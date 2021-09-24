Полиция изучает видео с камер и трафик телефонов в районе покушения на Шефира, - Геращенко

Правоохранители изучают записи видеокамер из домов в районе, где 22 сентября было совершено покушение на первого помощника Президента Сергея Шефира.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Право на власть" заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сейчас уже взяты записи с видеокамер из домов, расположенных вокруг леса. Сам лес - это где-то 430 гектаров (там проводится прочесывание в поисках оружия или каких-либо зацепок). То есть изучаются видеозаписи, чтобы посмотреть, кто входил в этот лес, кто выходил из него - не только в день покушения, но и в другие дни ", - рассказал Геращенко.

По словам советника министра, полиция также изучает трафик мобильных телефонов на этой территории. Впрочем, он уточнил, что стрелок не обязательно пользовался мобильным телефоном.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран