні версії мотивів «замаху на Шефіра» і вирішив більше цієї теми не торкатися… бо то мені було ясно, що то звичайна «екранізація творчих задумів, які зародилися в хворій, чи в буйній голові «голобородька»» чи його оточення…

Але сьогодні я прочитав «високопрофесійні» слова «генпрокурора України» Беня- діктової, де вона каже, що «правоохоронні органи "зіткнулися з професіоналами". Професіонали виявилися зі специфічними смаками: кулі, якими стріляли в помічника президента - з обмеженої партії, їх продавали шість років тому у Львові, в мисливському магазині, якого вже не існує. Можливо, такий вибір *********** дозволить вийти на слід кілерів».
І я вирішив проаналізувати ще… але лише «професіоналізм і лише стрілка»… бо "профеССіоналізм" нинішніх "генпрокурора", як і президента - давно вже не секрет...

Наголошую, що я не «слєдак», але як стрілець, бо ще в школі отримав спортивний розряд з кульової стрільби, та й після того ще частенько «пострілював» … в тирі ще років з двадцять... і аналізував результати пострілів інших...

Поглянемо ж на фото простреленого автомобіля Шефіра…

Виходячи з фото, стверджую:
1. Такий характер траєкторії входу куль можливий лише по стоячому об'єкту! Але не можливий з далекої відстані, навіть теоретично, при стрільбі по об'єкту, що рухається зі швидкістю в межах 100 км/год… Погляньте самі на фото… Теоретично можливим є лише участок траєкторії входу куль.. і то лише в точках (6-7-8-10), але, якби він був без точки 9… «Ривки автомата» в руках «профі» не допустимі і не можливі про які свідчать точки 6-9 і в точках 9-10… Та й всадити 18 куль в об'єкт, що рухається з високою швидкістю практично не можливо з великої відстані … якщо тільки не в упор… з однометрової відстані. А тепер подивимось на відстань між вхідними отворами від куль … - вони не рівномірні, що свідчить про те, що або автомобіль рухався ривками, або скорострільність автомата була нерівномірною в часі, в черзі пострілів…. Це каже про те, що стріляли кілька разів, ( в т.ч. і одиночними пострілами), але... по стоячому об'єкту…

2. А тепер оцінимо «професіоналізм» стрілка, метою якого мало б бути ВБИВСТВО «когось»… Оцінимо по висоті вхідних отворів.
Всі життєво-важливі органи в тілі любої людини, що сидить в авто, знаходяться в діапазоні -від центру дверей і вище… Але явно занижена траєкторія вхідних отворів засвідчує, що ВБИВСТВО будь кого... НЕ було метою кілера, бо тоді слід визнати, що він стріляв по людях, які в момент стрімкого руху авто мали б лежати, а не сидіти… Причому лежати «на самому «поліку салону», а навіть не на сидіннях…
З «професіоналізмом стрілка» і його «стрільби» - розібралися…

А от зі співвідношення професіоналізму «змотатися» з місця злочину і «професіоналізмом» ментів при пошукові, та й терміну самого пошуку «стрільців» в лісі доброю сотнею «профі-ментів» - також повний цирк… Шукали мабуть, як мінімум - більше пів-доби… на одному і тому ж місці. .. А не на кордоні, не в аеропортах… Бо за цей час «кілери» могли опинитися як в Ліссабоні, так і в підмосков'ї, так і серед «профі-ментів» що й досі ведуть пошук... А чому ж не була задіяна хвальонна система «перехват» на тренування якої витрачаються мільйони…при чому - роками?

Мені зрозуміло, що це спектакль…

Стосовно «конспірації» самого кілера, який використовував «угорські спецпатрони»…

-По перше: ******* кілери не лишають «візитівок», гральних карт, чи малюнків, як було століттям раніше - коли ДЕМОНСТРУВАЛИ від кого жертві прийшов «привіт»… Та й використання нині мічених, чи рідкісних патронів кілерами також більше не використовується- бо це ж свого роду його візитівка, «уліка»… Але Беня -диктова зразу ж і вказала де "початок клубочку", що такі патрони продавалися саме у ЛЬВОВІ… «Намьок», чи підтекст «установки» Бєні-діктової для подальшого слідства- всім зрозумілий?

-А що ж то за такі «специфічні угорські патрони»? Посилені, бронебійні, чи може з розривними, або запальними кулями? НІ, - абсолютно навпаки… це звичайні спортивні патрони зі зниженою вдвічі вбивчою силою в порівнянні з бойовими… які продавалися, та й мабуть й досі продаються, у всіх збройових, спортивних та мисливських магазинах України !!!
І для чого ж тоді саме їх використав кілер? Щоб не вбити, чи щоб менше пошкодити автомобіль Шефіра, чи щоб «слідаки» познаходили в салоні авто кулі (уліки) … ? Бо бойовий патрон пробиває залізничну рейсу - навиліт і куля падає далеко від пробитої рейси...
А в автоматному ріжку «профі-кілера» були саме послаблені "угорські" патрони ,… в кілера з серйозними намірами?

Як каже «тьотя Соня» з серії анекдотів- не смішіть мої тапочки…

GOOGLE.COM

фото простреленого автомобіля шефіра - Google Search
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24.09.2021 08:50 Ответить
Вангую то Порох стрелял а патроны Кровавый пастор подносил!
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24.09.2021 00:27 Ответить
Вы представляете какие профи работают в мвд !? вы еще олухи попросите НАТО дать вам на время спутники наблюдения для поиска "злоумышленника"!!! дегенераты !!!
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24.09.2021 00:29 Ответить
https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2021-09/photo_88842.gif
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24.09.2021 00:31 Ответить
антоша поміняв сеньора
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24.09.2021 00:33 Ответить
видеорегистратор машины Шефира.. за 15 мин до покушения..
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24.09.2021 00:39 Ответить
Машину Шефіра обстріляли зовні, а обісралися в середині🤣
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24.09.2021 11:03 Ответить
Шифер усього навсього незаконно названий держслужбовцем , котрий є довіреним ліцом бізнесу вови - він сам сказав Я НІЧИМ ОКРІМ 95 КВАРТАЛУ НЕ ЗАЙМАЮСЬ...
А Порошенко ПРЕЗХИДЕНТ , на якого був скоений замах шкідливою речовиною імені вови- це будете розслідувати?
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24.09.2021 00:48 Ответить
ПЕрший помічник Президента, котрий займається лиш його бізнесом ( ХТО ТУ ОЛІГАРХ НЕ ПОЙМУ НАВІТЬ) й справжній Президент - чия особа більш вагома для країни? Друг презиегнта по бізнесу чи Президент (бувших же не буває) ?
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24.09.2021 00:53 Ответить
Сумно і страшно, що країною керує 95 кв, некомпетентні клоуни. Але грабувати Україну вже перескакали всіх, брехати теж.(с)
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24.09.2021 00:55 Ответить
Сподіваюсь, ніякі АТОшники там не проїжджали зі своїми мобільними...
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24.09.2021 00:56 Ответить
С дивана конечно легко. Но. Но такие действия с камер наблюдения, телефонные разговоры в той зоне и времени пробивать надо было по горячему там через час два. Вертоль поднять что купили у французов и не один. Может что и засекли бы по горячему. А теперь после дождика и суток только грибы собирать там.
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24.09.2021 01:05 Ответить
Не не, только давайте без вертолётов… Вертолёты народ уже не потянет…
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24.09.2021 01:10 Ответить
Та если на плотах и по течению--то и вертолёты поплывут куда толкнём!
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24.09.2021 01:18 Ответить

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24.09.2021 01:05 Ответить
Спочатку вбив брата, на шофера шефіра покушався. Совпадєніє?
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24.09.2021 08:02 Ответить
Причухан у Гончаренко прикольный и Петя харош 🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼
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24.09.2021 08:24 Ответить
Это ж какая учёная полиция у нас станет, ух!
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24.09.2021 01:08 Ответить
знаете кого мне напоминает этот персонаж?
Гнездилов из сериала "Пес"
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24.09.2021 01:33 Ответить
геращенко вешает лапшу лохам на уши
покажите отверстия крупным планом,
повреждения обшивки дверей, ...
скорее всего то наклеенные " отверстия "
мусора брешут, никто не покушался на шыфера
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24.09.2021 01:44 Ответить
Що, вже і збрехати не можна?
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24.09.2021 05:45 Ответить
Отож 😆
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24.09.2021 08:25 Ответить
Задайте собі кілька запитань
1. Час потрібний на 20 пострілів, якщо на один потрібно 1.5 сек?
2. Відстань яку проїде авто за 30 сек, якщо швидкість 90 км.год ?
Відповідь дуже цікава. А ще кучність стрільби автомата, а траєкторія яка тоді... і багато іншого. Тут наші експерти спати не будуть, щоб придумати, як не виглядати дебілами. Було би смішно, якби...
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24.09.2021 01:49 Ответить
они бы с таким рвением камеры с дтп Трухина изучали, мрази
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24.09.2021 02:10 Ответить
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24.09.2021 02:17 Ответить
всё правильно.
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24.09.2021 05:38 Ответить
Якось по дебільному написаний сценарій "замаху на шифера". В справжність цього замаху повірить тільки той, хто вірить результатам досліджень соціологів.
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24.09.2021 05:51 Ответить
дебільний сценарій, як усі сценарії - свати, слуги урода......
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24.09.2021 08:05 Ответить
Може хоч там знайдуть на записах лик Трухіна.
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24.09.2021 06:52 Ответить
Боюсь зрение они испортят изучая видеозаписи. Берегите себя, полиция!.
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24.09.2021 08:43 Ответить
а можно было просто наклеить
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24.09.2021 08:44 Ответить
Добре вивчайте! Може хоч Трухіна за кермом побачите.....
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24.09.2021 09:17 Ответить
Вони вже там в МВС відправили кого треба до Угорщини шукати патрони...
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24.09.2021 09:53 Ответить
Отже мобілки записуються автоматом
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24.09.2021 10:17 Ответить
мобильные давно пишутся .. вироде только чат с iPhone не разшифровуют а Вайберы Мессенджеры Истаграммы вскрывают на изи
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24.09.2021 10:33 Ответить
Ось чим займається поліція:нікчемністю.....сором соромічний.
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24.09.2021 11:02 Ответить
Тут мою сусідку бабусю 85 років циганка обікрала на 70000 - та все життя збирала . От краще б їй допомогли , добру справу зробили б . А на шиферів начхати . Хіба що водія шкода , може нормальний чоловік .
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24.09.2021 12:01 Ответить
Нормальний і дня не витримає з такими боссами...
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24.09.2021 18:07 Ответить
 
 